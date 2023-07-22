Сили ППО 22 липня знищили всі 5 шахедів, якими атакували Україну. Також ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних удари, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та ракетних ударів російських окупантів по території України протягом 22 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали чергового удару по території України, застосувавши ударні дрони "Shahed".

В результаті успішної бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 ударних БпЛА було знищено.

Крім того, ворог завдав 4 ракетних та 36 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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