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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині - одна людина загинула, одна - зазнала поранення, - прокуратура. ФОТО

У результаті суботнього обстрілу населеного пункту Дворічна Харківської області  один мирний житель загинув, ще один поранений.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У суботу, близько 15:00, російські окупаційні війська обстріляли смт Дворічна Куп'янського району Харківської області.

"Загинув 45-річний мирний житель. Також отримав поранення 60-річний чоловік. Його госпіталізовано до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

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Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині - одна людина загинула, одна - зазнала поранення, - прокуратура 01

Автор: 

обстріл (28274) Харківщина (6054)


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22.07.2023 20:47 Відповісти
Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе
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22.07.2023 20:51 Відповісти
Московія, як була табірною зоною для Людей, так і залишилася!!
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es

Смерть окупантам ***** в Україні!!
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22.07.2023 22:22 Відповісти
Кремлевский упырь-антихрист развалил капище сатаны в Одессе. Молодец.
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23.07.2023 12:25 Відповісти
 
 