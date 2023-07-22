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Зеленський про росіян: Вони максимально демотивовані, не бачать жодних перемог ні у цивільному житті, ні у військовому плані

зеленський

Російське суспільство наразі не бачить жодних перемог Росії ні на полі бою, ні в економіці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать жодних перемог ніде: у цивільному житті, у військовому плані. Навіть ті, хто підтримує політику війни та агресії Президента Путіна… Я думаю, що цей відсоток (підтримки. - Ред.) зменшується", - зазначив глава держави.

Читайте також: Ми наближаємося до моменту, коли контрнаступ може набрати обертів, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) росія (64958)


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Топ коментарі
+40
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22.07.2023 13:52
+35
з чого ж гнида тебе так пре що рот не закриваеться? вже откати по серіалах перевів в офшор?
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22.07.2023 13:50
+32
Як ти дістав Зе тупіздень!!!
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22.07.2023 13:51
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Оккупанты подозревают работников Крымского моста в помощи с организацией взрывов
Сейчас их всех вызывают на допрос и проверяют телефоны.
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22.07.2023 14:49 Відповісти
В Украине погиб корреспондент российского РИА "Новости"
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22.07.2023 14:53 Відповісти
Усьо! Розходимось! Кацапи демотивовані, у них суцільна безнадія, постріляються самі. Нє? 🤔
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22.07.2023 14:54 Відповісти
Я требую продолжения Банкета !
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22.07.2023 14:58 Відповісти
Більш ніж 73% електорату, що проголосували на виборах Президента України в 2019 р. за Зеленського, який не мав політичного досвіду, мотивуввали московію напасти на Україну. Зараз українці разплачуються за це життям, Зеленський бачив мир в очах кремлівського карлика, відводив з передової бійців (....я не лох оружіє убєрі....). призначав без досвіду за то кумів на важливі безпекові посади Держави (де лейтенант баканов?) , ....... Президенте, потрібно за це відповідати , війна закінчится і наступить твоя відповідальність. Переможе Український Народ, а не зе і партія слуг .......
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22.07.2023 14:58 Відповісти
нападение готовилось многие годы и не связано с голосованием.
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22.07.2023 15:25 Відповісти
Але пов'язано з підготовкою до війни. Одна річ заткнути наступ ворога мінними полями на кордоні, а інша - запустити колони фактично до столиці, і повністю здати південь. Одна річ - клепати, як не в себе, ракети і збро, а інша - зарізати усі оборонні програми, і заглядувати у жопу *****, та бачити там мир. Так що - так, з голосуванням довбойобів "какаяразніца" усе дуже пов'язано.
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22.07.2023 16:29 Відповісти
А ти, Вова, за москалів не турбуйся, не туди зириш. В цивільному житті ми теж не бачимо перемог, тільки поразки і як вагонами крадуть гуманітарку, а в військовому ми бачили зради і бачимо як рєзнікови обкрадають ЗСУ. Єдина наша мотивація це необхідність перемогти. Ми віримо в наших воїнів і допомагаємо.
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22.07.2023 15:03 Відповісти
🔰Ukrainian🔰
@ukrainiansfirst
·
7 год
Космодром ЗЕ збудував, млрд дерев посадив, науковий флот відновив, міжнародні траси до інтернету підключив,4000 євро зарплати вчителям виплачує, економічний паспорт для дітей запровадив, національну авіакомпанію створив, а тепер час створити у Криму українську Кремнієву долину🤔
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22.07.2023 15:29 Відповісти
Ми тут виємо від безкінечних похоронів, від жахливих каліцтв військових, а ця с..ка неголена далі роздумує про мотиви москалів.
Переглянь відео про кастрування наших полонених, про відрізання голів, може, тебе нарешті розіб'є гіпертонічна криза, мразота зелена.
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22.07.2023 17:10 Відповісти
А, як же ось це, мотиватор, оманівський - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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22.07.2023 18:11 Відповісти
Коротко.
П@здабол.
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22.07.2023 19:29 Відповісти
Це безмозгле чмо думає, що воно думає. Кого цікавлять твої висери вилупку.
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22.07.2023 20:18 Відповісти
... а ещё - они тоже люди и никогда не нападут...
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23.07.2023 04:41 Відповісти
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