Відому російську тенісистку Звонарьову не пустили до Польщі через підтримку режиму Путіна

Російську тенісистку Віру Звонарьову не пустили до Польщі.

Як зазначає МВС Польщі, російська спортсменка і прихильниця режиму Путіна намагалася потрапити до Польщі літаком з Белграда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора, 21 липня, Прикордонна служба не впустила російську тенісистку до Польщі. Віра Звонарьова за візою, виданою Францією, намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград–Варшава. Після прильоту із Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту Шопена, а сьогодні після 12-ї години вилетіла в Подгорицю",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Прикордонна служба РП не пропустила росіянку до країни, оскільки вона є у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вімблдон скасував заборону на участь у турнірі російських та білоруських тенісистів

"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, не погоджуючись на в’їзд до нашої країни людей, які підтримують дії Росії та Білорусі",- наголосили в МВС РП.

Як стало відомо, 38-річна Звонарьова мала взяти участь в турнірі WTA, який відбудеться у Варшаві 24-30 липня. Колишня фіналістка Вімблдону і US Open зараз займає 655 місце в рейтингу WTA в одиночному розряді. Звонарьова була єдиною російською тенісисткою, заявленою на цей тенісний турнір.