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Новини
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Окупанти вивезли з Херсонщини 100 дітей до санаторію в Мордовії, - Центр нацспротиву

діти

Окупанти вивезли ще 100 дітей з Каланчака на Херсонщині до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія).

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни активно проводять політику асиміляції українських дітей та знищення їхньої самоідентифікації. Так, окупанти відправили нову партію українських дітей в табори для участі в культурно-освітніх заходах. Так, дітей вивезли з Каланчаку до санаторію "Лєсная сказка" у Саранську (Мордовія).

Дітям будуть проводити лекції про "СВО", їхню російську належність і викладання псевдоісторії в путінському варіанті. Також перед дітьми будуть виступати російські "актори" й проводити навчання російської літератури", - йдеться в повідомленні

Читайте: Росіяни вивезли групу українських дітей у "військову академію" Костроми, - Центр Нацспротиву

Автор: 

депортація (720) діти (5050) Центр національного спротиву (811)


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Топ коментарі
+8
"санаторій в Мордовії" - звучить як фраза з хорор фільму.
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22.07.2023 14:22
+6
Мордовия в основном лагерями славилась а не курортами.
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22.07.2023 14:14
+5
***** з Херсошіни в мордовію. *** з Монако в кукуево
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22.07.2023 14:17
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Мордовия в основном лагерями славилась а не курортами.
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22.07.2023 14:14 Відповісти
Так це і є лагер. Просто перейменований у санаторій.
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22.07.2023 14:39 Відповісти
***** з Херсошіни в мордовію. *** з Монако в кукуево
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22.07.2023 14:17 Відповісти
"санаторій в Мордовії" - звучить як фраза з хорор фільму.
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22.07.2023 14:22 Відповісти
Бідні діти. Невже й вони будуть валити ліс по 16 годин на добу ? Дармова робоча сила ? А що з дитячою працею на болотах ? Трясця, там же вирощують біокомарів.
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22.07.2023 14:35 Відповісти
Якщо світ буде продовжувати безучасно дивитись на російську вакханалію відносно нас, то зрештої всіх українців розмістять по санаторіях Колими і Магадану.
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22.07.2023 14:42 Відповісти
Бесполезно. У нас в школе 3 года преподавали русскую литературу, в итоге препода послали ***** с расовым подтекстом.
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22.07.2023 14:49 Відповісти
Это жопа, там сейчас пока ложку от тарелки до рта донесешь, то в ней будит сотни две комаров.
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22.07.2023 14:52 Відповісти
Знайшов веб-камеру Саранська. Нічого не видно від комарів.
https://moidom.citylink.pro/pub/91011
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22.07.2023 16:31 Відповісти
Больной, хочешь увидеть комаров на высоте 15-го этажа, в городе?
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22.07.2023 17:00 Відповісти
Ні звичайно, але видно ж, що орки в москітних сітках серед смітників гуляють.
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22.07.2023 17:24 Відповісти
дети сироты, это одно, а дети у которых есть долбанутые родители, это другое.
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22.07.2023 15:23 Відповісти
Мовою оригіналу:

Республика Мордовия

Средняя температура января составляет -11 °C, июля - +19 °C.

Средняя годовая температура воздуха равна +4,1…+4,4 °С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 до 500 мм., Большее их количество выпадает летом в виде дождя.

Курорт, @ля...
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22.07.2023 15:41 Відповісти
Херсон. Середньорічна температура повітря становить 9,8 °С, найнижча вона у січні (мінус 3,0 °С), найвища - в липні (21,9 °С). У середньому за рік у Херсоні випадає 441 мм атмосферних опадів, найменше - у березні та жовтні, найбільше - у липні.
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22.07.2023 16:46 Відповісти
Бурят, А чо ты сдрыснул из саранска?
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22.07.2023 17:03 Відповісти
Я там не жив, але бував часто. При совку там величезний завод був - лампочки освітлювальні робив. Говорили, що за масштабами найбільший в Європі. Зараз все порушено.
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22.07.2023 17:20 Відповісти
"Санаторій у Мордовії", це як "Спортівно оздоровітельний лагерь Ансвенцім"...
Всі хто їх туди вивіз, **** переїдуть потім туди жити зі своїми сім'ями і повиздихають там!
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22.07.2023 17:33 Відповісти
 
 