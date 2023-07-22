Зеленський про росіян: Вони максимально демотивовані, не бачать жодних перемог ні у цивільному житті, ні у військовому плані

Російське суспільство наразі не бачить жодних перемог Росії ні на полі бою, ні в економіці.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 14-го щорічного Аспенського безпекового форуму (Aspen Security Forum), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

"Я думаю, що вони максимально демотивовані. Вони не бачать жодних перемог ніде: у цивільному житті, у військовому плані. Навіть ті, хто підтримує політику війни та агресії Президента Путіна… Я думаю, що цей відсоток (підтримки. - Ред.) зменшується", - зазначив глава держави.

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