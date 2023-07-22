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Новини
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Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених

Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області.

Про це повідомила російська пропагандистська агенція новин РИА-Новости, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначалося, під час обстрілу зазнав смертельного поранення журналіст РИА-Новости Ростислав Журавльов.

Згодом у Міноборони РФ заявили, що 22 липня близько 12.00 ЗСУ нібито "завдали артилерійського удару по групі журналістів" інформаційного агентства РиА-Новости та МІЦ "Известия" у Запорізькій області.

За даними Міноборони РФ, зазнали поранень різного ступеня тяжкості чотири пропагандисти. Під час евакуації воєнкор РИА Новости Ростислав Журавльов помер, стан інших поранених - середньої тяжкості, стабільний, загрози життю немає.

Група російських пропагандистів потрапила під обстріл у Запорізькій області. Воєнкор РИА-Новости Журавльов ліквідований, троє поранених 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час ліквідації пропагандиста Лучина поблизу Красногорівки бійці 79-ї ОДШБр застосовували касетні боєприпаси. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (28274) пропаганда (2796) Запорізька область (3574) Міноборони рф (702)


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Топ коментарі
+80
Кажуть потрапили під касетні
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22.07.2023 14:58
+58
горе то яке!! піду прийму 300 капель ефірної валеріанки... а може гранчачок і шматочок??
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22.07.2023 14:55
+49
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22.07.2023 14:58
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Рашист журавлев не просто пропагандон, він був бойовиком-терористом незаконних збройних формувань так званої "лнр" і занесений в базу Миротворця.

"Журавлев Ростислав Игоревич

Российский военный преступник.
Участник открытого военного вторжения в Украину 24.02.2022.
Причастен к геноциду Украинских граждан.
Ликвидирован в июле 2023 г.
Боевой российский пропагандон. Позиционируется как «Журналист, военкор РИА».

Ранее - боевик НВФ «Заря» ЛНР, в составе которого воюют нацболы и члены «Интербригад».
Участвовал в переговорах по освобождению Губарева. Участвовал в спецоперации россии (страна-террорист) по оккупации Крыма.
Дата рождения: 18.07.1989.
Соцсети: t.me/nezhurka , https://www.facebook.com/nazbol https://www.facebook.com/nazbol "

https://myrotvorets.center/criminal/zhuravlyov-rostislav-igorevich/
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22.07.2023 15:46 Відповісти
награда нашла своего героя
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22.07.2023 15:47 Відповісти
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22.07.2023 15:53 Відповісти
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22.07.2023 15:47 Відповісти
Под Мелитополем ранен еще один рос фотокор Михальчевский.
Его транспортируют в Мелитополь.

Если состояние позволит, перевезут в Крым.
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22.07.2023 15:51 Відповісти
ХОтілось би щоб у мішку повезли.
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22.07.2023 15:53 Відповісти
кассеты не только музыку играют ,они еще и русню мочат
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22.07.2023 15:58 Відповісти
Навмисно московіти-пропаГандони, пішли під обстріл, щоб не бути осудженим в ГААЗІ!!
Пожиттєвиі строки, їм не до вподоби. Да хоть камені з неба!
Слава Україні!!
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22.07.2023 15:58 Відповісти
після гіркіна я думаю цих "патріотів" будуть спецом завозить під касетні обстріли, будуть всіх зачищати
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22.07.2023 16:02 Відповісти
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22.07.2023 16:02 Відповісти
Фалосдька не ачкує, його Офіс Єрмака в таку жару не пашлють.
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22.07.2023 16:04 Відповісти
Який він в хера жюрналіст? Ця тварина в 14році штурмували місцеві адміністрації в Донецьку.
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22.07.2023 16:04 Відповісти
В подмосковном элитном поселке вооруженный мужчина захватил особняк. По некоторым данным, это бывший дом Януковича.
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22.07.2023 16:06 Відповісти
мабудь обстріляли
касетами
з піснями кобздона
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22.07.2023 16:10 Відповісти
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22.07.2023 16:13 Відповісти
А для чого взагалі використовувати по відношенню до цих тварин такі слова як "журналіст" чи "кореспондент".Там лишились тільки пропагандисти і все.Так їх виключно і треба називати.
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22.07.2023 16:30 Відповісти
Ну, у нас то по отношению к разного вида говна типа МОСЕЙЧУК ТОЖЕ ВЕДЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ТЕРМИН "ЖУРНАЛИСТ", А ВЕДЬ ОНА И ЕЙ ПОДОБНЫЕ ГНИДЫ ГОРАЗДО ХУЖЕ КАЦАПСКИХ ПРОПАГОНДОНОВ. Начинать надо с себя, со своих, а уж потом требовать за кацапскую мразоту.
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22.07.2023 16:49 Відповісти
Как же я за него рада, а он уже у Кабзона.
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22.07.2023 16:39 Відповісти
Передавайте йому привіт!
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22.07.2023 17:03 Відповісти
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22.07.2023 16:42 Відповісти
И полетела мерзкая душонка Журавлёва, курлыкая и смердя обосранными портками в Пекло, на вечерний концерт Кобзона.
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22.07.2023 16:47 Відповісти
Не на "вечірній". На "вічний"!
А кабздон всю майбутню вічність виконує тільки одну фразу однієї "пєстні":
"Етат день пабєди

Порахом прапах..."
Уявляєте - вічність чути тільки:
"Етат день пабєди

Порахом прапах..."

"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
"Етат день пабєди
Порахом прапах..."
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22.07.2023 16:57 Відповісти
В мене вже така традиція -- коли я читаю таку новину ...

https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc то ось згадуюю цей "кантри-панк" від групи Питятин : "Арта"

І москаля нема
І немає москаля
І немає ***** вопше
Сама сира земля !!!!
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22.07.2023 16:53 Відповісти
Здох кацап, та і йух з ним. Повітря хоч трошки чистішим стало.
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22.07.2023 16:55 Відповісти
Шо за кіпіш? Все ж добре закінчилось. )
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22.07.2023 16:55 Відповісти
Собаке - собачья Смерть !
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22.07.2023 17:04 Відповісти
Ну Ви зрозуміли, що були не праві?

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22.07.2023 17:44 Відповісти
Згоден ). Свинопсу - свинопсяча смерть ! )
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23.07.2023 17:12 Відповісти
О - це вже інша справа!

Підтримую!
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23.07.2023 17:34 Відповісти
Якщо правда, то- уря!!! Заслужили...
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22.07.2023 19:10 Відповісти
Ну шо ж, хай там привєтікі передає...
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22.07.2023 19:10 Відповісти
Добра новина👍
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22.07.2023 20:29 Відповісти
Як скрепно: задвухсочений рфський журналіст з GoPro на грудях. Прям файно, треба це фото новій пошті для ідей відправити.
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22.07.2023 22:57 Відповісти
А чого воно здохло? З таким ****** ще б жив та жив собі на параші, а так... **********.
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22.07.2023 23:38 Відповісти
цих пропагандонів навряд чи можна називати журналістами
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22.07.2023 23:52 Відповісти
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