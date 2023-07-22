Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн про вивезення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей: Постає питання наскільки незалежною є організація

Міжнародний комітет Червоного Хреста має активніше розслідувати долю зниклих безвісти українців.

Про це заявила голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами Штрак-Ціммерманн, МКЧХ дистанціювався від свого представництва в Білорусі, яке, очевидно, вивозило до Білорусі дітей з тимчасово окупованих Росією регіонів України. Німецький політик засудила цю практику, а також закликала організацію докласти більше зусиль для розслідування долі 20 тисяч зниклих під час війни українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародний Червоний Хрест заперечив причетність до дій глави ЧХ Білорусі Шевцова щодо викрадення українських дітей

"Жахливі повідомлення про ганебне вивезення дітей Червоним Хрестом у Білорусі порушують питання про те, наскільки незалежно Червоний Хрест виконує свої обов’язки у нинішньому конфлікті. Це одне з низки повідомлень про зловживання та корупцію в роботі Червоного Хреста, особливо під час війни в Україні", – сказала депутат.

Вона наголосила, що представники організації мають відвідати в’язниці в Росії і "подивитися, що відбувається там з українськими в’язнями".

"МКЧХ - єдина установа, яка взагалі може отримати туди доступ", - нагадала політик і додала, що організація мала би надати звіт про те, що зробила і не зробила за 17 місяців повномасштабної війни.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Розстріляну окупантами швидку з Харківщини виставили перед Рейхстагом. ФОТО

Як повідомлялося, нещодавно у Мережі з’явився репортаж, у якому генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на ТОТ України зазначив, що його організація причетна до "оздоровлення" українських дітей.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після низки фактів порушень Білоруським Червоним Хрестом є достатньо підстав для його виключення з Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.