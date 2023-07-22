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Новини Війна
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Україна має свої системи ППО середньої дальності, схожі на HAWK. Вони проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені, - "слуга народу" Чернєв

єгор,чернєв

Україна має свої новітні системи протиповітряної оборони середньої дальності. Вони проходять тестування досить вдало, а ракети для них вже розроблені.

Про це заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Єгор Чернєв в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У нас є новітні системи ППО. Вони середньої дальності. Це, звісно, не аналог Patriot, IRIS-T чи SAMP-T, я думаю, вони близькі до HAWK, української розробки, українського виробництва", – сказав він.

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Чернєв додав, що не називатиме компанії, які займаються розробкою систем ППО, проте зазначив, що вони "проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".

Автор: 

ППО (3153) Чернєв Єгор (122)


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Топ коментарі
+61
Та ти шо? А може розробки ''папєрєдніка'' на зелене перефарбували?
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22.07.2023 22:13
+37
арахимия главный конструктор? Или коля Каклета ?
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22.07.2023 22:13
+34
Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших українських міст



newsua.one

Порошенко фінансує нові розробки засобів РЕБ для ППО: треба захистити інфраструктуру Одеси та інших...

Петро Порошенко під час чергової поїздки на фронт повідомив про фінансування науково-дослідних конструкторських розробок для засобів радіоелектронної боротьби.
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22.07.2023 22:18
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А я б більше ніж скептично відносився до заяв тих, хто вже:
- випускав в Одесі аемриканські гвинтокрили "Ірокез";
- посадив мільярди дерев;
- виплатив по 4 тис зарплати кожному вчителю;
- не бачить корупції в Україні;
- виконав всі умови для вступу у НАТО;
- виконав всі умови для вступу в ЄС.

Залишилось тільки виграти ЧС по футболу та злітати на Сонце.
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23.07.2023 00:06 Відповісти
..... жалко птичку.....
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23.07.2023 02:27 Відповісти
Казка це цікавий жанр, але не від зелених тварюк.
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23.07.2023 03:51 Відповісти
MIM 23 поставлена в Армию США в 1960 году,с чем сравниваем??? Солиднее помолчать.
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23.07.2023 08:39 Відповісти
Чого ти, курва, з тими ракетами виліз хвалитись на світ божий в 2023 р, а не в 2019 р?????
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23.07.2023 12:31 Відповісти
Це що,черговий закедон зелених мразей?
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23.07.2023 13:28 Відповісти
имеет где? в разработке, на испытаниях...

или хотя-бы 10 шт. на боевом дежурстве? лишь бы ляпнуть
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23.07.2023 14:09 Відповісти
Чернєв толковий хлопець, не пиз.абол. Тільки на це сподіваємося. І на нашу Армію. Хай береже її Всевишній і освятить нашу Зброю.
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23.07.2023 15:11 Відповісти
Де, ***, ці ваші системи?
Може в серіальчиках про поворознюка, чи арестовича покажете, чи в якомусь із одного гівношоу, на які виділили 400 млн бюджетних коштів?
Виродки.
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23.07.2023 15:47 Відповісти
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