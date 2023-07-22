Україна має свої системи ППО середньої дальності, схожі на HAWK. Вони проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені, - "слуга народу" Чернєв
Україна має свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності. Вони проходять тестування досить вдало, а ракети для них вже розроблені.
Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.
Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- випускав в Одесі аемриканські гвинтокрили "Ірокез";
- посадив мільярди дерев;
- виплатив по 4 тис зарплати кожному вчителю;
- не бачить корупції в Україні;
- виконав всі умови для вступу у НАТО;
- виконав всі умови для вступу в ЄС.
Залишилось тільки виграти ЧС по футболу та злітати на Сонце.
или хотя-бы 10 шт. на боевом дежурстве? лишь бы ляпнуть
Може в серіальчиках про поворознюка, чи арестовича покажете, чи в якомусь із одного гівношоу, на які виділили 400 млн бюджетних коштів?
Виродки.