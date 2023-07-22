Російські окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, є значні руйнування, - ОВА
Окупанти двічі обстріляли з артилерії Нікопольський район, зокрема Марганецьку громаду та м. Нікополь, є значні руйнування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Сьогодні ворог двічі вдарив по Нікопольщині. Із важкої артилерії поцілив по Марганецькій громаді та самому Нікополю. Місту дісталося найбільше", - написав він.
За даними ОВА, пошкоджено 12 приватних будинків, 6 господарських будівель, теплицю, лінії електропередач. Побито 3 авто, ще одне - знищено. Сталася пожежа, яку пожежники вже загасили.
Крім того, повідомив Лисак, "атакували рашисти і Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Пошкоджено лінію електропередач".
У місцях обстрілів обійшлося без постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль