Оператор Deutsche Welle Євген Шилко поранений на Донбасі російськими касетними боєприпасами

Знімальна група Deutsche Welle потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Поранення отримав оператор Євген Шилко. Росіяни застосували касетні боєприпаси.

Про це повідомляє Deutsche Welle Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Оператор медіакомпанії Deutsche Welle Євген Шилко отримав поранення російськими касетними боєприпасами в місті Дружківка на Донеччині, що знаходиться за 23 км від лінії фронту.

Оператора доправили в лікарню, нині його стан стабільний.

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Знімальна група DW потрапила під російський обстріл по обіді під час зйомок тренувань українських військових на полігоні. Під час атаки загинув один український військовий, ще кілька серйозно постраждали", - йдеться у повідомленні.