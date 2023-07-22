Оператор Deutsche Welle Євген Шилко поранений на Донбасі російськими касетними боєприпасами
Знімальна група Deutsche Welle потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Поранення отримав оператор Євген Шилко. Росіяни застосували касетні боєприпаси.
Про це повідомляє Deutsche Welle Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту.
Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.
Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали", - йдеться у повідомленні.
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Вони лише засуджують використання, бо є підписантами міжнародної конвенції про заборону КБ.
Чому мовчали ,не протестували проти використаня касетних рашею дев'ять + років(з 2014)?!
Ви на питання будете відповідати?
Ви на питаня будете відповідати?
Ви: -Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Я: - Де, які протести піднялися?
Відповідь буде? Складно?
Були протести і засудженя від політиків і громадських організацій у ЗМІ,яких не було 9+ років використаня рашистами на території України цих ***********.
Так зрозуміло,чи пояснити на пальцях?
Я зовсім не обдарований.
Це про що і навіщо: - "Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було"?
Замість того щоби спокійно визнати що ніяких протестів проти КБ Україні в Німеччині не було, ви продовжуєте ганьбитися? Це дитяче "бє-бє-бє" допоможе вам самоствердитися? До марення треба додати ще понтів, так смішніше вийде.
А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема.
Загнали в кут - треба ображати! Це так на лаптестані роблять.
"Загнали в кут - треба ображати!" - навіщо ви цитуєте мені вашу методичку? Я так й написав: "Все, "аргументи" закінчилися?". Ви вирішили підтвердити те що я правий - ви ляпнули дурню, а з'їхати з теми можете лише на образах?
Жодного невдоволеня за 9+ років!
крім того, таке засудження жодним чином не впливає на використання росіянами касет, бо вони їх самі виробляють, а на міжнародне право та засудження їм начхати.
а от ми користуємось тими касетами, які надають нам партнери й при цьому вони вимушені порушувати власні ж зобов'язання щодо використання такої зброї.
але ж ви мабуть з кола тих, кому всі винні.
Коли в вас є інші ФАКТИ - то наведіть!
Бо ви мабуть з кола тих ,які вважають що расеяне завжди праві,і можуть робити що заманеться,а з ними так чинити не можна!
я з тих, хто вважає, що українці мають бути вдячні країнам, які підтримують нас грошами та зброєю.
й вважаю неприпустимим образи в бік наших союзників та закиди в недостатній допомозі в той час, коли сьогоднішня влада максимально доклалася до неготовності країни до повномаштабної війни.
І до чого пересуваня з подвійних стандартів на вдячність?
Ви загалі розуміете написане,чи друкуєте відповіді по тезам керівництва?
Звісно тренуються!
В результате артиллерийского удара кассетными боеприпасами со стороны по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» сегодня прервалась жизнь журналиста Ростислава Журавлёва. Ещё три его коллеги, получившие осколочные ранения, в состоянии средней степени тяжести были доставлены в полевые медицинские учреждения