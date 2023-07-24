Незрозуміло, звідки взялися записи розмов агента ФСБ Кулініча та агента ФСБ Сівковича, - ВВС

Немає ясності, звідки взялися записи розмов ексочільника Кримського управління СБУ Олега Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, які є одним з головних доказів проти Кулініча.

Про це йдеться у матеріалі української служби ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

Основним питанням до справи є - звідки ж взялися записи розмов Кулініча та Сівковича (проросійського політика, колишнього регіонала, обвинуваченого у держзраді, який втік до Москви та намагався звідти впливати на процеси в Україні. - Ред.), які є одним з головних доказів. Кулінічу на цих записах ставлять різні завдання – від лобіювання кадрів до взяття під контроль окремих підрозділів спецслужби та інших державних структур.

"У слідстві нам повідомили, що писав ці розмови нібито сам Сівкович, щоб потім легше було звітувати перед російською спецслужбою. А дістати їх вдалося завдяки проникненню всередину ФСБ "своєї людини". На цих записах позивний у Зеленського - "Пингвин", у Баканова - "Дарование", ексголову управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова нібито називали "Охотником" (до нього ми ще повернемося згодом)", - пише ВВС.

Зазначається, що СБУ не сумнівається в автентичності записів.

"Записи розмов Кулініча та Сівковича підтверджені експертизами і входять до матеріалів кримінального провадження. Оприлюднені файли – це лише частина великого масиву", - розповів Малюк.

Читайте: Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

Але в розмові з ВВС захист розповів, що в матеріалах слідства вказане зовсім інше джерело походження. Зокрема, слідчі вказали, що знайшли флешку з аудіо, текстовими та графічними файлами під час обшуків на одній з київських квартир в рамках розслідування зовсім іншої справи. Тому є побоювання, що ці записи могли спеціально підкинути за аналогією "плівок Деркача" у 2020 році.

"Записи ж Кулініча-Сівковича, які оприлюднили слідчі, датуються 2019 і початком 2020 року. Важливо, що Кулініч тоді ще не був у СБУ. Його призначили начальником Кримського управління 21 жовтня 2020 року. Виникає питання: як він, не будучи в системі, міг впливати на призначення кадрів у спецслужбі та передавати росіянам секретну інформацію?" - наголошує ВВС.

СБУ пояснює це тим, що Кулініч спілкувався з Бакановим ще до призначення, "він був вхожим у високі кабінети, мав вплив на прийняття головою служби важливих рішень". Джерела ВВС в оточенні Баканова свідчать, що до призначення Кулініча в СБУ вони спілкувались дуже рідко і не про діяльність спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ Кулініч стверджує, що працював у виборчому штабі Зеленського

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань нещодавно передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Зокрема, на підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

▪️ ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

▪️ ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);

▪️ ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).