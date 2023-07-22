Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених

Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області.

Про це повідомила російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначалося, під час обстрілу зазнав смертельного поранення журналіст РИА-Новости Ростислав Журавльов.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що 22 липня близько 12.00 ЗСУ нібито "завдали артилерійського удару по групі журналістів" інформаційного агентства РиА-Новости та МІЦ "Известия" у Запорізькій області.

За даними Міноборони РФ, зазнали поранень різного ступеня тяжкості чотири пропагандисти. Під час евакуації воєнкор РИА Новости Ростислав Журавльов помер, стан інших поранених - середньої тяжкості, стабільний, загрози життю немає.

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