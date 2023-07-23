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МЗС Румунії заборонило Орбану говорити на чутливі для румунів теми під час фестивалю

орбан

МЗС Румунії надіслало прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану листа, у якому перелічило теми, на які не можна говорити під час фестивалю Тушваньош

Про це заявив Віктор Орбан, якого цитує видання Telex.hu., передє Цензор.НЕТ.

Так Бухарест попросив угорського прем'єра не говорити на теми, які можуть образити почуття румунів. Серед них є, зокрема, тема національних символів і національних меншин. Утім Орбан все ж привітав людей, які прийшли з прапорами Угорщини та секеїв (етнічна група мадярів у Румунії).

"Гаразд, я просто скажу, що вони існують, і є правом угорців, які живуть тут", - сказав він про нацменшини.

Крім того, Бухарест попросив прем'єра Угорщини не говорити про адміністративно-територіальні одиниці в Румунії, що не існують.

"Але ми ніколи не стверджували, що це саме румунські територіальні одиниці", - наголосив Орбан.

Він також наголосив, що якщо румунський президент поїде до Угорщини, йому не вкажуть на те, про що можна говорити, а про що ні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан вважає, що ЄС помилився, коли вирішив підтримувати Україну до поразки Росії

Автор: 

Румунія (1158) Віктор Орбан (554)


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Топ коментарі
+27
Йому треба заборонити зовсім розмовляти. Виключення - санітари у дурці.
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23.07.2023 00:48
+21
Гамівну сорочку і кляп до рота! 😆
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23.07.2023 00:45
+21
Орбан дописдівся до того,що без намордника до сусідів не пускають.
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23.07.2023 00:56
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Гамівну сорочку і кляп до рота! 😆
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23.07.2023 00:45 Відповісти
Мад'яри - азіопа
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23.07.2023 05:34 Відповісти
Дешевше зробити пластичну операцію:
вирізати йому з рота того уйобика, яким він калвтає, та пришити телячого язика 😂
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23.07.2023 08:54 Відповісти
orbana treba usiplati jak beshenu sabaku. vin ****** povny. ves de nasrati gde tilki mozlivo - kacap
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23.07.2023 00:47 Відповісти
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23.07.2023 00:56 Відповісти
Йому треба заборонити зовсім розмовляти. Виключення - санітари у дурці.
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23.07.2023 00:48 Відповісти
Орбану сказали завалить вафлеприёмник.
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23.07.2023 00:50 Відповісти
Орбан дописдівся до того,що без намордника до сусідів не пускають.
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23.07.2023 00:56 Відповісти
Румуни пообіцяли торбану "гуяре у дупорулуй".
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23.07.2023 00:56 Відповісти
Чому Угорщина, як жодна інша країна ЄС та НАТО, блокує допомогу Києву і цим кардинально відрізняється від сусідніх країн Східної та Центральної Європи? Адже Будапешт не лише не постачає Києву зброю, а й навіть відмовляє у прямому транзиті таких поставок через свою територію. Угорщина також блокувала роботу комісії Україна-НАТО, а прем'єр Орбан публічно сумнівався у шансах України виграти війну.
Розбіжності між сусідами були й раніше. Здебільшого вони стосувалися угорської меншини в Україні: Будапешт дорікав Києву за те, що новий закон про освіту скорочує можливості етнічних угорців навчатися у школах рідною мовою. Україна відкидала ці звинувачення. Проте на початку червня 2023 року Верховна Рада України відклала до вересня 2024 року перехід шкіл національних меншин на українську мову.

Експерти вбачають причини таких дій Будапешту не лише в українсько-угорських відносинах. Вони вказують на те, що Угорщина, як й інші країни регіону, залежить від постачання російських енергоносіїв - нафти й газу. Окрім того, Росія збудує в Угорщині нові енергоблоки на атомній електростанції "Пакш".

Та річ не лише в економіці.

з 2013-2014 років з подачі прем'єра Орбана Угорщина почала проводити "багатовекторну зовнішню політику, яка використовує стратегічні відносини з Росією, Китаєм та іншими авторитарними державами як важіль у відносинах з офіційними союзниками, такими як ЄС та США". Мета - "уникнути санкцій, пов'язаних із внутрішньополітичним розвитком у бік авторитаризму.
Орбан відкрив для себе східний вектор. Суть цієї політики - розширення суверенітету, простору для маневру на міжнародній арені, для цього Орбан "порвав із деякими західними правилами всередині ЄС і почав розвивати двосторонні відносини з іншими партнерами", Росія - один із них.

DW
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23.07.2023 01:03 Відповісти
Угорщина трохи недодержава. Деякі її відмови просто ігноруються, як то було із форматом Україна-НАТО чи транспортуванням зброї через угорську територію.
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23.07.2023 13:36 Відповісти
****** ОДЕССУ БОМБЯТ !!!!!!!!!
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23.07.2023 01:07 Відповісти
Допиз... говорився. Вже й сусідня Румунія "заборонила Орбану говорити на чутливі..." Коли вже ЄС заборонить цьому йолопу навіть без "чутливих", а просто шо щось говорити. Хоча б, до поки його не вигнали зі Спілки.
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23.07.2023 01:14 Відповісти
Орбан превращается в местного Царёва
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23.07.2023 01:16 Відповісти
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23.07.2023 01:39 Відповісти
Треба Орбану подарувать ПЕРШЕ видання книги Гітлера "Майн кампф", де "чорним по білому" написано: "Нарешті ми повинні прогнать з серця Європи цей азіатський народ на його історичну батьківщину!" Мадяри прийшли в Карпати не як "першопоселенці, а як завойовники - коли на тій території вже давно проживали народи зі сталою культурою, мовою, господарським укладом та навіть власним державним устроєм І перше що почали робить - це витіснять з захопленої території ці народи та нападать на сусідів Їх європейська історія за тисячу років - не "співжиття" а суцільне протистояння європейським народам Так - вони "європеїзувалися, стали осідлим народом, навчилися будувать на віки кам"яні споруди Але ця "інакшість" в них все одно залишилася Почитавши "Малу кулінарну книгу" Кароя Гунделя, зробив висновок : "Якщо з "бограча" (казанка - обов"язкового атрибуту угорської традиційної кухні) витягти те, що дали їм слов"яни та інші сусідні народи - там залишиться лише шматок вареного м"яса, що зварився на кочовій стоянці!" Навіть у середовищі народів, серед яких вони змушені жить, мадяр себе відчуває "чужим" і постійно очікує від оточуючих "підтвердження" цього з-за власної національності, "бачачи" це на рівні підсвідомості Ці "пошуки чорної кішки в кімнаті - коли її там немає", заганяють мадяра в глухий кут Він, як параноїк, починає всіх підозрювать в "упередженому" відношенні до себе в зв"язку з його національністю - бо приходить у суспільство вже готовим до подібного Оті діалоги між сапером Водичкою та Швейком, у Гашека - не на "голому місці" з"явилися! Це - "суспільна психологія"! Бо коли мадяри гуртуючись, починають відчувать силу - їх "азіатчина" вихлюпується назовні Коли у 1848 році по Європі прокотилася низка повстань та революцій - Угорщина теж повстала Однак, замість створення незалежної країни, вони замахнулися на власну "імперію" - "Велику Угорщину" І стали її творить "залізом та кров"ю" (Римляни при створенні своєї імперії і то були розумніші - закони та податки для всіх У решті - живіть як хочете!) А мадяри почали насильницьку "мадяризацію" змішаного населення тих територій, куди їх руки могли дотягтися Отримали повальну підтримку австрійського цісаря всіма народами Імперії і та проіснувала ще півстоліття! А могла-б і розпастися! Але мадяри "роззявили рот" на "шматок", який не могли проковтнуть В результаті отримали територію ще меншу, ніж була до революції І додаткову порцію ненависті сусідніх народів!
От так вони й живуть в Європі
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23.07.2023 03:55 Відповісти
Угрофінські племена в Росії мають свій самоврядний орган, регулярно проводять толковища (зїзди), в паспорта записують своє стойбіще як родіну, а от марам (племя Мери) родная говень отца русскага міра Молотова,відмовляють на найвищому рівні. Ошметки хромосом. З цим згідний і х....... який уже давно віщує, що в них зайва хромосома. Недарма ж валодька ульянов двічі кидався "на помощь венгерскому пролетаріату" в 1919 ( повстання Григорьєва),1920 році (південний фланг у Польській війні 20 року) І на 3 раз не склалось.
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23.07.2023 11:01 Відповісти
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23.07.2023 12:06 Відповісти
Бачив репортаж як цей уйоб.к у Вільнсі "дефілював" , смішна, коротконога і дупата потвора.
Що коїться в головах угорців, вибираючих це розумове одоробло, я нарешті зрозумів, орбан - це "варіант" ху.ла, угорщині після цього буде тяжко повернути "образ нормальної країни"
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23.07.2023 05:17 Відповісти
Уїбень єсть уїбень.Істота з таким їбальником не може бути нормальною.Куди ЄС дивиться,хлуйло номер два.
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23.07.2023 05:21 Відповісти
Мордяка не зіпсована інтелектом
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23.07.2023 08:17 Відповісти
А навіщо тоді його запрошувати? Він же ж як ***** - знає тільки "велику угорщину". І дивуватися нема чого - мадяри дійсно є "братскім народом" мокшан, хантів, мансів, мордви. То й поводяться як москалі - "ім всє далжни".
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23.07.2023 08:46 Відповісти
цьому ватажку ханте-мансі треба взагалі не дозволяти з'являтися на людях без намордника, як к канібала Лєктора...
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23.07.2023 08:58 Відповісти
Хай як, та самоідентифікації угорці не втрачають ,щось у них є і крім паскудства. От не розчинились.
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23.07.2023 09:23 Відповісти
Навіщо це розумово неповноцінне мудло взагалі кудись запрошувати? Ввічливість? До тупого бидла?
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23.07.2023 10:10 Відповісти
приспати цю скажену тварину потрібно, або на паРашу вислати...хоча це занадто негуманно навіть для такої істоти, як орбан.
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23.07.2023 11:16 Відповісти
Просто з цікавості. Як довго це одоробало може сидіти ціхо і не пашталакати?
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23.07.2023 12:12 Відповісти
Все ж таки є нагальним призупинення членства в НАТО та в ЄС країн, керівництво яких не дотримується цивілізаційних стандартів та Статутів цих організацій.
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23.07.2023 13:21 Відповісти
 
 