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Центр з ремонту Leopard запрацював у Польщі. Перші два танки уже прибули з України, - Блащак

leopard

У місті Глівіце (Польща) запрацював сервісний центр з ремонту танків Leopard

Про це розповів міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Центр з ремонту в Глівіце почав працювати. Перші два танки Leopard уже прибули з України на підприємство Bumar", – написав він.

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У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.

Автор: 

ремонт (2297) танк (2059) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+6
Якби в Україні була б нормальна влада, а не рашистські колаборанти, то такі заводи можна було б легко організувати і в Україні.
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22.07.2023 23:13
+6
А в чому була суперечка Польщі з Рейнметал?

А в тому, що ниімці заломили захмарні цени на ремонт танков ( тільки візуальний огляд пошкодженого танка - десятки тисяч).
Такі умови вони запропонували Україні і Україна погодилася.

Але Поляки поставили Райнметол на місце

Тому і була затримка.
Зараз усе добре. Ремонтний завод у Польщі буде працювати.

А от доцільність зараз,
коли параша прострілює усю Україну у усіх напрямках,
будувати такий завод в Україні викликае питання.
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22.07.2023 23:27
+5
Їх періодично ********, як от тиждень тому. До речі - ніде в перших наших ЗМІ про ту атаку не писали, а постраждало 700 будинків! 🤐 Так що це не краща ідея, а підземні заводи для нас - прки що задовго і задорого. Хоча з таким історично сусідом-вбивцею ми мали ще з 90-тих років фортецю з України зробити... звісно що ми були ще околобратським пострадянським народом і цього нікому крім націоналістів не хотілось. А тепер ми всі націоналісти, чи більшість трчно. Абсурд, але головний ворог СРСР тепер своїм коштом і резервом рятує нас від реального зникнення з мапи Світу від недавно ще "старшого брата по... " 😳
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22.07.2023 23:24
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Якби в Україні була б нормальна влада, а не рашистські колаборанти, то такі заводи можна було б легко організувати і в Україні.
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22.07.2023 23:13 Відповісти
А вони є. Але це зайва інформація.
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22.07.2023 23:17 Відповісти
Їх періодично ********, як от тиждень тому. До речі - ніде в перших наших ЗМІ про ту атаку не писали, а постраждало 700 будинків! 🤐 Так що це не краща ідея, а підземні заводи для нас - прки що задовго і задорого. Хоча з таким історично сусідом-вбивцею ми мали ще з 90-тих років фортецю з України зробити... звісно що ми були ще околобратським пострадянським народом і цього нікому крім націоналістів не хотілось. А тепер ми всі націоналісти, чи більшість трчно. Абсурд, але головний ворог СРСР тепер своїм коштом і резервом рятує нас від реального зникнення з мапи Світу від недавно ще "старшого брата по... " 😳
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22.07.2023 23:24 Відповісти
Так з чого ви взяли що їх немає (підземних заводів) ? Вони є, інша справа в якому вони стані в чиїй власності і що там зараз знаходиться. В моєму рідному місті в свій час було ціле військове містечко і аеродром де базувався полк бомбардувальної авіації. В свій час туди навезли кацапні (якої і зараз повно осталось), яка відмовилась присягати на вірність Україні,
через що полк і було розформовано. Згодом базу передали на баланс райради і успішно розграбували, а тепер тамприватний аеродром. Так от в дитинстві часто шастила там, бачив ворота в підземні сховища, в які міг вїхати цілий літак - все це було вже закинуто, ворота заварені, і навіть ззовні частково підтоплено. Сусід який в свій час служив там розказував що бомбардувальники могли нести ракети з "спеціальними боєголовками", які там же ж зберігались. Також не далеко були військові склади підземні в які цілі вагони могли вїжджати. Не треба багато розуму щоб там зараз налагодити той же ремонт техніки, потрібне тільки бажання і воля.
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23.07.2023 00:07 Відповісти
Абсурд, але головний ворог СРСР тепер своїм коштом і резервом рятує нас від реального зникнення з мапи Світу від недавно ще "старшого брата по... " …?

Не якого абсурду нема!

Захід завжди підтримував боротьбу з авторітарним СРСР.
Підтримував людей, опозицію, створював список Магницького, тощо.

Цего не бачили тільки зомбовані радяньской пропагандою

Так що, ніякого « абсурду не було, та нема.
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23.07.2023 01:29 Відповісти
на західній Україні навіть підземні танкові заводи збудували за часів СРСР...
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22.07.2023 23:40 Відповісти
А в чому була суперечка Польщі з Рейнметал?

А в тому, що ниімці заломили захмарні цени на ремонт танков ( тільки візуальний огляд пошкодженого танка - десятки тисяч).
Такі умови вони запропонували Україні і Україна погодилася.

Але Поляки поставили Райнметол на місце

Тому і була затримка.
Зараз усе добре. Ремонтний завод у Польщі буде працювати.

А от доцільність зараз,
коли параша прострілює усю Україну у усіх напрямках,
будувати такий завод в Україні викликае питання.
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22.07.2023 23:27 Відповісти
Раніше тут писали навпаки.

"В уряді Німеччини відмовилися від створення у Польщі центру з ремонту танків Leopard, які були передані Україні, через цінову політику польської сторони. ... причиною такого рішення стали завищені цінові очікування польської сторони."
Джерело:
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22.07.2023 23:40 Відповісти
Так , це і е « цінова політика польської сторони»

Вони сказали німцям, ідіть лісом з такими цінами.

У нас інша « цінова політика». Ми не дозволимо себе обдірати.
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23.07.2023 01:43 Відповісти
Ти видаєш бажане за дійсне.
Це саме польська сторона виставила нереальний цінник за ремонт німецької техніки.
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23.07.2023 07:44 Відповісти
Der Spiegel: «Например, PGZ хочет взимать более €100 000 за так называемую «первоначальную диагностику» танков. В Германии за это обычно платят всего около €12 000. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий на ремонт»
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22.07.2023 23:43 Відповісти
Крім того, німці, розуміючи ризика порушення цього ремонтного заводу ракетами рф,
відмовилися вкладати гроші в будівництво.

Вони не хочуть платит ні одного евро!

Усі расходи на будівництво лягає на Україну.

Вони получили сгоду від України на Аренду готового заводу за «сімволічною оплату».

Буде створено совмістне предпріемство ( Україна- Неметчина) де 51% буде за німцями, та 49% за Україною (!?)
Усе Упоавління буде здійснюватися немецкою стороною.

Треба мати на увазі, що мова йде лише про « ремонтний завод». Тільки ремонт, а не створення нових танків Леопард, чи нових моделей.

Не здивуюсь, як що на цей завод будуть поставлятися не працюючи танки із Неметчини для ремонту та передачі ЗСУ.

От такий бізнес -« по - братерськи» від Піздоріуса

Раніш заробляли на росіянах з девевим газом, зараз будуть заробляти на Україні.

Бо вони знають - гроші для України дасть ЕС та США
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23.07.2023 02:02 Відповісти
Докази є? Бо щось від твоїх постів смердить "ВнутріМКАДддям"! "З якої радості" німці стали *********** захмарні ціни, коли у них попереду - розвертання виробництва та ще й в інших країнах? Їм це навіщо? Відлякувать майбутніх покупців та користувачів продукцією? Це перше, про що скаже будь-який притомний економіст У них є гроші - робочої сили нема Сирійські біженці не спішать ставать біля станків І нема попиту на продукцію А тут така "пруха підвалила" - є замовлення, практично на постійній основі, та реклама, "прямо з поля бою", продукції, що виробляється (бо у вас уже "ідея-фікс"- "пабедить бандер"! Тому будете "ваевать да паследнева") В подальшому виробництво може буть розвернуте й в самій Україні (де є купа робочої сили з відповідним рівнем освіти! Це ж РОЗШИРЕННЯ РИНКУ! Крім того - на ці проекти дали гроші США - то до чого тут Україна?
(Що - у вас у "ВнутріМКАДді почало "сильно підгорять"? Господарі в паніку вдарилися? )
Та й у тексті твоєму "аж пре" "кацапщина" - характерні помилки, що притаманні "русскаязичнаму", який тужиться зобразить з себе "хахла"
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23.07.2023 05:47 Відповісти
На мою думку такі повідомлення ---НЕДОРЕЧНІ.
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22.07.2023 23:36 Відповісти
от бачте, поляки не бояться що ***** нападе, і навіть на топових посадах резендетури начебто нема...
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22.07.2023 23:37 Відповісти
на посадах може і немає, але в сеймі, сенаті і європарламенті такі під...ри сидять, що аж страшно. всякі киви і шуфричі дилетанти порівняно з ними, і самого головне в них є свій термоядерний еклекторат: всякі роССія не ворог, волинська різня, ні шлюбам лгбт в костелі і т.д. і т.п.
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23.07.2023 00:13 Відповісти
У Польщі НЕМА ні одного Олігарха!

Вони ( завдяки Бальіеровічу) створили реальний «відкритий ринок» з конкуренцією та без монополістів.

Це потрібно зробити і Україні.

Але де «українськи Бацьцеровічи»?
(Шмигаля не пропонувати).
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23.07.2023 01:39 Відповісти
Ну Бальцеровича ніхто не вибирав, і навряд чи хтось би вибрав, людина не була політиком а професіоналом в свої справі. В Польщі був Валєнса який знався на економіці як "як вовк на звіздах", але усвідомлював це і в своє оточення брав тільки спеціалістів. У нас був свій "Валєнса чи Гавел", але мудрий нарід кожен раз вибирав то перекрашеного червонозадого виродка "маємо те що маємо", то одного рижого під...ра одного з найбільшого зрадників України, починаючи з якого Україна вже твердо пішла "не туди". В першу чергу за це треба подякувати "юго-востоку", але вони і так зараз страждають, та й не вірю я що всі там це усвідомили чи принаймні хочуть цього.

По Бальцеровичу, він працював в Україні трохи більше року на запрошення Порошенка, але потім контракт продовжувати не став. Ніякий Бальцерович нічого не змінить поки все "б...дство" з себе не витравити, а не кричати про те що всі навколо винні.
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23.07.2023 13:28 Відповісти
 
 