Прикордонні з РФ райони Сумщини та Чернігівщини заселяють поляками, - спікер держдуми Володін
Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей заселяються поляками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.
Володін зазначив: "Вашингтон та Брюссель здійснюють геноцид українського народу.
Згідно з їхньою ідеологією, сотні тисяч мешканців України мають загинути на фронті (для цього київському режиму постачається дедалі більша кількість озброєння), а решта — втратити свою національну ідентичність. Для вирішення цього завдання використовуються імперські амбіції Польщі.
Зеленський ухвалив багато рішень, які стали величезною трагедією для українського народу:
- закон, який фактично прирівнює поляків до українців, надавши їм ті самі права — перебування на території країни без дозволів, працевлаштування, навчання, медобслуговування та навіть деякі виплати;
У прикордонних з Росією областях — Сумській та Чернігівській — із рідних будинків виганяють українців, прагнучи замінити їх на лояльних нацистам переселенців-поляків;
- громадянам України замість російської нав'язується польська мова, яка включена до списку іспитів до вузів;
- організуються гоніння на православну віру, українців звертають до католицтва.
Одним словом, Зеленський веде процес ополячування країни, сподіваючись, що на подяку за це господарі дадуть йому можливість довше втриматися у владі.
На цьому фоні створено 25-тисячне військове з'єднання, яке складається здебільшого з польських та литовських озброєних солдатів, готових до окупації Західної України. Поляки хочуть повернути собі, як вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні.
Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця".
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На Сумську й тимбільш Чернігівську, поляків вже не вистачить...
Такщо заспокойся, чмо х*йове, Україні поляки не загрожують...)))
ибо это душевная болезнь
безумие
Як видно, потужну партію.
Як видно, потужної "дурі".
А че там в Шмаленску і в Кенігсбергу, пардон, Крулевце, і в Крулевецкой області.?
А Петру 1-му поляки отобьют бошку - всадник без головы.