Коли ЗСУ розгорнуться і почнуть діяти, на фронті будуть зміни, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує змін на фронті.
Про це Блінкен повідомив на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - заявив Блінкен.
За словами Блінкена, Сполучені Штати "від самого початку говорили, що це буде важко".
"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав держсекретар США.
Топ коментарі
+19 Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар22.07.2023 16:46
+7 віктор федорович #394174
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+5 Castor Boris
показати весь коментар22.07.2023 16:43
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Можливо хтось вже забув, та Снігурівку ми взяли тільки після жесту доброї молі кацапів.
в период с 22 июня по 1 декабря 1941 г. на Восточном фронте был захвачен 3 806 861 военнопленный, а по заявлению, сделанному правительственным чиновником Мансфельдом 19 февраля 1942 г. в Экономической палате рейха, советских военнопленных насчитывалось 3,9 млн
Но он предпочитает просто портить воздух. Не его кровь, не американская.....