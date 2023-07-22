Коли ЗСУ розгорнуться і почнуть діяти, на фронті будуть зміни, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен очікує змін на фронті.

Про це Блінкен повідомив на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"І коли вони розгорнуться і почнуть діяти, всі сили, які були навчені за останні місяці, обладнання, яке надали їм ми й приблизно 50 країн, я думаю, все це матиме суттєве значення і призведе до змін", - заявив Блінкен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми наближаємося до моменту, коли контрнаступ може набрати обертів, - Зеленський

За словами Блінкена, Сполучені Штати "від самого початку говорили, що це буде важко".

"Ви, напевно, чули, і багато людей говорили, що росіяни підготували серйозні та укріплені лінії захисту. Українці пробиваються через них", - додав держсекретар США.