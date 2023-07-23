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Прикордонні з РФ райони Сумщини та Чернігівщини заселяють поляками, - спікер держдуми Володін

володин,володін

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей заселяються поляками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі. 

Володін зазначив: "Вашингтон та Брюссель здійснюють геноцид українського народу.

Згідно з їхньою ідеологією, сотні тисяч мешканців України мають загинути на фронті (для цього київському режиму постачається дедалі більша кількість озброєння), а решта — втратити свою національну ідентичність. Для вирішення цього завдання використовуються імперські амбіції Польщі.

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Зеленський ухвалив багато рішень, які стали величезною трагедією для українського народу:
- закон, який фактично прирівнює поляків до українців, надавши їм ті самі права — перебування на території країни без дозволів, працевлаштування, навчання, медобслуговування та навіть деякі виплати;

У прикордонних з Росією областях — Сумській та Чернігівській — із рідних будинків виганяють українців, прагнучи замінити їх на лояльних нацистам переселенців-поляків;

- громадянам України замість російської нав'язується польська мова, яка включена до списку іспитів до вузів;

- організуються гоніння на православну віру, українців звертають до католицтва.

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Одним словом, Зеленський веде процес ополячування країни, сподіваючись, що на подяку за це господарі дадуть йому можливість довше втриматися у владі.

На цьому фоні створено 25-тисячне військове з'єднання, яке складається здебільшого з польських та литовських озброєних солдатів, готових до окупації Західної України. Поляки хочуть повернути собі, як вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні.

Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця".

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Прикордонні з РФ райони Сумщини та Чернігівщини заселяють поляками, - спікер держдуми Володін 01

Автор: 

пропаганда (2796) Володін В’ячеслав (80)


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Топ коментарі
+62
Ну вы уж определитесь. То раньше рассказывали что все западные области Польше отойдут. Теперь северные... И честно сказать, вряд ли поляки такие идиоты, что добровольно поедут жить поближе к таким **нутым соседями.
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23.07.2023 00:15
+56
Завидую тем странам, которые не граничат с расеей
Как же им повезло!
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23.07.2023 00:50
+45
МАКСАКОВА в інтервью розповідала що володин - питарас.

Мабудь не тількі фізично, а і морально
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23.07.2023 00:17
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У психіатрії це явище зветься "перенос" - коли пацієнт всі свої думки і почуття вкладає (для себе) у голови оточуючих. Бо то ж він хотів мене вбити, а я тільки захищався. Чи вона хотіла ото вкрасти, а я забрав першим. А ота група людей за третім столом збирається вбити мера і підговорює мене до співучасті. Так, на відстані! Так, шифром! Чуєте - спочатку жінка засміялася, а потім чоловік навпроти - це шифр!..
Схоже?
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23.07.2023 09:06 Відповісти
Це тупе гівно насправді розказало що роблять кацапи на окупованих територіях.
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23.07.2023 09:36 Відповісти
шо вони там курять чи нюхають , башню зносить конкретно
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23.07.2023 09:55 Відповісти
Щось із новітньої синтетичної "дурі". Бо від звичайної, я казав би, "класичної" наркоти так не штирить.
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23.07.2023 11:48 Відповісти
Це невиліковно хвора країна, її треба зтерти з лиця планети і ніяк інакше!
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23.07.2023 10:15 Відповісти
Поляки будуть жити у Брестській області й там, де зараз "Калінінградська"!
На Сумську й тимбільш Чернігівську, поляків вже не вистачить...
Такщо заспокойся, чмо х*йове, Україні поляки не загрожують...)))
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23.07.2023 10:27 Відповісти
придурок.
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23.07.2023 11:06 Відповісти
тут трудно что-то комментировать
ибо это душевная болезнь
безумие
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23.07.2023 11:27 Відповісти
А, зрозуміло: лаптєлапій ИЛІТІ підігнали нову партію "дурі".
Як видно, потужну партію.
Як видно, потужної "дурі".
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23.07.2023 11:44 Відповісти
а мацковскую кольцевую заселяют китайцами....
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23.07.2023 12:06 Відповісти
Значить в кацапіїї все херовенько, коли вже поляки Чернігів заселяти будуть.

А че там в Шмаленску і в Кенігсбергу, пардон, Крулевце, і в Крулевецкой області.?
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23.07.2023 12:26 Відповісти
Поляки заселят и Питер, и будет там много костёлов.
А Петру 1-му поляки отобьют бошку - всадник без головы.
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23.07.2023 13:12 Відповісти
Знал что рашисты - реваншисты, шовинисты, убийцы, насильники, воры. Но, что даже на таком уровне в иерархии как Патрушев и Володин - такие дебилы, честно, удивляюсь.
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23.07.2023 16:03 Відповісти
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