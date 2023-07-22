Rheinmetall передасть Україні нові 35-мм боєприпаси до Gepard для збиття російських дронів

Німецький концерн Rheinmetall переробив існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках Gepard. Ці боєприпаси дадуть змогу ЗСУ збивати російські дрони.

Про це повідомляє Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки.

Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.

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Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.

У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

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"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.