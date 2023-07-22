УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11868 відвідувачів онлайн
Новини Війна
12 271 28

ОК "Південь" про вибухи у Криму: ЗСУ наближаються. Те, що раніше називали "хлопками", стало "гучними оплесками"

крим

Сили оборони України попереджали про сезон "бавовни" у тимчасово окупованому Криму і тримають слово. Ворог відчуває неспокій навіть у тилу.

Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємось. Просування Сил оборони - це не лише рух по лінії фронту, це і рух в глибокому тилу, де ворог відчуває неспокій", - заявила Гуменюк.

За словами речниці Сил оборони Півдня, те, що росіяни раніше називали "хлопками", тепер стало "гучними оплесками", оскільки Збройні сили України наближаються.

Також читайте: Окупанти вдруге за сьогодні призупиняли рух автотранспорту Кримським мостом

Зранку 22 липня Цензор.НЕТ повідомив про вибухи у Криму. Згодом зрадник Сергій Аксьонов визнав, що внаслідок атаки безпілотника на Червоногвардійський район в окупованому Криму сталася детонація на складі боєприпасів.

Автор: 

вибух (4439) Крим (14133) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+32
Буде тобі враже, що ЗСУ скаже. Респект захисникам. Україна тримається на ваших плечах
показати весь коментар
22.07.2023 16:03
+26
Потрібно зробити щоб оплески перейшли в овації...
показати весь коментар
22.07.2023 16:03
+21
Будуть і овації і Лебедине озеро.
показати весь коментар
22.07.2023 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно зробити щоб оплески перейшли в овації...
показати весь коментар
22.07.2023 16:03 Відповісти
Будуть і овації і Лебедине озеро.
показати весь коментар
22.07.2023 16:04 Відповісти
Все встают
Некоторые садятся
Надолго....
показати весь коментар
22.07.2023 16:05 Відповісти
Оавуляции
показати весь коментар
22.07.2023 16:06 Відповісти
Пора из Баден-Бадена выписать "батяню-комбата", чтобы спел в ДК в Симферополе - "За намі расія, маасквааа і арбааат!"
показати весь коментар
22.07.2023 16:14 Відповісти
Буде тобі враже, що ЗСУ скаже. Респект захисникам. Україна тримається на ваших плечах
показати весь коментар
22.07.2023 16:03 Відповісти
Ну - тил у рашки - це Чукотка -- а Крим - це Украіна
показати весь коментар
22.07.2023 16:07 Відповісти
Нехай колаборанти і кацапи відчують те що відчували українці
Нехай теж туди летя ракети знищать економіку Криму якої і не було
Заблокують Крим
А міст кримський постійно під прицілом як і антонівський був
Полагодять знову прилетить
А коли підійдуть до
Бердянська то ще більше зможуть завдавати ударів по мосту
Кацапи будуть замкнені в Криму ті хто не встигне втекти
показати весь коментар
22.07.2023 16:08 Відповісти
Сериальные лавры кому-то покоя не дают.
показати весь коментар
22.07.2023 16:09 Відповісти
так америка заборонила стріляти по російським територіям. тож, крим за всю рассєюшку віддувається.

ловіть, *уки, каміння з неба.
показати весь коментар
22.07.2023 16:13 Відповісти
А хіба Крим це російська територія?
Крим - це Україна. Будемо знищувати оккупантів на своїй території
показати весь коментар
22.07.2023 18:39 Відповісти
...стало "гучними оплесками"
Буде тобi враже те що ЗАЛУЖНИЙ скаже.
показати весь коментар
22.07.2023 16:17 Відповісти
💯!
показати весь коментар
22.07.2023 16:30 Відповісти
ГУЧНІ ОПЛЕСКИ неменуче переростуть в НЕСКІНЧЕННІ АВАЦІЇ !
показати весь коментар
22.07.2023 16:24 Відповісти
БУРХЛИВІ ОВАЦІЇ ЗІ ВСТАВАННЯМ...
показати весь коментар
22.07.2023 22:01 Відповісти
Чи не приберегти цей понтовитий "гумор" спікерів на трохи пізніше?! Коли перемога стане очевидною.
показати весь коментар
22.07.2023 16:26 Відповісти
Я тоже не понимаю. Тем более, наоборот нужно всячески намекать: это не мы, ничего не знаем. Чтобы даже повода не было нас в чём-то упрекнуть, если ракета случайно попала в гражданский обьект - мне то побарабану, а военным - нет
показати весь коментар
22.07.2023 16:30 Відповісти
Та в чому ж нас, ку.во, можно "упрєкнуть"?! Ви прийшли додому, а якесь ракло забарикадировалось у вашій квартирі. І вас можно "упрєкнуть" за те, що ви намагатиметесь викинути ракла зі своєї домівки?!
показати весь коментар
22.07.2023 16:38 Відповісти
Ну попробуйте начать убивать безоружное население, даже оккупанта. В мировой политике это так не работает да и зачем этот трындёж
показати весь коментар
22.07.2023 16:41 Відповісти
Да зачем нам то население, будем лупашить по оккупантским военным объектам.

Ну ежели кто пойдет защищать оккупантов, то и ему достанется
показати весь коментар
22.07.2023 18:43 Відповісти
В мировой политике ООН видит и знает , что рашисты убивают в Украине мирное население и что?
показати весь коментар
22.07.2023 18:44 Відповісти
Ну вот потому на русню санкций накидали, а Украине помогают всем белым миром. Чтобы шмалять куда попало и ложить на всех болт, нужно иметь своё оружие
показати весь коментар
22.07.2023 18:50 Відповісти
Кто вам сказал, что мы будем шмалять куда попало?
Будем шмалять куда надо

в Крыму насчитали 10 действующих военных аэродромов и 2 авиазавода. Во всех этих точках расположены и склады боеприпасов.

Там шмалять не перешмалять.
показати весь коментар
22.07.2023 18:59 Відповісти
Там ,на мості,здохла ячєйка орків!
То вони ангели?, чи чорти,котрі їхали жити в будинку, де колись жила українська сім'я?!
показати весь коментар
22.07.2023 19:12 Відповісти
Понаехи пусть, пока не поздно, валят туда, откуда они явились.
показати весь коментар
22.07.2023 19:15 Відповісти
Якраз цим і займаються бєніні фірмочки. це називається рекет.
показати весь коментар
22.07.2023 16:43 Відповісти
У тролінгу українцям немає рівних у всьому світі. Цим займаються абсолютно всі.)
показати весь коментар
22.07.2023 19:09 Відповісти
шо кобзон просить на біс ?
показати весь коментар
22.07.2023 21:32 Відповісти
 
 