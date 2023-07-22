ОК "Південь" про вибухи у Криму: ЗСУ наближаються. Те, що раніше називали "хлопками", стало "гучними оплесками"
Сили оборони України попереджали про сезон "бавовни" у тимчасово окупованому Криму і тримають слово. Ворог відчуває неспокій навіть у тилу.
Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.
За словами речниці Сил оборони Півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.
Зранку 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.
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Надолго....
Нехай теж туди летя ракети знищать економіку Криму якої і не було
Заблокують Крим
А міст кримський постійно під прицілом як і антонівський був
Полагодять знову прилетить
А коли підійдуть до
Бердянська то ще більше зможуть завдавати ударів по мосту
Кацапи будуть замкнені в Криму ті хто не встигне втекти
ловіть, *уки, каміння з неба.
Крим - це Україна. Будемо знищувати оккупантів на своїй території
Буде тобi враже те що ЗАЛУЖНИЙ скаже.
Ну ежели кто пойдет защищать оккупантов, то и ему достанется
Будем шмалять куда надо
в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и 2 авиазавода. Во всех этих точках расположены и склады боеприпасов.
Там шмалять не перешмалять.
То вони ангели?, чи чорти,котрі їхали жити в будинку, де колись жила українська сім'я?!