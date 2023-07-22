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Протягом 22 липня росіяни 24 рази обстріляли Сумщину - зафіксовано 113 вибухів, - ОВА

сумщина

Протягом дня 22 липня 2023 року росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 113 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Обстрілів зазнали Краснопільська, Великописарівська, Білопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Юнаківська та Хотінська громади.

Краснопільська громада: артилерійський обстріл (14 вибухів). За попередньою інформацією внаслідок обстрілу одна людина загинула і 4 отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки та газопровід.

Великописарівська громада: ворожі гелікоптери здійснили два пуски некерованих авіаційних ракет по околиці одного з населених пунктів.

Білопільська громада: артилерійський обстріл (10 вибухів). Пошкоджено лінію електропостачання.

Середино-Будська громада: росіяни завдали удару за допомогою дрона-камікадзе (1 вибух). Попередньо – отримали поранення дві людини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив із артилерії по Краснопільській громаді Сумщини, 1 людина загинула, 4 поранені

Автор: 

обстріл (28274) Сумська область (3561)


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Fucking russian pigs! Already half the world wants we to die!
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22.07.2023 22:34 Відповісти
Просто тир,бляха моха.
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22.07.2023 23:10 Відповісти
 
 