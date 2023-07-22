Волонтерка Берлінська: Міноборони рапортує про тисячі поставлених за час війни дронів, але тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць
Волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська обурена заявою Міноборони України про поставлені за весь час війни "тисячі одиниць" БпЛА і дронів. За її даними, "тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць і це лише розвідувальних апаратів".
Про це повідомила у телеграмі ветеранка та волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ, коментуючи заяву Міноборони України про те, що "загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць".
"Знаєте що таке крайній цинізм?
Це коли виходить новина на УП: "Міністерство Оборони похвалилось виробництвом дронів".
Той момент, коли краще тихо розчинятись під плінтусом, ніж чимось "хвалитись".
Коли до свого народу ставляться як до ідіотів:
"Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним Силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів."
Ну бо хто ж там буде розбиратись?
Тисячі звучить серйозно!
Ок, ви таки доб'єтесь, що я напишу розгорнутий, детальний матеріал як МінОборони просрало цю галузь. При чому всі попередні команди МО теж.
А поки ось вам дуже коротке пояснення на п'ять пунктів про цю новину.
Просто тому, що не люблю, коли мій народ тримають за ідіотів. Тим паче зараз.
1. В день на фронті може бути втрачена добра сотня розвідувальних дронів. І навіть більше.
Будь яких - від Мавіків до Байрактарів.
Тому що така інтенсивність війни.
2. Отже включивши просту арифметику бачимо, що тисячі - це те, що втрачається за місяць.
І це лише розвідувальних апаратів.
3. Якщо ми говоримо про ударні - їх потрібні сотні тисяч. Адже фактично це високоточні снаряди, які дають ефект коли немає снарядів артилерії. А ще краще коли працюють одночасно.
Про снарядний голод на фронті думаю всі знають.
Чому це важливо? Можна довго випрошувати і привезти з різних країн сотні гармат, танків, бмп, пікапів на мільярди доларів.
А потім дрон за умовних кілька тисяч доларів - в секунду спалює танк чи бмп за кілька мільйонів.
Дрони це game changer цієї війни. Мати важке озброєння звісно необхідно.
Але виграє той, в кого крім цього будуть технології.
4. Орієнтовно з жовтня 2021 року вся західна преса била в дзвони: "Путін збирається напасти на Україну".
Тобто навіть кухарі і двірники по всьому світу були поінформовані. Вже не кажучи про Міністрів оборони.
Маючи запас часу орієнтовно в п'ять місяців наше МО законтрактувало буквально кілька десятків комплексів.
Навіть не сотень.
Відсутність ситуаційної обізнаності, відсутність технологій перекривали і перекривають людьми. Така бездіяльність коштувала нам дуже дорого в людях, просто повірте.
5. Навіть зараз, за півтора року повномаштабки, в МО не зробили висновки.
За цей час можна було зібрати виробничі бізнеси, інженерів, військових - озвучити чіткі потреби, почути що потрібно щоб запустити масштабні виробничі процеси.
Допомогти зі всім циклом - від завезення комплектуючих до запуску в серійне виробництво.
І тоді ми б отримували сотню тисяч різних дронів для фронту.
За місяці. Бо це розхідний матеріал.
А не кілька десятків тисяч на рік. Та й то в основному за волонтерські кошти китайських цивільних дронів.
І при цьому вони "хваляться успіхами". Ну бо хто в тих дронах розбирається. Тисячі звучить солідно.
І ще я чомусь впевнена, що такі "оптимістичні, радісні" новини ставлять на стіл президенту щодня.
Тай ця спроба "похвалитись" спрямована в першу чергу на одного читача.
Причина таких новин одна -
в Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство в сфері військових технологій.
_
P.S. Донатьте в будь який Фонд кому довіряєте. Або допомагайте самостійно. Це навіть краще, адже зменшує операційне навантаження на волонтерські Фонди.
Наш збір на FPV дрони Люті Пташки тут:
https://dignitas.fund/uk/
На підготовку бійців тут:
https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - розповіла Берлінська.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хтось продавався за гречку, хтось за 500 гривен, хтось за дешеві марні обіцянки, хтось як якісь дурні - думкою багатіли.
При відсутності армії і озброєння мінські Порошенко врятував ваші і наші дупи від тотального знищення. Та, завдяки вам, оманські Зеленського дали можливість кацапам, зробити другу спробу.
Саме придумає жуйню, саме її потім критикує.
Та невже? Ти сліпий був під час рашенівського режиму чи лохом прикидаєшся? А як же лднрівський закон, не вдала спроба змін до Конституції?
Берлинська це - Центр Підтримки Аеророзвідки, перевірити чим займається не важко.
Ще вона дотична до фонду DIGNITAS
83 103 Тактичні аптечки IFAK
14 561 Засоби зв'язку
2 226 Медичні рюкзаки
2 223 Планшети
55 638 Турнікети
2 046 Дрони
Триває збір на FPV дрони Люті Пташки (30 млн. грв.)
це знають ЗСУ
але ГШ не закуповує те що їм треба
ГШ отримує якийсь% від своїх потреб саме від МО
а МО не може знайти кінці мвого підприємства у якого закупило міни
бо контора львівського заводу, виявляється в ЄС
а склад ще хузхаде
гроші перераховані а мін нема вже рік
от вам МО от вам укроборонпром
У Зеленского на уме зерно, а у Резникова яблоки.
Зерно - это баблосы в виде процента от сделок.
Яблоки - это баблосы в виде разницы между закупочной ценой у фермеров и покупочной у своей же этой фирмы-прокладки по цене в 10 раз больше. Полученная разница пилится участниками аферы. А яблоки покупаются не десятками тонн ... Армия большая, миллионная. Всем нужны яблоки и не 1 раз.
Фермеры продают яблоки фирме-прокладке по цене 10 грн за 1 кг, а Резников покупает у этой фирмы-прокладки по 51 грн за 1 кг. Отмываются миллиарды!!!
Сначала сказал: А от і не правда, а потом: Ну а я про що?
Ты или крестик сними или трусы надень
З кінокомедіями у них все іде гладко.
Ну, то таке... хавайте. Ви за то-то голосували.
Лідерство у сфері військових технологій у розвинутих країнах мають не їхні МО, а високотехнологічні приватні компанії, які скуповують перспективні стартапи.
Наприклад: https://www.baesystems.com/en/product/phasa-35
Рашисти вже планують виробляти аналогічні власні "квазисупутники" для РЕБ з GPS навігацією західних систем озброєння, блокування терміналів Старлінку та для ретрансляції зв'язку БПЛА.
Волонтерка Берлінська, схоже, має рацію, питання забезпечення дронами треба доручати окремому віцепрем'єру уряду з майже необмеженими повноваженнями "диктатора" у цьому питанні. Війна не терпить зволікань.
Бананів з тараном та катлєтою, можуть підтвердити і патіхамувлєс …
Слава Україні!!
п.с. для примера рашисты за полтора года почти использовали аж 900 тяжелых, дорогущих ланцетов. И ими уничтожили до 100 единиц техники. Вдвое больше повредили, но ремонтопригодно. Много? Вроде да. Но это меньше 5 процентов от потерь ВСУ.
Другой вопрос, что дроны отличные разведчики и наводчики арты той же.
Но это чаще всего дорогие дроны. Не Мавики за 1000 баксов и не фпв за 400...
Это дорогие штуки по 50-100 тыщ долларов и со станцией управления в полляма.