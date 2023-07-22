Волонтерка Берлінська: Міноборони рапортує про тисячі поставлених за час війни дронів, але тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць

Волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська обурена заявою Міноборони України про поставлені за весь час війни "тисячі одиниць" БпЛА і дронів. За її даними, "тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць і це лише розвідувальних апаратів".

Про це повідомила у телеграмі ветеранка та волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ, коментуючи заяву Міноборони України про те, що "загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць".

"Знаєте що таке крайній цинізм?



Це коли виходить новина на УП: "Міністерство Оборони похвалилось виробництвом дронів".

Той момент, коли краще тихо розчинятись під плінтусом, ніж чимось "хвалитись".



Коли до свого народу ставляться як до ідіотів:



"Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним Силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів."



Ну бо хто ж там буде розбиратись?

Тисячі звучить серйозно!

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Ок, ви таки доб'єтесь, що я напишу розгорнутий, детальний матеріал як МінОборони просрало цю галузь. При чому всі попередні команди МО теж.



А поки ось вам дуже коротке пояснення на п'ять пунктів про цю новину.

Просто тому, що не люблю, коли мій народ тримають за ідіотів. Тим паче зараз.



1. В день на фронті може бути втрачена добра сотня розвідувальних дронів. І навіть більше.

Будь яких - від Мавіків до Байрактарів.

Тому що така інтенсивність війни.



2. Отже включивши просту арифметику бачимо, що тисячі - це те, що втрачається за місяць.

І це лише розвідувальних апаратів.



3. Якщо ми говоримо про ударні - їх потрібні сотні тисяч. Адже фактично це високоточні снаряди, які дають ефект коли немає снарядів артилерії. А ще краще коли працюють одночасно.

Про снарядний голод на фронті думаю всі знають.



Чому це важливо? Можна довго випрошувати і привезти з різних країн сотні гармат, танків, бмп, пікапів на мільярди доларів.

А потім дрон за умовних кілька тисяч доларів - в секунду спалює танк чи бмп за кілька мільйонів.

Дрони це game changer цієї війни. Мати важке озброєння звісно необхідно.

Але виграє той, в кого крім цього будуть технології.

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4. Орієнтовно з жовтня 2021 року вся західна преса била в дзвони: "Путін збирається напасти на Україну".

Тобто навіть кухарі і двірники по всьому світу були поінформовані. Вже не кажучи про Міністрів оборони.

Маючи запас часу орієнтовно в п'ять місяців наше МО законтрактувало буквально кілька десятків комплексів.

Навіть не сотень.

Відсутність ситуаційної обізнаності, відсутність технологій перекривали і перекривають людьми. Така бездіяльність коштувала нам дуже дорого в людях, просто повірте.



5. Навіть зараз, за півтора року повномаштабки, в МО не зробили висновки.

За цей час можна було зібрати виробничі бізнеси, інженерів, військових - озвучити чіткі потреби, почути що потрібно щоб запустити масштабні виробничі процеси.

Допомогти зі всім циклом - від завезення комплектуючих до запуску в серійне виробництво.



І тоді ми б отримували сотню тисяч різних дронів для фронту.

За місяці. Бо це розхідний матеріал.

А не кілька десятків тисяч на рік. Та й то в основному за волонтерські кошти китайських цивільних дронів.



І при цьому вони "хваляться успіхами". Ну бо хто в тих дронах розбирається. Тисячі звучить солідно.



І ще я чомусь впевнена, що такі "оптимістичні, радісні" новини ставлять на стіл президенту щодня.

Тай ця спроба "похвалитись" спрямована в першу чергу на одного читача.



Причина таких новин одна -

в Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство в сфері військових технологій.





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P.S. Донатьте в будь який Фонд кому довіряєте. Або допомагайте самостійно. Це навіть краще, адже зменшує операційне навантаження на волонтерські Фонди.



Наш збір на FPV дрони Люті Пташки тут:

https://dignitas.fund/uk/



На підготовку бійців тут:

https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - розповіла Берлінська.