Сили ППО 22 липня знищили всі 5 шахедів, якими атакували Україну. Також ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних удари, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та ракетних ударів російських окупантів по території України протягом 22 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони "Shahed".
В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 ударних БпЛА було знищено.
Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".
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Порошенко наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для захисту об'єктів експортної інфраструктури - перш за все Одещини та всього Півдня України.
Наразі фондом Порошенка проводиться фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби.
Нові розробки будуть здатні знищувати і "Шахеди" з "Геранями"
https://t.me/PresidentPoroshenko/6621 Петро Порошенко наголошує, що :
ППО - це щит для тисяч цивільних. Для Одеси, Миколаєва, Херсона. Для тих, кого щодня кошмарять окупанти.
Важливі правильні пріорітети. Не дурнуваті серіальчики, а повітряна оборона, радіотехнічна розвідка, дрони, яким ми самотужки забезпечуємо хлопців. Не овочерізками, а вантажівками, авторемонтими майстернями, лазнями та броневиками.
Ви вже знаєте, яку величезну кількість засобів розвідки та радіоелектронної боротьби ми передали, а зараз ще й вклали сили та гроші в розробку нових технологій для ППО. Працюємо на перемогу скільки буде потрібно, а не будуємо ілюзій. Щотижня доводимо конкретними справами те, що наближає нашу перемогу.
Два комплекси безпілотників Посейдон з пунктами управління, які ми сьогодні привезли, стануть в систему оборони одного з напрямків. На додачу передали хлопцям ще два лазне-пральних комплекси для особового складу і 2 вантажівки ДАФ для мобільності.
Повторюся. Спершу ППО, ЗСУ та Перемога. А потім все інше. Слава Україні!