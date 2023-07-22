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Сили ППО 22 липня знищили всі 5 шахедів, якими атакували Україну. Також ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних удари, - Генштаб

шахед

Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію щодо авіаційних та ракетних ударів російських окупантів по території України протягом 22 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони "Shahed".

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено 5 із 5 "Шахедів" та 9 розвідувальних безпілотників, - Повітряні сили

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Генштаб ЗС (6507) обстріл (28274) дрони (4632)


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https://www.youtube.com/watch?v=qeThk8ME59o Петро Порошенко анонсував нові розробки засобів РЕБ для протиповітряної оборони .

 Порошенко наголосив, що протиповітряна оборона є пріоритетом номер один для захисту об'єктів експортної інфраструктури - перш за все Одещини та всього Півдня України.
Наразі фондом Порошенка проводиться фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби.
Нові розробки будуть здатні знищувати і "Шахеди" з "Геранями"

https://t.me/PresidentPoroshenko/6621 Петро Порошенко наголошує, що :
ППО - це щит для тисяч цивільних. Для Одеси, Миколаєва, Херсона. Для тих, кого щодня кошмарять окупанти.
Важливі правильні пріорітети. Не дурнуваті серіальчики, а повітряна оборона, радіотехнічна розвідка, дрони, яким ми самотужки забезпечуємо хлопців. Не овочерізками, а вантажівками, авторемонтими майстернями, лазнями та броневиками.
Ви вже знаєте, яку величезну кількість засобів розвідки та радіоелектронної боротьби ми передали, а зараз ще й вклали сили та гроші в розробку нових технологій для ППО. Працюємо на перемогу скільки буде потрібно, а не будуємо ілюзій. Щотижня доводимо конкретними справами те, що наближає нашу перемогу.
Два комплекси безпілотників Посейдон з пунктами управління, які ми сьогодні привезли, стануть в систему оборони одного з напрямків. На додачу передали хлопцям ще два лазне-пральних комплекси для особового складу і 2 вантажівки ДАФ для мобільності.

Повторюся. Спершу ППО, ЗСУ та Перемога. А потім все інше. Слава Україні!
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22.07.2023 20:24 Відповісти
 
 