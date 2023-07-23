Прикордонні з РФ райони Сумщини та Чернігівщини заселяють поляками, - спікер держдуми Володін

Спікер Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей заселяються поляками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграмі.

Володін зазначив: "Вашингтон та Брюссель здійснюють геноцид українського народу.

Згідно з їхньою ідеологією, сотні тисяч мешканців України мають загинути на фронті (для цього київському режиму постачається дедалі більша кількість озброєння), а решта — втратити свою національну ідентичність. Для вирішення цього завдання використовуються імперські амбіції Польщі.

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Зеленський ухвалив багато рішень, які стали величезною трагедією для українського народу:

- закон, який фактично прирівнює поляків до українців, надавши їм ті самі права — перебування на території країни без дозволів, працевлаштування, навчання, медобслуговування та навіть деякі виплати;

У прикордонних з Росією областях — Сумській та Чернігівській — із рідних будинків виганяють українців, прагнучи замінити їх на лояльних нацистам переселенців-поляків;

- громадянам України замість російської нав'язується польська мова, яка включена до списку іспитів до вузів;

- організуються гоніння на православну віру, українців звертають до католицтва.

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Одним словом, Зеленський веде процес ополячування країни, сподіваючись, що на подяку за це господарі дадуть йому можливість довше втриматися у владі.

На цьому фоні створено 25-тисячне військове з'єднання, яке складається здебільшого з польських та литовських озброєних солдатів, готових до окупації Західної України. Поляки хочуть повернути собі, як вважають, свої історичні землі — Східні Креси. Громадяни України на цих теренах їм не потрібні.

Вашингтон та Брюссель продовжать вести війну до останнього українця".

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