Україна вважає доцільним, щоб МКС висунув звинувачення РФ щодо цивільних заручників, - Лубінець
Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець вважає доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників, адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
За його словами, позиція України щодо цивільних заручників, яких незаконно утримує РФ, чітка та проста – Україна готові до конкретних кроків і працює, аби повертати своїх громадян.
"Проте найбільша відмінність між Україною та Росією в тому, що для України цивільні – це цивільні заручники, а на думку росіян, цивільні – це щонайменше звинувачені або ж засуджені. Тобто вони для Росії – злочинці. На жаль, окупанти роблять це навмисно та відкривають на українців видумані й сфабриковані справи", - заначив Лубінець.
Крім того, росіяни користуються тим, що в Україні є громадяни РФ, які засуджені і які відбувають термін покарання за справжні злочини, як от шпигунська діяльність, зокрема й наведення ракет агресора по цивільних об’єктах.
"Але ми відрізняємося від росіян: ми не порушуємо права людей! В Україні засуджені тільки ті люди, які справді вчинили злочини. І їхні права в Україні не порушуються – засуджених не катують та над ними не знущаються у місцях тримання під вартою, вони мають доступ до всього необхідного та навіть можливість телефонувати рідним", - наголосив уповноважений.
Лубінець зауважує, що не варто забувати й про те, що РФ протизаконно затримує українських громадян на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.
"З огляду на це ми б вважали доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників. На прикладі того, що відбулося стосовно депортації українських дітей. Адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.
Також нагадаю, що третя стаття 4-ї Женевської конвенції забороняє захоплювати цивільних заручників", - підсумував Лубінець.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
«Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился - никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу.
Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое - ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность», - заявил Лукашенко.
ОК. А Україна зробила свою частку?
Вона подала офіційне «клопотання/звинувачення/ справу» у цей суд?
Любінець, що зробив ти для цього ?! Де позив? Його нема?
Чомусь Здаеться що це тільки побажання, що хтось повинен для України щось зробити.
Бо коментарі роздавати, це не діло, а піар.
Працюй-те!