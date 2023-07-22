Україна вважає доцільним, щоб МКС висунув звинувачення РФ щодо цивільних заручників, - Лубінець

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець вважає доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників, адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

За його словами, позиція України щодо цивільних заручників, яких незаконно утримує РФ, чітка та проста – Україна готові до конкретних кроків і працює, аби повертати своїх громадян.

"Проте найбільша відмінність між Україною та Росією в тому, що для України цивільні – це цивільні заручники, а на думку росіян, цивільні – це щонайменше звинувачені або ж засуджені. Тобто вони для Росії – злочинці. На жаль, окупанти роблять це навмисно та відкривають на українців видумані й сфабриковані справи", - заначив Лубінець.

Крім того, росіяни користуються тим, що в Україні є громадяни РФ, які засуджені і які відбувають термін покарання за справжні злочини, як от шпигунська діяльність, зокрема й наведення ракет агресора по цивільних об’єктах.

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"Але ми відрізняємося від росіян: ми не порушуємо права людей! В Україні засуджені тільки ті люди, які справді вчинили злочини. І їхні права в Україні не порушуються – засуджених не катують та над ними не знущаються у місцях тримання під вартою, вони мають доступ до всього необхідного та навіть можливість телефонувати рідним", - наголосив уповноважений.

Лубінець зауважує, що не варто забувати й про те, що РФ протизаконно затримує українських громадян на тимчасово окупованих територіях та на території Росії.

"З огляду на це ми б вважали доцільним, щоб Міжнародний Кримінальний Суд висунув звинувачення російській стороні з приводу цивільних заручників. На прикладі того, що відбулося стосовно депортації українських дітей. Адже є багато доказів і підстав для відповідних справ.

Також нагадаю, що третя стаття 4-ї Женевської конвенції забороняє захоплювати цивільних заручників", - підсумував Лубінець.

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