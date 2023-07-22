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Україна вважає доцільним, щоб МКС висунув звинувачення РФ щодо цивільних заручників, - Лубінець

лубінець

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець вважає доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників, адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами, позиція України щодо цивільних заручників, яких незаконно утримує РФ, чітка та проста – Україна готові до конкретних кроків і працює, аби повертати своїх громадян.

"Проте найбільша відмінність між Україною та Росією в тому, що для України цивільні – це цивільні заручники, а на думку росіян, цивільні – це щонайменше звинувачені або ж засуджені. Тобто вони для Росії – злочинці. На жаль, окупанти роблять це навмисно та відкривають на українців видумані й сфабриковані справи", - заначив Лубінець.

Крім того, росіяни користуються тим, що в Україні є громадяни РФ, які засуджені і які відбувають термін покарання за справжні злочини, як от шпигунська діяльність, зокрема й наведення ракет агресора по цивільних об’єктах.

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"Але ми відрізняємося від росіян: ми не порушуємо права людей! В Україні засуджені тільки ті люди, які справді вчинили злочини. І їхні права в Україні не порушуються – засуджених не катують та над ними не знущаються у місцях тримання під вартою, вони мають доступ до всього необхідного та навіть можливість телефонувати рідним", - наголосив уповноважений.

Лубінець зауважує, що не варто забувати й про те, що РФ протизаконно затримує українських громадян на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.

"З огляду на це ми б вважали доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників. На прикладі того, що відбулося стосовно депортації українських дітей. Адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.

Також нагадаю, що третя стаття 4-ї Женевської конвенції забороняє захоплювати цивільних заручників", - підсумував Лубінець.

Також читайте: У російському полоні перебувають понад 25 тис. цивільних громадян України, - Лубінець

Автор: 

заручник (821) Міжнародний кримінальний суд (327) Лубінець Дмитро (588)


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Для мене не зрозуміло як цивільні повинні бути ув'язнені? Хто з нас нацист? Хто з нас ворог роду людського?
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22.07.2023 13:51 Відповісти
Здається уже в 2016 в ********** почали повномасштабно відновлювати Гулаг з виробничими нормативами на засудженого. Скоро дійдуть до "котлів" (1957 к.калорій на добу за 12 годин "туфти" - тяжкої фізичної праці). На піці свого розвитку Гулаг давав 17% ВВП СРСР...
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22.07.2023 13:54 Відповісти
В фашистських концтаборах, наприклад в Аушвіці, увязнені гарантовано отримували 2000 к.калорій на добу, а в Гулазі невиконання трудової норму автоматично зменшувало пайку і людина вмирала від виснаження...
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22.07.2023 13:59 Відповісти
Лукашенко запретил занятым в сельском хозяйстве увольняться без разрешения исполкомов и руководства.

«Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился - никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу.

Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое - ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность», - заявил Лукашенко.
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22.07.2023 15:15 Відповісти
Ха... Виходить що Лука с ****** перетворили бяшєк на кріпаків. Залишилось позабирати паспорти і "всьо"... Квіти для ОМОНА закінчуються рабством...
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22.07.2023 15:39 Відповісти
Поумав що міжнародна космічна станція.. буває ж таке..
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22.07.2023 14:02 Відповісти
«митро Лубінець вважає доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників, адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.»…

ОК. А Україна зробила свою частку?

Вона подала офіційне «клопотання/звинувачення/ справу» у цей суд?

Любінець, що зробив ти для цього ?! Де позив? Його нема?

Чомусь Здаеться що це тільки побажання, що хтось повинен для України щось зробити.

Бо коментарі роздавати, це не діло, а піар.
Працюй-те!
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22.07.2023 14:10 Відповісти
Треба щоб отой суд визнав мордор країною-терористом!
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22.07.2023 14:45 Відповісти
То замість вважати доцільним зробіть офіційне звернення, а то порожньої балаканини вже нудить.
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22.07.2023 15:16 Відповісти
 
 