Зеленський про росіян: Вони максимально демотивовані, не бачать жодних перемог ні у цивільному житті, ні у військовому плані
Російське суспільство наразі не бачить жодних перемог Росії ні на полі бою, ні в економіці.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
"Я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать жодних перемог ніде: у цивільному житті, у військовому плані. Навіть ті, хто підтримує політику війни та агресії Президента Путіна… Я думаю, що цей відсоток (підтримки. - Ред.) зменшується", - зазначив глава держави.
Топ коментарі
+40 5 копійок
показати весь коментар22.07.2023 13:52
+35 Alex Sav #513490
показати весь коментар22.07.2023 13:50
+32 Alex K #531926
показати весь коментар22.07.2023 13:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сейчас их всех вызывают на допрос и проверяют телефоны.
@ukrainiansfirst
·
7 год
Космодром ЗЕ збудував, млрд дерев посадив, науковий флот відновив, міжнародні траси до інтернету підключив,4000 євро зарплати вчителям виплачує, економічний паспорт для дітей запровадив, національну авіакомпанію створив, а тепер час створити у Криму українську Кремнієву долину🤔
Переглянь відео про кастрування наших полонених, про відрізання голів, може, тебе нарешті розіб'є гіпертонічна криза, мразота зелена.
П@здабол.