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Rheinmetall передасть Україні нові 35-мм боєприпаси до Gepard для збиття російських дронів

rheinmetall

Німецький концерн Rheinmetall переробив існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках Gepard. Ці боєприпаси дадуть змогу ЗСУ збивати російські дрони.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки.

Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.

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Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

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"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.

Автор: 

боєприпаси (2263) Rheinmetall (118)


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Топ коментарі
+14
Rheinmetall великий русофоб
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22.07.2023 20:25
+11
Великобритания передает Украине уникальные дроны Malloy
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.
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22.07.2023 20:48
+8
Rheinmetall - молодцы. Вот, что значит свободный бизнес.
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22.07.2023 20:40
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Європа не здатна протистояти Росії силами НАТО - Роман Безсмертний
https://www.youtube.com/watch?v=qvbZbxCv6iA
Чітке і розлоге пояснення,що таке Европа в **********
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22.07.2023 20:23 Відповісти
наш обісраний пророк роман безсмертний -такого пророка в унітаз макати треба тричі на день
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22.07.2023 20:33 Відповісти
А кому можна вірити? прізвище.
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22.07.2023 20:51 Відповісти
Залужному, і мені
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22.07.2023 21:08 Відповісти
Магирус з тобою не погодиться...створювати кумира з самого себе нехарашо...а Залужний щось казав з цього питання? що якась нервова реакція на Безсмертного...
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22.07.2023 21:14 Відповісти
помню полумяні речі цього засранця і обіцянки як всім нам буде харашо
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22.07.2023 21:22 Відповісти
Не создавайте кумиров
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22.07.2023 20:38 Відповісти
Ви не постіть дурницю, бо зброя НАТО уже стримує московію, виготовляється, передається Україні та і самі готуються до війни
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22.07.2023 20:54 Відповісти
Пам"ятаю, як цей Ромчик тихо і тупо зсередини розвалив партію "Наша Україна", котрою керував, що свого часу привела до влади Президента Віктора Ющенка. Рідкісна безвольна бездарь і пиз.абол.
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22.07.2023 20:55 Відповісти
"Рідкісна безвольна бездарь і пиз.абол" порівняно з ким?
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22.07.2023 21:08 Відповісти
300 000 Гепард їсть дуже швидко, зате коли в його пазурі попадає рашІстофашІскІй дЄдальот аналунЄт, шанси вижити зводяться до нуля.
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22.07.2023 21:03 Відповісти
з дописів зрозуміно-не слухав,але засуджую.
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22.07.2023 21:04 Відповісти
Rheinmetall великий русофоб
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22.07.2023 20:25 Відповісти
👍
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22.07.2023 20:28 Відповісти
«Німці будуть передовати боеприпаси »?

Не « передувати», а Продавати!

Райниетал не міценаи, а звичайний « великій бізнес».
Вони розуміють що це Велика Нагода Заробити гроші.

Якщо Україна буде неспроможна платитито ЕС це зробить за Україну.
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22.07.2023 20:30 Відповісти
Вот видишь, соображаешь, когда хочешь.
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22.07.2023 20:39 Відповісти
Добре, що цей великий бізнес - Rheinmetall, по нашу сторону барикад.
Бо ті ж швейцарці заборонили навіть реекспорт нам таких снарядів.
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22.07.2023 20:43 Відповісти
Rheinmetall на нашій стороні?

Ви впевнені, що заробити грошей е перехід на сторону України?

На чьей стороні «Німці « ( «влада», а не народ)?

1. на стороні України, тому що постачають військове обладнання останній рік?
Не швидко, піпеткою, але постачають, щоб не засмучувати США.

2. на стороні ху&ла, тому що хочуть заробляти «великі гроші» на москальських ресурсах?

3. або Німці на стороні … німців? Тому що « Дойчланд, Дойчланд юбер алесс»…

Вибереть відповідь самі.
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23.07.2023 05:33 Відповісти
Не читай названий новостей, придуманные малограмотным редактором - "разбили из выстрела". Читай сами новости
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23.07.2023 09:30 Відповісти
Робота Rheinmetall - зразок для підприємств ОПК України в умовах війни. Те, що звикли планувати і робити рік необхідно встигати робити за місяць.
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22.07.2023 20:39 Відповісти
Rheinmetall - молодцы. Вот, что значит свободный бизнес.
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22.07.2023 20:40 Відповісти
Дякуємо.
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22.07.2023 20:45 Відповісти
do not worry , in is nothing
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22.07.2023 20:50 Відповісти
Великобритания передает Украине уникальные дроны Malloy
Квадрокоптеры Malloy, которые передает Великобритания Украине в новом пакете, могут даже эвакуировать раненых.
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22.07.2023 20:48 Відповісти
А в нас за рік Міноборони тільки навчилося красти.
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22.07.2023 20:49 Відповісти
а ну все бигом к телеку , Зеля речь толкает
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22.07.2023 20:49 Відповісти
Монолог без глядачів ..
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22.07.2023 20:55 Відповісти
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22.07.2023 20:56 Відповісти
Спасибі братньому народу німцям!
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22.07.2023 21:01 Відповісти
Рейнські металісти чекали на польові випробування своїх досліджень.Бундесвехр загіпнотизований....
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22.07.2023 21:22 Відповісти
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22.07.2023 22:26 Відповісти
Гепард - вещь. Тунгуска тоже может, но Гепард это супер
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22.07.2023 22:26 Відповісти
Дякуємо
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22.07.2023 23:32 Відповісти
 
 