Україна має свої системи ППО середньої дальності, схожі на HAWK. Вони проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені, - "слуга народу" Чернєв

Україна має свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності. Вони проходять тестування досить вдало, а ракети для них вже розроблені.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.

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Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".