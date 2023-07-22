Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених
Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області.
Про це повідомила російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначалося, під час обстрілу зазнав смертельного поранення журналіст РИА-Новости Ростислав Журавльов.
Згодом у Міноборони РФ заявили, що 22 липня близько 12.00 ЗСУ нібито "завдали артилерійського удару по групі журналістів" інформаційного агентства РиА-Новости та МІЦ "Известия" у Запорізькій області.
За даними Міноборони РФ, зазнали поранень різного ступеня тяжкості чотири пропагандисти. Під час евакуації воєнкор РИА Новости Ростислав Журавльов помер, стан інших поранених - середньої тяжкості, стабільний, загрози життю немає.
Топ коментарі
+80 Mykola Trofimenko #544375
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+58 Alex Sav #513490
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+49 Only
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"Журавлев Ростислав Игоревич
Российский военный преступник.
Участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинских граждан.
Ликвидирован в июле 2023 г.
Боевой российский пропагандон. Позиционируется как «Журналист, военкор РИА».
Ранее - боевик НВФ «Заря» ЛНР, в составе которого воюют нацболы и члены «Интербригад».
Участвовал в переговорах по освобождению Губарева. Участвовал в спецоперации россии (страна-террорист) по оккупации Крыма.
Дата рождения: 18.07.1989.
Соцсети: t.me/nezhurka , https://www.facebook.com/nazbol https://www.facebook.com/nazbol "
https://myrotvorets.center/criminal/zhuravlyov-rostislav-igorevich/
Его транспортируют в Мелитополь.
Если состояние позволит, перевезут в Крым.
Пожиттєвиі строки, їм не до вподоби. Да хоть камені з неба!
Слава Україні!!
касетами
з піснями кобздона
А кабздон всю майбутню вічність виконує тільки одну фразу однієї "пєстні":
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
Уявляєте - вічність чути тільки:
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc то ось згадуюю цей "кантри-панк" від групи Питятин : "Арта"
І москаля нема
І немає москаля
І немає ***** вопше
Сама сира земля !!!!
Підтримую!