Окупанти вивезли з Херсонщини 100 дітей до санаторію в Мордовії, - Центр нацспротиву
Окупанти вивезли ще 100 дітей з Каланчака на Херсонщині до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія).
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованих територіях росіяни активно проводять політику асиміляції українських дітей та знищення їхньої самоідентифікації. Так, окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчаку до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія).
Дітям будуть проводити лекції про "СВО", їхню російську належність і викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - йдеться в повідомленні
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Республика Мордовия
Средняя температура января составляет -11 °C, июля - +19 °C.
Средняя годовая температура воздуха равна +4,1…+4,4 °С.
Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 500 мм., Большее их количество выпадает летом в виде дождя.
Курорт, @ля...
Всі хто їх туди вивіз, **** переїдуть потім туди жити зі своїми сім'ями і повиздихають там!