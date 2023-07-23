Протягом 22 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів та 7 артилерійських засобів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогах протягом 22 липня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 21 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 14 районів скупчення окупантів, 3 ЗРК, 2 артилерійських засоби та станцію РЕБ, - Генштаб