Протягом 22 липня авіація та реактивна артилерія ЗСУ уразили 8 районів зосередження окупантів та 7 артилерійських засобів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії ЗСУ по ворогах протягом 22 липня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 7 ворожих артилерійських засобів на вогневих позиціях".
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Яр Холодний
показати весь коментар23.07.2023 04:46 Відповісти Мені подобається 0
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