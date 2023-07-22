Голова оборонного комітету Бундестагу Штрак-Ціммерманн про вивезення Червоним Хрестом Білорусі українських дітей: Постає питання наскільки незалежною є організація
Міжнародний комітет Червоного Хреста має активніше розслідувати долю зниклих безвісти українців.
Про це заявила голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За словами Штрак-Ціммерманн, МКЧХ дистанціювався від свого представництва в Білорусі, яке, очевидно, вивозило до Білорусі дітей з тимчасово окупованих Росією регіонів України. Німецький політик засудила цю практику, а також закликала організацію докласти більше зусиль для розслідування долі 20 тисяч зниклих під час війни українців.
"Жахливі повідомлення про ганебне вивезення дітей Червоним Хрестом у Білорусі порушують питання про те, наскільки незалежно Червоний Хрест виконує свої обов’язки у нинішньому конфлікті. Це одне з низки повідомлень про зловживання та корупцію в роботі Червоного Хреста, особливо під час війни в Україні", – сказала депутат.
Вона наголосила, що представники організації мають відвідати в’язниці в Росії і "подивитися, що відбувається там з українськими в’язнями".
"МКЧХ - єдина установа, яка взагалі може отримати туди доступ", - нагадала політик і додала, що організація мала би надати звіт про те, що зробила і не зробила за 17 місяців повномасштабної війни.
Як повідомлялося, нещодавно у Мережі з’явився репортаж, у якому генеральний секретар Білоруського Червоного Хреста Дмитро Шевцов під час поїздки на ТОТ України зазначив, що його організація причетна до "оздоровлення" українських дітей.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що після низки фактів порушень Білоруським Червоним Хрестом є достатньо підстав для його виключення з Міжнародної Федерації Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.
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От русских денег
Потому и не делает ни фига
а в білорусі та рф незалежність організацій від влади точно така як у наших сбу судів прокуратури
від ОП
повна, безоговорочна незалежність
по типу васалів
https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid0xgCrgyVWF4646YCzphigZhukNzJo9fx7uhGTizr4TkP8KivoTWPFvE9QsjSeogBql?__cft__[0]=AZX2M_i3t8Zj3NWmBEutVabmOJrvzygvsC0s4wxvoXNpqV7b0EZ2Lb3qWkeTNiPG_58UxcvjXJr_EVcSanpMsKTAbrARGY2al-NA2lVmFM6WvFdksjY95Oynrhu46_NFMTA0cqH2Axu23vRf9O1K5eEUsO3E3aueEPZq0a5uxQCH5A&__tn__=%2CO%2CP-R 5 ч. ·
Июль ещё не закончился, а у нас уже второй рекорд по уничтоженной технике РОВ.
На этот раз фиксируется рекорд по уничтоженным системам ПВО.
Июль будет не менее зажигательным, чем май или июнь! А всё потому, что... наступление "провалилось"! Ага...
да уж --це не червоний хрест а розбійницька печера
https://www.youtube.com/watch?v=O-5ph9r96Es
Слава Україні!
на папері все чудово
а на практиці повний нуль,
або ще працюють на фашистів: червоний хрест, обсє, оон …