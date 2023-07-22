Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині - одна людина загинула, одна - зазнала поранення, - прокуратура. ФОТО
У результаті суботнього обстрілу населеного пункту Дворічна Харківської області один мирний житель загинув, ще один поранений.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У суботу, близько 15:00, російські окупаційні війська обстріляли смт Дворічна Куп'янського району Харківської області.
"Загинув 45-річний мирний житель. Також отримав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).
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https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es
Смерть окупантам ***** в Україні!!