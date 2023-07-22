2 830 19
Центр з ремонту Leopard запрацював у Польщі. Перші два танки уже прибули з України, - Блащак
У місті Глівіце (Польща) запрацював сервісний центр з ремонту танків Leopard
Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.
У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.
Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.
Топ коментарі
+6 Ihor V
показати весь коментар22.07.2023 23:13
+6 Drbest Good #551142
показати весь коментар22.07.2023 23:27
+5 Павло Мокрицький #527023
показати весь коментар22.07.2023 23:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
через що полк і було розформовано. Згодом базу передали на баланс райради і успішно розграбували, а тепер тамприватний аеродром. Так от в дитинстві часто шастила там, бачив ворота в підземні сховища, в які міг вїхати цілий літак - все це було вже закинуто, ворота заварені, і навіть ззовні частково підтоплено. Сусід який в свій час служив там розказував що бомбардувальники могли нести ракети з "спеціальними боєголовками", які там же ж зберігались. Також не далеко були військові склади підземні в які цілі вагони могли вїжджати. Не треба багато розуму щоб там зараз налагодити той же ремонт техніки, потрібне тільки бажання і воля.
Не якого абсурду нема!
Захід завжди підтримував боротьбу з авторітарним СРСР.
Підтримував людей, опозицію, створював список Магницького, тощо.
Цего не бачили тільки зомбовані радяньской пропагандою
Так що, ніякого « абсурду не було, та нема.
А в тому, що ниімці заломили захмарні цени на ремонт танков ( тільки візуальний огляд пошкодженого танка - десятки тисяч).
Такі умови вони запропонували Україні і Україна погодилася.
Але Поляки поставили Райнметол на місце
Тому і була затримка.
Зараз усе добре. Ремонтний завод у Польщі буде працювати.
А от доцільність зараз,
коли параша прострілює усю Україну у усіх напрямках,
будувати такий завод в Україні викликае питання.
"В уряді Німеччини відмовилися від створення у Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні, через цінову політику польської сторони. ... причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони."
Джерело:
Вони сказали німцям, ідіть лісом з такими цінами.
У нас інша « цінова політика». Ми не дозволимо себе обдірати.
Це саме польська сторона виставила нереальний цінник за ремонт німецької техніки.
відмовилися вкладати гроші в будівництво.
Вони не хочуть платит ні одного евро!
Усі расходи на будівництво лягає на Україну.
Вони получили сгоду від України на Аренду готового заводу за «сімволічною оплату».
Буде створено совмістне предпріемство ( Україна- Неметчина) де 51% буде за німцями, та 49% за Україною (!?)
Усе Упоавління буде здійснюватися немецкою стороною.
Треба мати на увазі, що мова йде лише про « ремонтний завод». Тільки ремонт, а не створення нових танків Леопард, чи нових моделей.
Не здивуюсь, як що на цей завод будуть поставлятися не працюючи танки із Неметчини для ремонту та передачі ЗСУ.
От такий бізнес -« по - братерськи» від Піздоріуса
Раніш заробляли на росіянах з девевим газом, зараз будуть заробляти на Україні.
Бо вони знають - гроші для України дасть ЕС та США
(Що - у вас у "ВнутріМКАДді почало "сильно підгорять"? Господарі в паніку вдарилися? )
Та й у тексті твоєму "аж пре" "кацапщина" - характерні помилки, що притаманні "русскаязичнаму", який тужиться зобразить з себе "хахла"
Вони ( завдяки Бальіеровічу) створили реальний «відкритий ринок» з конкуренцією та без монополістів.
Це потрібно зробити і Україні.
Але де «українськи Бацьцеровічи»?
(Шмигаля не пропонувати).
По Бальцеровичу, він працював в Україні трохи більше року на запрошення Порошенка, але потім контракт продовжувати не став. Ніякий Бальцерович нічого не змінить поки все "б...дство" з себе не витравити, а не кричати про те що всі навколо винні.