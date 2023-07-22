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Новини
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Відому російську тенісистку Звонарьову не пустили до Польщі через підтримку режиму Путіна

віра,звонарьова

Російську тенісистку Віру Звонарьову не пустили до Польщі.

Як зазначає МВС Польщі, російська спортсменка і прихильниця режиму Путіна намагалася потрапити до Польщі літаком з Белграда, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вчора, 21 липня, Прикордонна служба не впустила російську тенісистку до Польщі. Віра Звонарьова за візою, виданою Францією, намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград–Варшава. Після прильоту із Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту Шопена, а сьогодні після 12-ї години вилетіла в Подгорицю",- йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Прикордонна служба РП не пропустила росіянку до країни, оскільки вона є у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

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"Польща послідовно виступає проти режимів Путіна і Лукашенка, не погоджуючись на в’їзд до нашої країни людей, які підтримують дії Росії та Білорусі",- наголосили в МВС РП.

Як стало відомо, 38-річна Звонарьова мала взяти участь в турнірі WTA, який відбудеться у Варшаві 24-30 липня. Колишня фіналістка Вімблдону і US Open зараз займає 655 місце в рейтингу WTA в одиночному розряді. Звонарьова була єдиною російською тенісисткою, заявленою на цей тенісний турнір.

Автор: 

Польща (8486) санкції (11773) спорт (1614) теніс (124)


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Топ коментарі
+40
Поляки круті!

Свинособкам треба сидити у своєму гімні, і нікуди носа не тикати!
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22.07.2023 18:29
+24
Ніяка вона не відома - я її не знаю, і мій кум її не знає
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22.07.2023 18:47
+11
Это русафобия адназначна!!!
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22.07.2023 18:47
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38,655-Корова,нах...
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22.07.2023 18:28 Відповісти
Поляки круті!

Свинособкам треба сидити у своєму гімні, і нікуди носа не тикати!
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22.07.2023 18:29 Відповісти
Who the fuck cares?
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22.07.2023 18:32 Відповісти
Звонарьова?? Вона вже онуків виховувати повинна.. чи касап не може??
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22.07.2023 18:38 Відповісти
Ніяка вона не відома - я її не знаю, і мій кум її не знає
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22.07.2023 18:47 Відповісти
Верю
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22.07.2023 20:24 Відповісти
тепер знаєм, що і полякам на неї посрати
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22.07.2023 21:53 Відповісти
Это русафобия адназначна!!!
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22.07.2023 18:47 Відповісти
Скуштувала ***, такоє.
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22.07.2023 18:56 Відповісти
Відома тенісистка.. у рейтингу займає 655 місце. Щось тут не сходиться.
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22.07.2023 19:04 Відповісти
У кацапів все через сраку, отіцательна чемпіонка.
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22.07.2023 19:08 Відповісти
Відома у мухосранську, звідки вона родом.
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22.07.2023 19:10 Відповісти
Может она известная в местных генделях и рыгаловках 😀
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22.07.2023 19:12 Відповісти
Сидите дома, лапти!
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22.07.2023 19:12 Відповісти
ракетку в сраку і нах.й
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22.07.2023 19:15 Відповісти
Звонарьова? - дажє,нікуя, нє діяконова??
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22.07.2023 19:20 Відповісти
Пускай напишет хоть на бумаге, заверенной её подписью, что никоим образом не поддерживает войну - и чей Крым.
При положительных ответах её можно пропустить в страну. Но тогда её уже не пустят "домой".. )
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22.07.2023 19:21 Відповісти
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22.07.2023 20:47 Відповісти
Поляки не пропускають навіть хороших рускіх. Громадянку рф, яка постійно проживає в Британії, одружена з поляком, мають дітей, волонтерка, допомагала українським біженцям, за Україну, не пустили в Лондоні на літак до Варшави.
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22.07.2023 22:53 Відповісти
РП не пропустила росіянку до країни, оскільки вона є у СПИСКУ осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.
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Этот список должен быть на всех обитателей территории мордово-бурятии.
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22.07.2023 19:35 Відповісти
І так повинно бути з кожним і не тільки в Польці, а навіть і в Україні!
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22.07.2023 20:28 Відповісти
Надо было ее еще и на ракетку посадить...
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22.07.2023 21:06 Відповісти
Любишь ***** - сиди дома и не рыпайся
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22.07.2023 21:21 Відповісти
Пусть едет через Антарктиду.
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22.07.2023 22:40 Відповісти
дуже правильно

перед вʼїздом всіх кацапів треба на поліграфі тестувати,
підтримуєш фашистів - пи₴дуй в бункер до свого фюрера
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22.07.2023 23:43 Відповісти
Поддерживаешь *****, живи в мухосранске.
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23.07.2023 09:28 Відповісти
Myдозвонову не пустили!
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23.07.2023 12:56 Відповісти
 
 