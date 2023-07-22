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Новини Війна
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Коли ЗСУ розгорнуться і почнуть діяти, на фронті будуть зміни, - Блінкен

зсу

Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує змін на фронті.

Про це Блінкен повідомив на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - заявив Блінкен.

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За словами Блінкена, Сполучені Штати "від самого початку говорили, що це буде важко".

"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав держсекретар США.

Автор: 

Блінкен Ентоні (1156) контрнаступ на Півдні (345)


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Топ коментарі
+19
А буде Перемога України і ніяк іначе.
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22.07.2023 16:46
+7
Весь світ з останніх сил стримує 95 квартал від остаточного вирішення русскава вапроса...якби не Захід Зєлєнскій зараз плясав би на развалінах крємля!
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22.07.2023 17:06
+5
опять за свое? будет как будет.
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22.07.2023 16:43
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опять за свое? будет как будет.
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22.07.2023 16:43 Відповісти
А буде Перемога України і ніяк іначе.
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22.07.2023 16:46 Відповісти
Не кажіть. Кацапів ми голими руками горлянки драти будемо
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22.07.2023 16:51 Відповісти
Ти москаль? Ти зрівнюєш Українську зброю , Українську мужність, з рашкою ?
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22.07.2023 16:53 Відповісти
Та пиши уже несколько сот тысяч. Брехать так брехать
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22.07.2023 17:00 Відповісти
Ну расскажи нам откуда ты взял расейское ипсо про несколько сотен
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22.07.2023 17:06 Відповісти
Звідтам, звідки і фейкове поганяло "Кalyta". 😊 Це хіба кацапи, начитавшись Гоголя, як єдине джерело з пізнання українського фольклору, може придумати такий нік.
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22.07.2023 17:11 Відповісти
😊 До того, до того кацапи. Бо одні кацапи і залишилисяпід Запоріджям. Наші всі в полон щдалися. Нє? 😉 Які ви всі прості і тупі, коли думаєте що мудріші за інших. 😁
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22.07.2023 17:17 Відповісти
Полонених беруть в наступальних операціях, коли беруть під контроль нові території. Ось на цій території ті, хто вижив, або просто не зміг відступити, і потрапляють в полон. В яких місцях вони так сильно наступають, що аж сотні полонених? =)
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22.07.2023 17:29 Відповісти
Назвать эти открытые источники ты не можешь?
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22.07.2023 17:23 Відповісти
Назови источники
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22.07.2023 17:25 Відповісти
Знову зрада?
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22.07.2023 17:16 Відповісти
Авжеж важко, бо набудували кацапи укріплень. Адже зелені пів-року підігрівали наступ і кацапи мали вдосталь часу щоб укріпитися...
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22.07.2023 16:50 Відповісти
кацапи і так би набудували укріплень, точніше вони їх будували відразу після захоплення.
Можливо хтось вже забув, та Снігурівку ми взяли тільки після жесту доброї молі кацапів.
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22.07.2023 17:39 Відповісти
Будем наступати -- весь Світ на нас дивиться
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22.07.2023 16:51 Відповісти
Ви про сіру зону в складі бумбасян?
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22.07.2023 17:07 Відповісти
Дивись щоб на Аляску око не поклали..
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22.07.2023 16:52 Відповісти
😂
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22.07.2023 17:36 Відповісти
Наступати будемо - бо є надхнення і бажання ))
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22.07.2023 16:53 Відповісти
То тобі пора учіть рузГій їзик😃він тобі на Калимє прігадіца Г ГГ ГГГ
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22.07.2023 17:10 Відповісти
Ви явна проросійська скотина, котра намааеця грамотно впихуати свою пропоганду
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22.07.2023 17:10 Відповісти
Ви реально вірите в те що вами перераховані області під підарами? Ви дибіл і проросійська гнида, котріх нажаль в Україні багато
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22.07.2023 17:21 Відповісти
Як що в тебе нема натхнення і бажання звільняти Україну Пяздуй На ***
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22.07.2023 17:13 Відповісти
ботяра а ти чий пригожинский? чи вже на нову кантору строчиш?
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22.07.2023 17:20 Відповісти
Смешнее ниче не придумали?
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22.07.2023 17:02 Відповісти
они срутся
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22.07.2023 17:02 Відповісти
Во время первой мировой войны в немецкий плен попало 1434500 русских солдат.
в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 г. в Экономической палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн
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22.07.2023 17:03 Відповісти
лето 41го?
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22.07.2023 17:04 Відповісти
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22.07.2023 17:08 Відповісти
Армія вже по всім стандартам відповідає НАТО, як озброєнням(дякуючі союзникам), так і підготовкою хлопців, але ж є одне але "наша корупція" ******** там де тільки можна ********
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22.07.2023 17:00 Відповісти
до стандартів НАТО ще дуже далеко. По всьому. Але, так, від совка відірвались, і напрямок руху правильний
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22.07.2023 17:38 Відповісти
Весь світ з останніх сил стримує 95 квартал від остаточного вирішення русскава вапроса...якби не Захід Зєлєнскій зараз плясав би на развалінах крємля!
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22.07.2023 17:06 Відповісти
це теж Блінкен?: Ми можемо збільшити армію у два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема"
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22.07.2023 17:12 Відповісти
а шо Блинкен у Нас уже Главнокомандующий ?
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22.07.2023 17:04 Відповісти
С таким главнокомандующим как у нас сейчас, и Блинкен главнокомандующий.🤷
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22.07.2023 17:25 Відповісти
А это разве новость? Вот Обама сказал нам Крым не трогать. Вот и мы и не тронули и не попытались.
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22.07.2023 17:38 Відповісти
В Подмосковье вооруженный мужчина захватил дом и грозился идти на Кремль ..... это шо контрнаступление
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22.07.2023 17:10 Відповісти
кстати это дом Януковича
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22.07.2023 17:26 Відповісти
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22.07.2023 17:23 Відповісти
Та ладно. А нелох казав,що для "розгорнуться" терміново потрібна дальнобійна артилерія і ракети. Знову. Хто кого най@бує🤔
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22.07.2023 17:24 Відповісти
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22.07.2023 17:27 Відповісти
текст помедленнее
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22.07.2023 17:33 Відповісти
Снова штаты говорят за украинцев, но оружия не дают....
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22.07.2023 17:43 Відповісти
почему не дают ,1,3 лярда на прошлой неделе и вчера 400 лимонов
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22.07.2023 17:45 Відповісти
Дают это то что Украина просит, когда Украина просит и ч колличестве в котором Украина просит....а так это получается дали три копейки и говорят, мол мы ж вам денег дали....Это подмена понятий....
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22.07.2023 17:59 Відповісти
деньги не дают ,только оружием ,из за коррупции
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22.07.2023 18:25 Відповісти
Вже розгорнулися, вже діють. А як скоріше яйця у щурів болотних рвати - то це вже йти по їхньому суцільному мінному полю.
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22.07.2023 17:56 Відповісти
Как только Блинкин даст оружие для победы, заработает ленд-лиз, Байден разрешит наступать через территорию РФ, а не только на минные поля.....
Но он предпочитает просто портить воздух. Не его кровь, не американская.....
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22.07.2023 18:24 Відповісти
Якби це сказав Зеля, то не повірила би, а Байден слів на вітер не кидає.
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22.07.2023 18:40 Відповісти
А якщо ще й літаки в кінці року нам дасте, то й ******* не буде
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22.07.2023 19:23 Відповісти
Блинкену
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22.07.2023 20:03 Відповісти
 
 