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Російські окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, є значні руйнування, - ОВА

кривий,ріг,дніпропетровщина

Окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, зокрема Марганецьку громаду та м. Нікополь, є значні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Сьогодні ворог двічі вдарив по Нікопольщині. Із важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше", - написав він.

За даними ОВА, пошкоджено 12 приватних будинків, 6 господарських будівель, теплицю, лінії електропередач. Побито 3 авто, ще одне - знищено. Сталася пожежа, яку пожежники вже загасили.

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Крім того, повідомив Лисак, "атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджено лінію електропередач".

У місцях обстрілів обійшлося без постраждалих.

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обстріл (28274) Дніпропетровська область (3678)


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