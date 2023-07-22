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Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн про вивезення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей: Постає питання наскільки незалежною є організація

червоний

Міжнародний комітет Червоного Хреста має активніше розслідувати долю зниклих безвісти українців.

Про це заявила голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, передає Цензор.НЕТ  з посиланням на Укрінформ.

За словами Штрак-Ціммерманн, МКЧХ дистанціювався від свого представництва в Білорусі, яке, очевидно, вивозило до Білорусі дітей з тимчасово окупованих Росією регіонів України. Німецький політик засудила цю практику, а також закликала організацію докласти більше зусиль для розслідування долі 20 тисяч зниклих під час війни українців.

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"Жахливі повідомлення про ганебне вивезення дітей Червоним Хрестом у Білорусі порушують питання про те, наскільки незалежно Червоний Хрест виконує свої обов’язки у нинішньому конфлікті. Це одне з низки повідомлень про зловживання та корупцію в роботі Червоного Хреста, особливо під час війни в Україні", – сказала депутат.

Вона наголосила, що представники організації мають відвідати в’язниці в Росії і "подивитися, що відбувається там з українськими в’язнями".

"МКЧХ - єдина установа, яка взагалі може отримати туди доступ", - нагадала політик і додала, що організація мала би надати звіт про те, що зробила і не зробила за 17 місяців повномасштабної війни.

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Як повідомлялося, нещодавно у Мережі з’явився репортаж, у якому генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на ТОТ України зазначив, що його організація причетна до "оздоровлення" українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після низки фактів порушень Білоруським Червоним Хрестом є достатньо підстав для його виключення з Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

Автор: 

Червоний Хрест (402) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+10
Ни на сколько не зависима
От русских денег
Потому и не делает ни фига
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22.07.2023 21:42
+10
гарне питання ! а в мене ще одне скільки разі червоний хрест навідувався до в'язнів лугандонських катівень з 2014 року ?
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22.07.2023 21:46
+7
організація незалежна від співчуття українцям
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22.07.2023 21:46
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Потому и не делает ни фига
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22.07.2023 21:42 Відповісти
гарне питання ! а в мене ще одне скільки разі червоний хрест навідувався до в'язнів лугандонських катівень з 2014 року ?
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22.07.2023 21:46 Відповісти
у них очько грає туда їхати
а в білорусі та рф незалежність організацій від влади точно така як у наших сбу судів прокуратури
від ОП
повна, безоговорочна незалежність
по типу васалів
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23.07.2023 09:17 Відповісти
а що лугандонія є суб'єктом міжнародного права, хтось їх визнав, вони приєднались до конвенцій всяких міжнародних, договорів?
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25.07.2023 07:35 Відповісти
організація незалежна від співчуття українцям
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22.07.2023 21:46 Відповісти
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Июль ещё не закончился, а у нас уже второй рекорд по уничтоженной технике РОВ.

На этот раз фиксируется рекорд по уничтоженным системам ПВО.

Июль будет не менее зажигательным, чем май или июнь! А всё потому, что... наступление "провалилось"! Ага...

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22.07.2023 21:48 Відповісти
ваша кантора здійснює прямий злочин-а питання тільки в незалежності??
да уж --це не червоний хрест а розбійницька печера
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22.07.2023 21:57 Відповісти
А має поставати питання: чому всі причетні до викрадення дітей досі не заарештовані? Чи це вже не вважається злочином?
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22.07.2023 22:08 Відповісти
І лукашенка притягти до відповідальності за викрадення Українських дітей!
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22.07.2023 22:12 Відповісти
Ще з часів совкового-гебнявого звірства в ГУЛАГУ, червоний хрест тільки мирно хвилюється…
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es

Слава Україні!
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22.07.2023 22:16 Відповісти
Червоний хрест в черговий раз виявився червоним *****.
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22.07.2023 23:02 Відповісти
постає питання на&ера ці організації,

на папері все чудово
а на практиці повний нуль,
або ще працюють на фашистів: червоний хрест, обсє, оон …
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22.07.2023 23:25 Відповісти
Питання риторичне: "А сама Білорусь ще незалежною залишилася?" Державна мова - іноземна (в повальній більшості шкіл рідна мова викладається, як "учбовий предмет") Прапор та герб нав"язаний здохлою імперією Економікою володіють та управляють іноземці однієї чітко вираженої державної належності Армією командують офіцери, виховані такими ж іноземцями Що у них "своє" залишилося? Один "фольклор" І то - при звуках білоруської мови білоруси телевізор на інший канал переключають!
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23.07.2023 04:43 Відповісти
КК спонсируется кремлем.....
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23.07.2023 08:41 Відповісти
КК работает на вову пукина.
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23.07.2023 10:28 Відповісти
 
 