МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю
МЗС Румунії надіслало прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану листа, у якому перелічило теми, на які не можна говорити під час фестивалю Тушваньош
Про це заявив Віктор Орбан, якого цитує видання Telex.hu., передє Цензор.НЕТ.
Так Бухарест попросив угорського прем'єра не говорити на теми, які можуть образити почуття румунів. Серед них є, зокрема, тема національних символів і національних меншин. Утім Орбан все ж привітав людей, які прийшли з прапорами Угорщини та секеїв (етнічна група мадярів у Румунії).
"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - сказав він про нацменшини.
Крім того, Бухарест попросив прем'єра Угорщини не говорити про адміністративно-територіальні одиниці в Румунії, що не існують.
"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - наголосив Орбан.
Він також наголосив, що якщо румунський президент поїде до Угорщини, йому не вкажуть на те, про що можна говорити, а про що ні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вирізати йому з рота того уйобика, яким він калвтає, та пришити телячого язика 😂
Розбіжності між сусідами були й раніше. Здебільшого вони стосувалися угорської меншини в Україні: Будапешт дорікав Києву за те, що новий закон про освіту скорочує можливості етнічних угорців навчатися у школах рідною мовою. Україна відкидала ці звинувачення. Проте на початку червня 2023 року Верховна Рада України відклала до вересня 2024 року перехід шкіл національних меншин на українську мову.
Експерти вбачають причини таких дій Будапешту не лише в українсько-угорських відносинах. Вони вказують на те, що Угорщина, як й інші країни регіону, залежить від постачання російських енергоносіїв - нафти й газу. Окрім того, Росія збудує в Угорщині нові енергоблоки на атомній електростанції "Пакш".
Та річ не лише в економіці.
з 2013-2014 років з подачі прем'єра Орбана Угорщина почала проводити "багатовекторну зовнішню політику, яка використовує стратегічні відносини з Росією, Китаєм та іншими авторитарними державами як важіль у відносинах з офіційними союзниками, такими як ЄС та США". Мета - "уникнути санкцій, пов'язаних із внутрішньополітичним розвитком у бік авторитаризму.
Орбан відкрив для себе східний вектор. Суть цієї політики - розширення суверенітету, простору для маневру на міжнародній арені, для цього Орбан "порвав із деякими західними правилами всередині ЄС і почав розвивати двосторонні відносини з іншими партнерами", Росія - один із них.
DW
От так вони й живуть в Європі
Що коїться в головах угорців, вибираючих це розумове одоробло, я нарешті зрозумів, орбан - це "варіант" ху.ла, угорщині після цього буде тяжко повернути "образ нормальної країни"