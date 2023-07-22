Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом: обговорили інтеграцію України до НАТО та функціонування "зернового коридору"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під час розмови вони обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час Вільнюського саміту Альянсу, а також подальші дії щодо інтеграції України до НАТО.
"Поділилися оцінками нинішньої ситуації в Чорному морі та ризиків, які вона створює для глобальної продовольчої безпеки. Визначили першочергові та майбутні кроки, необхідні для розблокування та сталого функціонування чорноморського "зернового коридору", - уточнив Зеленський.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський ввечері 21 липня провів телефонну бесіду з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони скоординували зусилля щодо відновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо, 17 липня речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що "зернову угоду" фактично зупинено. Того ж дня у МЗС РФ заявили, що Чорноморська ініціатива припиняє функціонування з 18 липня. Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства.
За словами Пєскова, РФ "негайно повернеться до "зернової угоди" як тільки домовленості, що її стосуються, буде виконано".
У Міноборони Росії заявили, що всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як "потенційні перевізники вантажів військового призначення".
Президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.
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Ото воно мені її нагадує..
- Та ничё пока, мутно всё ...
- Понял... Ну давай, держись там...
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20 липня 2023 року
Куди інтеграція, Вова?
На простом языке звучит так: "Я позвонил Столтенбергу, чтобы зафиксировать сам факт такого разговора".
Но уже было сказано, что в НАТО нас примут после окончания войны, а до этого будет поодержка оружием и боеприпасами.
Вопрос: для чего звонил зеледент Столтенбергу? Тут два варианта: или тупой (что наиболее вероятно), или довести НАТО в лице Генерального Секретаря НАТО до бешенства своей тупизной и перекрыть Украине путь в НАТО (заказ путлера).