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Оператор Deutsche Welle Євген Шилко поранений на Донбасі російськими касетними боєприпасами

преса

Знімальна група Deutsche Welle потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Поранення отримав оператор Євген Шилко. Росіяни застосували касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Deutsche Welle Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту.

Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

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Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

журналістика (1753) поранення (2796) ЗМІ (1357) касетні боєприпаси (123)


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Топ коментарі
+10
Так Германия две недели назад была против отправки Украине кассетных боеприпасов, пусть сюда весь рейстаг приедет и ловит Российские касетники,они быстро изменят свое мнение.
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22.07.2023 18:05
+7
У нас солдаты тренируются всего за 23км от линии фронта в зоне досягаемости вражеской артиллерии?
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22.07.2023 18:08
+7
Шилко тоже Украинец, если что.
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22.07.2023 18:15
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Нехай щастить.
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22.07.2023 17:58 Відповісти
Так Германия две недели назад была против отправки Украине кассетных боеприпасов, пусть сюда весь рейстаг приедет и ловит Российские касетники,они быстро изменят свое мнение.
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22.07.2023 18:05 Відповісти
Или вовсе перестанут помогать. И ловить будешь ты? Капец, такой бравый.
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22.07.2023 18:09 Відповісти
В Німеччини ніхто дозволу не питав щоби вони були проти постачання США КБ Україні.
Вони лише засуджують використання, бо є підписантами міжнародної конвенції про заборону КБ.
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22.07.2023 18:16 Відповісти
Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Чому мовчали ,не протестували проти використаня касетних рашею дев'ять + років(з 2014)?!
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22.07.2023 19:29 Відповісти
Де, які протести піднялися? Хтось мітингує біля Рамштайну, чи ще десь?
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22.07.2023 19:34 Відповісти
А по вашому протести - це коли трощать крамниці і автобуси?
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22.07.2023 19:40 Відповісти
Як на мене, протести - це коли хтось проти чогось протестує.
Ви на питання будете відповідати?
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22.07.2023 19:47 Відповісти
Вони є (протести).
Ви на питаня будете відповідати?
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22.07.2023 19:55 Відповісти
Те що ви навели це не протести - це заворушення. Невже це важко збагнути?
Ви: -Так чого піднялися протести проти передачі Україні?
Я: - Де, які протести піднялися?
Відповідь буде? Складно?
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22.07.2023 20:03 Відповісти
Повторюю для особливо обдарованих! Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було.
Були протести і засудженя від політиків і громадських організацій у ЗМІ,яких не було 9+ років використаня рашистами на території України цих ***********.
Так зрозуміло,чи пояснити на пальцях?
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22.07.2023 21:25 Відповісти
Підгоріло? Чому? Важко назвати - що, та де, та хто - у Німеччині? Які протести, та де вони "піднялися"? Що було в Німеччині окрім формальної заяви від підписанту конвенції про заборону КБ?

Я зовсім не обдарований.
Це про що і навіщо: - "Заворушень коли"хтось мітінгує біля Рамштайну,чи ще десь?" не було"?
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22.07.2023 21:41 Відповісти
Ну тупппе! Навіть свій текст не впізнаєш! Лапоть ти на утримані!
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23.07.2023 08:54 Відповісти
Все, "аргументи" закінчилися?
Замість того щоби спокійно визнати що ніяких протестів проти КБ Україні в Німеччині не було, ви продовжуєте ганьбитися? Це дитяче "бє-бє-бє" допоможе вам самоствердитися? До марення треба додати ще понтів, так смішніше вийде.
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23.07.2023 12:12 Відповісти
Тобі потрібен аргУмент від Пригожина,бо інших НЕ бажаєш розуміти.
А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема.
Загнали в кут - треба ображати! Це так на лаптестані роблять.
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23.07.2023 14:59 Відповісти
"А те що сам пишеш - не пам'ятаєш,бо в керівництві нема." - як це на українську перекласти? Що означає: "...бо в керівництві нема" -?
"Загнали в кут - треба ображати!" - навіщо ви цитуєте мені вашу методичку? Я так й написав: "Все, "аргументи" закінчилися?". Ви вирішили підтвердити те що я правий - ви ляпнули дурню, а з'їхати з теми можете лише на образах?
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23.07.2023 16:19 Відповісти
Бесполезно. Все равно им хоть насцы в глаза они будут свою песню тянуть что низзя Украине ничего серьезного давать чтобы небыла ысккаллацыи. Ето как у нас в школе всегда учили что нельзя давать хулигану сдачи, который до тебя ***********, а нужно быть умнее и ему уступить. А если затеешь с ним драку так накажут не его а тебя и еще и родителей твоих вызовут. А босяку ничего не будет потому что с него нечего взять и родаки такие же его алкаши с которыми неохота разговаривать.
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22.07.2023 18:32 Відповісти
Не брешти. США ні у кого не питала узгодження на передачу кассетних. То, що країни - підписанти заборони висловили своєь бачення- ну висловили.
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22.07.2023 18:53 Відповісти
А чому ці пидпІсЯнти мовчатьдев'ять років за касетні раші? Чому мовчать за фосфорні раші?!
Жодного невдоволеня за 9+ років!
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22.07.2023 19:32 Відповісти
Не знаю, надішли офіційний запит в канцелярію короля Британії. Чи до Канцлера ФРН. Потім розкажеш.
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22.07.2023 19:41 Відповісти
Ти вже отримав відповідь? Поділися с товариством!
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22.07.2023 19:53 Відповісти
ви це точно знаєте, що за 10 років країни заходу на жодному політичному майданчику не засудили використання касет та фосфору росіянами чи ви просто маєте таке уявлення про реальність?
крім того, таке засудження жодним чином не впливає на використання росіянами касет, бо вони їх самі виробляють, а на міжнародне право та засудження їм начхати.
а от ми користуємось тими касетами, які надають нам партнери й при цьому вони вимушені порушувати власні ж зобов'язання щодо використання такої зброї.
але ж ви мабуть з кола тих, кому всі винні.
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22.07.2023 20:00 Відповісти
Не тільки не бачив,але й не чув про жодні запереченя чи ОФІЦІЙНІ протести будь яких державних чи ГРОМАДСЬКИХ організацій,навіть ЗГАДКУ про застосуваня касет та фосфору рашистами!
Коли в вас є інші ФАКТИ - то наведіть!
Бо ви мабуть з кола тих ,які вважають що расеяне завжди праві,і можуть робити що заманеться,а з ними так чинити не можна!
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22.07.2023 21:16 Відповісти
https://www.5.ua/svit/v-oon-otrymaly-dokazy-vykorystannia-rosiieiu-zaboronenykh-kasetnykh-boieprypasiv-na-terytorii-ukrainy-271029.html не бачили та не чули оскільки не цікавились, просто вигадуєте, що зручно.
я з тих, хто вважає, що українці мають бути вдячні країнам, які підтримують нас грошами та зброєю.
й вважаю неприпустимим образи в бік наших союзників та закиди в недостатній допомозі в той час, коли сьогоднішня влада максимально доклалася до неготовності країни до повномаштабної війни.
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22.07.2023 21:52 Відповісти
То де факти на спростуваня написаного мною?! НЕ БАЧУ!
І до чого пересуваня з подвійних стандартів на вдячність?
Ви загалі розуміете написане,чи друкуєте відповіді по тезам керівництва?
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23.07.2023 09:03 Відповісти
У нас солдаты тренируются всего за 23км от линии фронта в зоне досягаемости вражеской артиллерии?
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22.07.2023 18:08 Відповісти
Я честно говоря тоже не понял. Ну может это ракетный удар был. Они же тоже могут быть с кассетной начинкой
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22.07.2023 18:10 Відповісти
Есть кадры, как кацапы ударили 24 февраля 2022 касетным по жилому кварталу Харькова (10 погибших гражданских, десятки раненых). Кажется, там был кассетный Смерч: летит примерно на 100 км
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22.07.2023 18:19 Відповісти
Думаю вы правы. Какие учения могут быть в зоне поражения артиллерии врага. Но в статье об этом ничего не сказано.
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22.07.2023 18:24 Відповісти
Це дибілізм панове. Той хто дозволяє подібні тренування в межах досяжності кацапських градів або ідіот або зрадник. Полігони повинні бути розміщені за 150 км від фронту мінімум
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22.07.2023 18:18 Відповісти
А що повинен робити резерв на 2й лінії? В пінг-понг гратися?!
Звісно тренуються!
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22.07.2023 19:42 Відповісти
Мені пох#й на Шилко. Це його вибір врешті решт. А ось як наші військові під час 😦тренування на полігоні😮 потрапили під кацапський обстріл? Хто злив інформацію? Може бабці на базарі натякнуть СБУ що треба ще хоч чим небудь займатися, а не сємєчками?
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22.07.2023 18:12 Відповісти
Шилко тоже Украинец, если что.
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22.07.2023 18:15 Відповісти
Такой же как и ты.
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22.07.2023 18:18 Відповісти
Если вы про умение говорить, слушать, высшее образование и банальное воспитание... Вы правы.
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22.07.2023 18:21 Відповісти
Я про умение принять другое гражданство а потом бить себя в грудь рассказывая про любовь к Украине.
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22.07.2023 23:54 Відповісти
Я не получал другого гражданства(пока). У Шилко его тоже нет (пока). Ранен Украинец (человек, не враг), а вам на него пофиг. В отличии от меня он продолжал работать в Украине. Так что ваш выброс...
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23.07.2023 00:31 Відповісти
А если будет ранен украинец коломойский к примеру,тебе будет пофиг или нет? Или Шилко априори прекрасный человек,потому что оператор немецкого телеканала?
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23.07.2023 01:22 Відповісти
Мне не пофиг на любого Украинца. Если этот Украинец сделал что-то плохое пусть с ним разбираются соответствующие органы. Но его гибель или ранение, особенно при исполнении своих профессиональных обязанностей меня печалит. И да, каждый априори нормальный человек, пока не доказано противоположное. Почитайте, что такое эмпатия.
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23.07.2023 09:01 Відповісти
Шо це за тренування в зоні досяжності ворожої артилерії? Хто ці зрадники або довбойоби , котрі організували це тренування?
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22.07.2023 18:16 Відповісти
Ну написали що були тренування,мабуть журналістам DW заборонено бути в зоні бойових дій(страховка і т.д.)всьому вірити...
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22.07.2023 18:50 Відповісти
То, зрозіло ведмедчуківський, що смерть українця тобі по уй.
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22.07.2023 18:56 Відповісти
Захарова воет
В результате артиллерийского удара кассетными боеприпасами со стороны по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА «Новости» сегодня прервалась жизнь журналиста Ростислава Журавлёва. Ещё три его коллеги, получившие осколочные ранения, в состоянии средней степени тяжести были доставлены в полевые медицинские учреждения
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22.07.2023 18:16 Відповісти
Воет, потом епнет и все пучком...
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22.07.2023 18:22 Відповісти
Чудова новина! Тон витя в неї був дещо інший, коли вони 9+ років касетками зі своєї території накривали Украину!
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22.07.2023 19:36 Відповісти
В 1тал11 сьогодн1 це була головна новина у теленовинах, з фото журавльова - лише не об"явили нац. траур ( зла на них, бо занадто вже жал1ють орк1в)
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23.07.2023 03:10 Відповісти
ранили это из за того что кассеты русни взрываются только 60% элементов , а кассеты США 98 % элементов
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22.07.2023 18:33 Відповісти
 
 