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Новини Війна
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Волонтерка Берлінська: Міноборони рапортує про тисячі поставлених за час війни дронів, але тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць

берлінська

Волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська обурена заявою Міноборони України про поставлені за весь час війни "тисячі одиниць" БпЛА і дронів. За її даними, "тисячі - це те, що втрачається на фронті за місяць і це лише розвідувальних апаратів".

Про це повідомила у телеграмі ветеранка та волонтерка, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, передає Цензор.НЕТ, коментуючи заяву Міноборони України про те, що "загальна кількість поставлених до Збройних Сил України БпЛА і дронів в рамках закупівель Міноборони налічує тисячі одиниць".

"Знаєте що таке крайній цинізм?

Це коли виходить новина на УП: "Міністерство Оборони похвалилось виробництвом дронів".
Той момент, коли краще тихо розчинятись під плінтусом, ніж чимось "хвалитись".

Коли до свого народу ставляться як до ідіотів:

"Міністерство додало, що в рамках його закупівель Збройним Силам України поставлено тисячі БпЛА і дронів."

Ну бо хто ж там буде розбиратись?
Тисячі звучить серйозно!

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Ок, ви таки доб'єтесь, що я напишу розгорнутий, детальний матеріал як МінОборони просрало цю галузь. При чому всі попередні команди МО теж.

А поки ось вам дуже коротке пояснення на п'ять пунктів про цю новину.
Просто тому, що не люблю, коли мій народ тримають за ідіотів. Тим паче зараз.

1. В день на фронті може бути втрачена добра сотня розвідувальних дронів. І навіть більше.
Будь яких - від Мавіків до Байрактарів.
Тому що така інтенсивність війни.

2. Отже включивши просту арифметику бачимо, що тисячі - це те, що втрачається за місяць.
І це лише розвідувальних апаратів.

3. Якщо ми говоримо про ударні - їх потрібні сотні тисяч. Адже фактично це високоточні снаряди, які дають ефект коли немає снарядів артилерії. А ще краще коли працюють одночасно.
Про снарядний голод на фронті думаю всі знають.

Чому це важливо? Можна довго випрошувати і привезти з різних країн сотні гармат, танків, бмп, пікапів на мільярди доларів.
А потім дрон за умовних кілька тисяч доларів - в секунду спалює танк чи бмп за кілька мільйонів.
Дрони це game changer цієї війни. Мати важке озброєння звісно необхідно.
Але виграє той, в кого крім цього будуть технології.

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4. Орієнтовно з жовтня 2021 року вся західна преса била в дзвони: "Путін збирається напасти на Україну".
Тобто навіть кухарі і двірники по всьому світу були поінформовані. Вже не кажучи про Міністрів оборони.
Маючи запас часу орієнтовно в п'ять місяців наше МО законтрактувало буквально кілька десятків комплексів.
Навіть не сотень.
Відсутність ситуаційної обізнаності, відсутність технологій перекривали і перекривають людьми. Така бездіяльність коштувала нам дуже дорого в людях, просто повірте.

5. Навіть зараз, за півтора року повномаштабки, в МО не зробили висновки.
За цей час можна було зібрати виробничі бізнеси, інженерів, військових - озвучити чіткі потреби, почути що потрібно щоб запустити масштабні виробничі процеси.
Допомогти зі всім циклом - від завезення комплектуючих до запуску в серійне виробництво.

І тоді ми б отримували сотню тисяч різних дронів для фронту.
За місяці. Бо це розхідний матеріал.
А не кілька десятків тисяч на рік. Та й то в основному за волонтерські кошти китайських цивільних дронів.

І при цьому вони "хваляться успіхами". Ну бо хто в тих дронах розбирається. Тисячі звучить солідно.

І ще я чомусь впевнена, що такі "оптимістичні, радісні" новини ставлять на стіл президенту щодня.
Тай ця спроба "похвалитись" спрямована в першу чергу на одного читача.

Причина таких новин одна -
в Міністерстві оборони відсутнє компетентне, відповідальне лідерство в сфері військових технологій.


_


P.S. Донатьте в будь який Фонд кому довіряєте. Або допомагайте самостійно. Це навіть краще, адже зменшує операційне навантаження на волонтерські Фонди.

Наш збір на FPV дрони Люті Пташки тут:
https://dignitas.fund/uk/

На підготовку бійців тут:
https://send.monobank.ua/jar/AensKHTuC" - розповіла Берлінська.

Автор: 

Міноборони (7318) Берлінська Марія (24) дрони (4632)


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Топ коментарі
+33
Така ситуація не тільки із дронами. І не тільки у МО. Прихід команди невігласів до влади не міг не розвалити усі управлінські вертикалі. І то що Рєзніков управлінський імпотент ніякої новини немає. Він адвокат, який ніколи і нічим не керував, крім секретарки. На жаль усі інші- такі самі.
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22.07.2023 19:24
+32
Епоха бідності і брехні скінчилася,епоха лютого піздежа та піздеця розпочалася.
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22.07.2023 19:21
+28
Эту войну выиграет Украинския народ а не власть
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22.07.2023 19:21
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Так що, перейдемо на мільйони ?? Чи може хтось менше "умнічать" буде??
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22.07.2023 19:17 Відповісти
Умничать-не умничать, а где ударные и разведовательные дроны от Укроборонрома? Какого кляпа при финансовой поддержке запада у нас, бл.. ** и накуя бабло на сериалы идет?
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22.07.2023 20:04 Відповісти
Особливо треба менше "умнічать" з тупими серіалами по 33 млн грнг за штуку.
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22.07.2023 20:51 Відповісти
+ Немає більшого лютого ворога, зрадника, мародера під час війни , як того хто краде на закупках зброї для оборони, спеціально не постачає, не виробляє, закупає браковану і тих хто їх призначає і покриває...!!!", Це спланована ворожа диверсія...!!! Кара має бути максимальна, земля має горіти під їх ногами і треба просити Господа Бога щоб Він їх скарав лютими карами, цих заробітчан на крові, і за зраду Батьківщини !!! Амінь!
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23.07.2023 08:52 Відповісти
У Китаї вже китайців не вистачає щоб забезпечувати цю війну.
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22.07.2023 19:18 Відповісти
Троль, це тобі ведмедчук передав друкувати, чи твій особистий "твій твір на вільну тему"?
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22.07.2023 19:29 Відповісти
Вже викинули мій коментар.Невигідний він зараз.А чи троль я,та мені до дупи.Але правду почув від конкретної людини.
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22.07.2023 19:32 Відповісти
Цей людина, зараз заплутається кому, що і коли казав..
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22.07.2023 19:34 Відповісти
Про що йшла мова?
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23.07.2023 01:15 Відповісти
Коротко.Один небідний,котрий вижив з 11 таких же,припустив ,що владі дуже поталанило,що ще йде війна,бо їх би вже вбивали за все..
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23.07.2023 09:56 Відповісти
Економніше треба витрачати!
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22.07.2023 19:19 Відповісти
Економити на дронах означає не економити на життях. Військові повинні використовувати скільки потрібно, а тилові щури забезпечувати.
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22.07.2023 19:23 Відповісти
+достойна відповідь на дебільну репліку тилового щурика!
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23.07.2023 12:57 Відповісти
щоб економніше витрачати потрібно не мобілізованим трактористам дрони довіряти , а тим хто знає з якого боку паяльник тримати.Як мінімум.
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22.07.2023 19:27 Відповісти
Для того щоб екомніше витрачати потрібно тих мажорів що закінчили круті вузи за кордоном і тепер бичують по крутих ресторанах відправити керувати дронами на передову, а не простого хлопа. Як деякі депутати називають простий народ " .....".
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23.07.2023 09:24 Відповісти
Міноборони поставляє крихти -- могли б вже налагодити виробництво
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22.07.2023 19:20 Відповісти
Епоха бідності і брехні скінчилася,епоха лютого піздежа та піздеця розпочалася.
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22.07.2023 19:21 Відповісти
Эту войну выиграет Украинския народ а не власть
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22.07.2023 19:21 Відповісти
Ми це знаємо, але якою ціною з цією владою?
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23.07.2023 10:29 Відповісти
Цей "народ" це ДЕБІЛИ, які вибрали собі цю "власть", а тому вони ніколи не переможуть.
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23.07.2023 10:37 Відповісти
Назвіть мені де є наймудріший нарід? Як то кажуть, як має Бог наказати, то розум забере. Грішили багато, маємо. Інші народи теж грішать, але по-іншому, тому і наслідки інші. Когось уколами заколювали, когось - кредитним ярмом. Якось так...
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03.01.2024 18:20 Відповісти
Така ситуація не тільки із дронами. І не тільки у МО. Прихід команди невігласів до влади не міг не розвалити усі управлінські вертикалі. І то що Рєзніков управлінський імпотент ніякої новини немає. Він адвокат, який ніколи і нічим не керував, крім секретарки. На жаль усі інші- такі самі.
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22.07.2023 19:24 Відповісти
Нажаль, якась куєта довела усіх до такого вибору..
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22.07.2023 19:31 Відповісти
Продажність, та тупість довела.
Хтось продавався за гречку, хтось за 500 гривен, хтось за дешеві марні обіцянки, хтось як якісь дурні - думкою багатіли.
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22.07.2023 19:44 Відповісти
Це правда. У уєти навіть три паспорти є, крім українського. І кіно він зняв, щоби дегенерати повірили, що у "Голохвастова тих деньох не переводно, мнє ж увесь Хрещатік должен"!
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22.07.2023 19:45 Відповісти
Кремлівські жуліки надурили лохів та привели до влади гнід.
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22.07.2023 19:46 Відповісти
Не набридло, на п'ятому році презЕденства, отримавши повномашабне вторгення, з усіма настілідками, тотольний грабунок країни, перекладати провину за власну тупість на пАпередніков?
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22.07.2023 19:58 Відповісти
Скорее всего избежали бы войны
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22.07.2023 20:14 Відповісти
Недоразуменіє, це нарід, який неспроможний думати власними бошками, тому й обирає за наказом *****, під стогін **********-мосійчук з г+г коломойського-медведчука, "кого угодно".
При відсутності армії і озброєння мінські Порошенко врятував ваші і наші дупи від тотального знищення. Та, завдяки вам, оманські Зеленського дали можливість кацапам, зробити другу спробу.
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22.07.2023 20:24 Відповісти
Таки мудрими були наші пращури. Телевізорів ще й у мріях не було, а назву "ТЕЛЕПЕНЬ", для тих, хто думає телевізором, вони вже придумали
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22.07.2023 20:55 Відповісти
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22.07.2023 21:00 Відповісти
А лнрднр "узаконені" мінськими договорняками це що як не здача?
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23.07.2023 01:18 Відповісти
Ти хоча б читати вмієш, чи лише писати? Коли українська влада, взагалі, вживала абревіатури "ДНР" та "ЛНР"? Йшлося про окремі райони Донецької та Луганської областей.
Саме придумає жуйню, саме її потім критикує.
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23.07.2023 10:10 Відповісти
Формулу Штанмаєра підписав твій Лохбоневтік до речі! До нього за 5 років ніякі мнські ніхто не імплементував в українське законодавство!
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23.07.2023 13:22 Відповісти
Він такий мій як і твій.
Та невже? Ти сліпий був під час рашенівського режиму чи лохом прикидаєшся? А як же лднрівський закон, не вдала спроба змін до Конституції?
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24.07.2023 00:19 Відповісти
Вона може і жодного. В неї, на відміну від узурпаторів влади та крадунів , немає забо'язань по забезпеченню армії
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22.07.2023 19:50 Відповісти
Просто цікаво, скільки доставив на фронт дронів доларовий мультимільйонер - зеленскій? Чи на віллу мамі ріммі у ісраїлі знайшлись 10 млн баксів, а на дрони гоям - зажав.
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22.07.2023 20:45 Відповісти
А вы в какой фонд донатите, если не секрет?
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22.07.2023 20:52 Відповісти
Кому цікаво - той бере та шукає, а не пише коменти від яких смердить ватою.
Берлинська це - Центр Підтримки Аеророзвідки, перевірити чим займається не важко.

Ще вона дотична до фонду DIGNITAS
83 103 Тактичні аптечки IFAK
14 561 Засоби зв'язку
2 226 Медичні рюкзаки
2 223 Планшети
55 638 Турнікети
2 046 Дрони

Триває збір на FPV дрони Люті Пташки (30 млн. грв.)
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22.07.2023 21:04 Відповісти
а 3,14дарок скільки?
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22.07.2023 21:42 Відповісти
Міліон дерев вже посадили, так і з бепілотниками
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22.07.2023 19:36 Відповісти
Ну, ви дали зеленій шкурі великий бонус - там річ йшла про міліарди - як з яйцями та переказами мо за поставку зброї - міліони вже їх не цікавлять - так, їхнім дітям на морозиво.
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22.07.2023 20:13 Відповісти
МО... "вірю" ... Це там де рєзнікофф
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22.07.2023 19:39 Відповісти
а хто з МО був на передові і хто з них знає що дрон живе тиждень
це знають ЗСУ
але ГШ не закуповує те що їм треба
ГШ отримує якийсь% від своїх потреб саме від МО
а МО не може знайти кінці мвого підприємства у якого закупило міни
бо контора львівського заводу, виявляється в ЄС
а склад ще хузхаде
гроші перераховані а мін нема вже рік
от вам МО от вам укроборонпром
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22.07.2023 19:39 Відповісти
ГШ нічого і НЕ МОЖЕ ЗАКУПОВУВАТИ. Бо закуповує ТІЛЬКИ МО.
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22.07.2023 20:58 Відповісти
Каков Зеленский, таково и МО.
У Зеленского на уме зерно, а у Резникова яблоки.
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22.07.2023 19:52 Відповісти
А от і не правда - і того, і в другого "на уме" тільки баблоси
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23.07.2023 10:34 Відповісти
Я вижу, ты 2+2 не можешь сложить.
Зерно - это баблосы в виде процента от сделок.
Яблоки - это баблосы в виде разницы между закупочной ценой у фермеров и покупочной у своей же этой фирмы-прокладки по цене в 10 раз больше. Полученная разница пилится участниками аферы. А яблоки покупаются не десятками тонн ... Армия большая, миллионная. Всем нужны яблоки и не 1 раз.
Фермеры продают яблоки фирме-прокладке по цене 10 грн за 1 кг, а Резников покупает у этой фирмы-прокладки по 51 грн за 1 кг. Отмываются миллиарды!!!
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23.07.2023 15:26 Відповісти
Ну а я про що? І нафіга так "розжовувати"? Ті самі яйця, тільки в профіль...
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23.07.2023 16:11 Відповісти
Потому что ты тугодум.
Сначала сказал: А от і не правда, а потом: Ну а я про що?
Ты или крестик сними или трусы надень
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23.07.2023 17:21 Відповісти
Угу, Квартал-95 і дрони...
З кінокомедіями у них все іде гладко.
Ну, то таке... хавайте. Ви за то-то голосували.
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22.07.2023 20:02 Відповісти
Зеленський створив штаб з гуманітарних питань. Його очолив єрмак. Відтоді в Україні з початку 2023 року зникло 653 партії вантажів, які значилися як гуманітарна допомога військовим-------митна служба.
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23.07.2023 06:25 Відповісти
та то "миші з'їли"...
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23.07.2023 16:08 Відповісти
Нарешті про це хтось почав говорити, бо позитивні блогери, навіть серед військових чи медикинь і волонтери типу Притули, Лачена і т.д. прикривають дупу влади, а хлопці хай вмирають. От чим вони займаються.
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22.07.2023 20:07 Відповісти
Может пора что-то в «консерватории» поменять? ©
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22.07.2023 20:21 Відповісти
Невмирущі слова Жванецького як ніколи актуальні
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23.07.2023 10:36 Відповісти
+ 150 грн. Простите, что мало
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22.07.2023 20:21 Відповісти
МО в принципі не може бути лідером у сфері військових технологій.
Лідерство у сфері військових технологій у розвинутих країнах мають не їхні МО, а високотехнологічні приватні компанії, які скуповують перспективні стартапи.
Наприклад: https://www.baesystems.com/en/product/phasa-35
Рашисти вже планують виробляти аналогічні власні "квазисупутники" для РЕБ з GPS навігацією західних систем озброєння, блокування терміналів Старлінку та для ретрансляції зв'язку БПЛА.
Волонтерка Берлінська, схоже, має рацію, питання забезпечення дронами треба доручати окремому віцепрем'єру уряду з майже необмеженими повноваженнями "диктатора" у цьому питанні. Війна не терпить зволікань.
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22.07.2023 20:30 Відповісти
Це неправда. Наскільки я зрозумів, в РФ саме їхнє МО організовує виробництво і закупки дронів різних типів. Результат такий, що рік тому ми були кращими від кацапів в сфері дронів, а зараз програємо в рази і десятки раз. Якщо я не правий, поправте мене
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22.07.2023 21:19 Відповісти
Наскільки я зрозумів, у рашистів оборонною галуззю промисловості керує не МО, не уряд, а ВПК (комісія), яка підпорядкована безпосередньо Путіну. ВПК координує взаємодію МО РФ, ЗС РФ та оборонної галузі промисловості РФ. Путін зараз безпосередньо керує ВПК. Саме за його вказівкою і було створено галузь БпЛА з орієнтованим планованим обсягом закупівель, близько 150-200 млрд. руб. МО, разом з іншими, приймає участь у формуванні ДОЗ, але розробкою, організацією виробництва та виробництвом БпЛА займається не МО, а оборонна галузь промисловості РФ. Наприклад - концерн Калашніков. Погугліть, це відкрита інформація. Щодо того, "хто був кращим ". Цитата: "У повномасштабну війну 24 лютого Москва вступила з кількома тисячами «Орланів» у війську, Україна - з кількома десятками здебільшого гірших за параметрами безпілотників, котрі швидко втратила протягом бойових дій." Джерело: https://lb.ua/society/2022/11/28/537279_yak_pripiniti_vidstavati_vid_rf.html https://lb.ua/society/2022/11/28/537279_yak_pripiniti_vidstavati_vid_rf.html

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23.07.2023 00:05 Відповісти
Берлінська стала волонтеркою? )))
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22.07.2023 20:30 Відповісти
Берлінська в 2019 році дала чудову відповідь Кучмі на його пропозицію не відповідати на вогонь кацапів.

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22.07.2023 20:49 Відповісти
І комедії у них лайно, розраховане на тупий совок, а от красти і брехати, рівних їм не має...
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22.07.2023 20:52 Відповісти
на все потрібно гроші. якщо заборонити усі сторонні видатки по усім державним рахункам і місцевого самоврядування також, тоді буде можливість закупити вже готові дрони і засоби РЕБ провідних виробників наших країн-партнерів, а паралельно налагодити власне виробництво чи збирання за ліцензією чи патентом, тобто навіщо придумувати велосипед, коли дрони потрібно негайно і реб так само!! потрібно ліквідувати десятки непотрібних нікому комітетів від яких тільки збитки і корупція, потрібна петиція щодо визнання тотальної корупціі в закупівлях в МО і визнання неспроможності іі подолати, а тому просити Пентагон повністю взяти на себе функцію цих закупівель. і буде чудо чудесне і настане диво дивнеє - і сотні млрд зекономиться - на безпілотники піде. а весь особовий склад МО підсилить Бахмутський напрямок - там якраз дефіцит професійних кадрів.
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22.07.2023 20:54 Відповісти
Резнікову вірити, себе неповажати!!
Бананів з тараном та катлєтою, можуть підтвердити і патіхамувлєс …
Слава Україні!!
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22.07.2023 21:24 Відповісти
Ну і?Непретендую на стратега але я про те саме казав в березні минулого року а віз і нині там!Щоб ви розуміли масштаб пздеця підприємства обронпрома замість необхідних дронів виробляють побутові лічильники..
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22.07.2023 22:00 Відповісти
Біда! Влада повних імпотентів. Розумових...
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22.07.2023 23:25 Відповісти
Кто-нибудь может наконец сказать простую истину МинОбороны фактически выполняет заказы Генштаба. Оно не самостоятельно решает, что и сколько закупать. Но вопросы только к Резникову...
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23.07.2023 08:26 Відповісти
Вся проблема в закрытой информации из-за гос. тайны. Кто что заказывал, кто и как выполнял заказы. Выход вижу в создании под каждую проблему (например БПЛА, снаряды, снятие с хранения и ремонт самолетов и т. п.) отдельную группу общественного контроля с допуском к гос. тайне. С правом совать нос во все дела, ходить по всем кабинетам и давать рекомендации, с гарантией что после войны будет рассекречено кто и как выполнял эти рекомендации.
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23.07.2023 12:04 Відповісти
Дроны важная вещь, но 80-90 процентов потерь в этой войне это артиллерия и рсзо. Еще 5-10 процентов стрелковка, мины, авиация. И только 5-10 процентов дроны непосредственно. Причем до появления fpv-дронов цифры были еще меньше... Вообщем до гейм-ченджера далековато, хотя безусловно нужная вещь.
п.с. для примера рашисты за полтора года почти использовали аж 900 тяжелых, дорогущих ланцетов. И ими уничтожили до 100 единиц техники. Вдвое больше повредили, но ремонтопригодно. Много? Вроде да. Но это меньше 5 процентов от потерь ВСУ.
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23.07.2023 08:38 Відповісти
5-10 доля дронів на полі бою, Ви шановний ні чим не помилилися, чи це так аби зневілювати значення цієї теми?
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23.07.2023 09:39 Відповісти
Я говорю так, как оно есть. Потери от дронов ровно такие, как написано.
Другой вопрос, что дроны отличные разведчики и наводчики арты той же.
Но это чаще всего дорогие дроны. Не Мавики за 1000 баксов и не фпв за 400...
Это дорогие штуки по 50-100 тыщ долларов и со станцией управления в полляма.
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23.07.2023 13:26 Відповісти
усе пішло на найважчий культурний фронт зараз як серіалами вдаримо під гучний стук барабанів
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24.07.2023 09:58 Відповісти
 
 