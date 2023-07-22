ОК "Південь" про вибухи у Криму: ЗСУ наближаються. Те, що раніше називали "хлопками", стало "гучними оплесками"

Сили оборони України попереджали про сезон "бавовни" у тимчасово окупованому Криму і тримають слово. Ворог відчуває неспокій навіть у тилу.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони Півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.

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Зранку 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.