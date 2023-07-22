Rheinmetall передасть Україні нові 35-мм боєприпаси до Gepard для збиття російських дронів
Німецький концерн Rheinmetall переробив існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках Gepard. Ці боєприпаси дадуть змогу ЗСУ збивати російські дрони.
Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки.
Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.
Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.
У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.
"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.
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Чітке і розлоге пояснення,що таке Европа в **********
Не « передувати», а Продавати!
Райниетал не міценаи, а звичайний « великій бізнес».
Вони розуміють що це Велика Нагода Заробити гроші.
Якщо Україна буде неспроможна платитито ЕС це зробить за Україну.
Бо ті ж швейцарці заборонили навіть реекспорт нам таких снарядів.
Ви впевнені, що заробити грошей е перехід на сторону України?
На чьей стороні «Німці « ( «влада», а не народ)?
1. на стороні України, тому що постачають військове обладнання останній рік?
Не швидко, піпеткою, але постачають, щоб не засмучувати США.
2. на стороні ху&ла, тому що хочуть заробляти «великі гроші» на москальських ресурсах?
3. або Німці на стороні … німців? Тому що « Дойчланд, Дойчланд юбер алесс»…
Вибереть відповідь самі.
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.