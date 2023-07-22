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Новини
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Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили інтеграцію України до НАТО та функціонування "зернового коридору"

столтенберг,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ. 

За його словами, під час розмови вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.

"Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки. Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору", - уточнив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я бачу певні шляхи виходу із зернової кризи, - Зеленський

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввечері 21 липня провів телефонну бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.

За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".

У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль маніпулює "зерновою угодою" з метою підірвати підтримку України Заходом, - ISW

Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) НАТО (6424) Столтенберг Єнс (1595) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+9
точно обжерся чогось .. ні дня без кіздежа.. як вони його терплять?
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22.07.2023 15:50
+8
Ракетна програма є. Тільки вона створена ''Порохом'' отже вона погана, тому і заморожена боневтіком.
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22.07.2023 16:33
+6
нам потрібен не зерновий коридор а аткамс ,томагавки і удари по теріторії кацапстана
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22.07.2023 15:55
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точно обжерся чогось .. ні дня без кіздежа.. як вони його терплять?
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22.07.2023 15:50 Відповісти
Угу..в мене знайома була, так вона як хильне зайвого, починала всім дзвонити, мало того - не дай боже з нею поряд було опинитись, коли з її телефону люди виклики не приймали, вона тирила телефони, ховалась і починала з них дротофонити і своїм і обдзвонювати телефонну книжку стибзиного телефону..

Ото воно мені її нагадує..
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22.07.2023 16:41 Відповісти
Найвеличніший не бреше. Є питання що нам потім робить?
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22.07.2023 15:53 Відповісти
АТ нєнавісті да любові - ВСЬОГО ОДИН! гапнічеський твіт!
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22.07.2023 16:08 Відповісти
на оф. сайте президента этого нет. интересно, пачму?
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22.07.2023 15:53 Відповісти
нам потрібен не зерновий коридор а аткамс ,томагавки і удари по теріторії кацапстана
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22.07.2023 15:55 Відповісти
Скоро будуть друкувати "новини" що Фалосдька такий був настриний(хоча, його послали до кума,))) Ху..а) що ніхто не хоче з цим уй(б)омовитим політиком спілкуваться.
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22.07.2023 16:00 Відповісти
Бутусов написав 8 хв тому,що терміново передано партію дронів на фронт від інформатиків під егідою Зеленського. Якась дата в сім'ї чиновника? Чи партія не партія,а штучно
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22.07.2023 16:01 Відповісти
Шо там обговорювати -- НАТО поки не світить -- зерновии коридор треба пробивати -- да - Туреччина
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22.07.2023 16:03 Відповісти
Кому треба ? Путлеру щоб його попрохали !
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22.07.2023 17:05 Відповісти
Зерновии коридор потрібен -- може для вас буде новиною -- третина земель Вінницькоі обл обробляє фірма Петра Порошенка.
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22.07.2023 17:13 Відповісти
- Аллё, Столтык, это Зеля - ну шо там ?
- Та ничё пока, мутно всё ...
- Понял... Ну давай, держись там...
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22.07.2023 16:05 Відповісти
Інтеграція України в ...

Олег Татаров обговорив із представниками ЄС комплексний стратегічний план реформування органів правопорядку в Україні

20 липня 2023 року
Куди інтеграція, Вова?
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22.07.2023 16:25 Відповісти
Без ракетной программы в НАТО не примут. Так что ДумайТе.
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22.07.2023 16:30 Відповісти
Ракетна програма є. Тільки вона створена ''Порохом'' отже вона погана, тому і заморожена боневтіком.
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22.07.2023 16:33 Відповісти
Знову за зерно. От такий настирливий. Точно якісь відкати з того має!
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22.07.2023 16:31 Відповісти
Це якимось чином треба для Путлера !
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22.07.2023 16:53 Відповісти
Хоча б він його Столтенбургом не назвав...
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22.07.2023 16:35 Відповісти
За його словами, під час розмови вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу,(рашистську агентуру з ОП "не звільнено , а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО, будуть безпосередньо прив'язані до реалізації "зе лідором цих"домовленостей.Стотенберг "зе лідору"Вибирай "зелений" або Україна в НАТО .або рашистські агенти в ОП .але Україна без НАТО
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22.07.2023 17:31 Відповісти
Розмова імпотента і довбойоба
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22.07.2023 17:36 Відповісти
газопровод в ес перебить и нефтепровод тоже.....
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22.07.2023 18:16 Відповісти
"обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО"

На простом языке звучит так: "Я позвонил Столтенбергу, чтобы зафиксировать сам факт такого разговора".

Но уже было сказано, что в НАТО нас примут после окончания войны, а до этого будет поодержка оружием и боеприпасами.

Вопрос: для чего звонил зеледент Столтенбергу? Тут два варианта: или тупой (что наиболее вероятно), или довести НАТО в лице Генерального Секретаря НАТО до бешенства своей тупизной и перекрыть Украине путь в НАТО (заказ путлера).
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22.07.2023 18:21 Відповісти
 
 