Центр з ремонту Leopard запрацював у Польщі. Перші два танки уже прибули з України, - Блащак

У місті Глівіце (Польща) запрацював сервісний центр з ремонту танків Leopard

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.

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У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.