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Незрозуміло, звідки взялися записи розмов агента ФСБ Кулініча та агента ФСБ Сівковича, - ВВС

кулініч

Немає ясності, звідки взялися записи розмов ексочільника Кримського управління СБУ Олега Кулініча та колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича, які є одним з головних доказів проти Кулініча.

Про це йдеться у матеріалі української служби ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Основним питанням до справи є - звідки ж взялися записи розмов Кулініча та Сівковича (проросійського політика, колишнього регіонала, обвинуваченого у держзраді, який втік до Москви та намагався звідти впливати на процеси в Україні. - Ред.), які є одним з головних доказів. Кулінічу на цих записах ставлять різні завдання – від лобіювання кадрів до взяття під контроль окремих підрозділів спецслужби та інших державних структур.

"У слідстві нам повідомили, що писав ці розмови нібито сам Сівкович, щоб потім легше було звітувати перед російською спецслужбою. А дістати їх вдалося завдяки проникненню всередину ФСБ "своєї людини". На цих записах позивний у Зеленського - "Пингвин", у Баканова - "Дарование", ексголову управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова нібито називали "Охотником" (до нього ми ще повернемося згодом)", - пише ВВС. 

Зазначається, що СБУ не сумнівається в автентичності записів. 

"Записи розмов Кулініча та Сівковича підтверджені експертизами і входять до матеріалів кримінального провадження. Оприлюднені файли – це лише частина великого масиву", - розповів Малюк.

Читайте: Агент ФСБ Сівкович фінансував лобістську компанію, яка надавала послуги кандидату в президенти Зеленському

Але в розмові з ВВС захист розповів, що в матеріалах слідства вказане зовсім інше джерело походження. Зокрема, слідчі вказали, що знайшли флешку з аудіо, текстовими та графічними файлами під час обшуків на одній з київських квартир в рамках розслідування зовсім іншої справи. Тому є побоювання, що ці записи могли спеціально підкинути за аналогією "плівок Деркача" у 2020 році.

"Записи ж Кулініча-Сівковича, які оприлюднили слідчі, датуються 2019 і початком 2020 року. Важливо, що Кулініч тоді ще не був у СБУ. Його призначили начальником Кримського управління 21 жовтня 2020 року. Виникає питання: як він, не будучи в системі, міг впливати на призначення кадрів у спецслужбі та передавати росіянам секретну інформацію?" - наголошує ВВС.

СБУ пояснює це тим, що Кулініч спілкувався з Бакановим ще до призначення, "він був вхожим у високі кабінети, мав вплив на прийняття головою служби важливих рішень". Джерела ВВС в оточенні Баканова свідчать, що до призначення Кулініча в СБУ вони спілкувались дуже рідко і не про діяльність спецслужби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агент ФСБ Кулініч стверджує, що працював у виборчому штабі Зеленського

Нагадаємо, Служба безпеки та Державне бюро розслідувань нещодавно передали до суду обвинувальний акт щодо державної зради та інших злочинів колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, який, за версією слідства, діяв на користь країни-агресора.

Зокрема, на підставі зібраних доказів Кулініч обвинувачується за 5 статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
▪️ ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
▪️ ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби);
▪️ ч. 4 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);
▪️ ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

СБУ (12809) Сівкович Володимир (38) державна зрада (1685) Кулініч Олег СБУ (28)


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Топ коментарі
+50
Пингвин - он и есть пИнгвин. Не добавить, не убавить.
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24.07.2023 11:34
+43
"Сдавшими" единолично Крым Кулиничем и Чернобыль Наумовым нам просто пытаются вешать лапшу на уши и выводить из под удара настоящего виновника - Зелю. Как и "появимшимся" вдруг солдатом с Чонгара. Кстати, документы по Гостомелю в Нацгвардии, которые многое могли бы прояснить про канун вторжения, "случайно" оказались уничтожены.
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24.07.2023 11:55
+34
Издевательские позывные Боневтика и его дружка Баканова прямо в точку. Хотя "Буратино" бы подошло намного лучше.
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24.07.2023 11:39
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Пингвин - он и есть пИнгвин. Не добавить, не убавить.
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24.07.2023 11:34 Відповісти
Издевательские позывные Боневтика и его дружка Баканова прямо в точку. Хотя "Буратино" бы подошло намного лучше.
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24.07.2023 11:39 Відповісти
Люди в ФСБ
Которые дают клички агентам
Не дураки
Путин - МОЛЬ
Зеленский - ПИНГВИН
Ну просто снайперский выстрел в десятку
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24.07.2023 11:44 Відповісти
Путин вообще-то не моль, а *****.
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24.07.2023 11:47 Відповісти
Молью оно было , когда его застукали на педофилии
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24.07.2023 15:22 Відповісти
Прозвище "Моль" пукин получил от сослуживцев...это не агентурный позывной...
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24.07.2023 12:17 Відповісти
Это не так
Агентурную кличку Моль
Путину дал его куратор
Когда Путин еще учился в университете
И доносит на сокурсников
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24.07.2023 12:36 Відповісти
А чому ВВС це так різко почало ї#ати?
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24.07.2023 11:34 Відповісти
А вам самому не цікаво, чому нам кажуть, що Наумов був у змові з Кулінічем, а справу за держзраду проти Наумова досі не відкрили?
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24.07.2023 11:42 Відповісти
"Сдавшими" единолично Крым Кулиничем и Чернобыль Наумовым нам просто пытаются вешать лапшу на уши и выводить из под удара настоящего виновника - Зелю. Как и "появимшимся" вдруг солдатом с Чонгара. Кстати, документы по Гостомелю в Нацгвардии, которые многое могли бы прояснить про канун вторжения, "случайно" оказались уничтожены.
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24.07.2023 11:55 Відповісти
Кстати, Гостомельский шашлык из русского десанта приготовила именно 4-я бригада НГУ, однако вопрос тут совсем не в этом, а в том, почему "сдача Наумовым Крыма" до сих пор не привела к заведению уголовного дела по госизмене? Пока что нам лапшу, получается, вешает Зелень, а вы ей подпеваете.
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24.07.2023 12:04 Відповісти
Я давно говорю, что все эти попытки подсунуть вначале помощника главы Херсонского СБУ, потом его самого, потом Кулинича и т.д. - это все лапша на уши. Уголовное дело по ст.111 УК Украины должно быть заведено против того, кто отдавал приказы ДСНС, нацгвардии и погранцам. И кто позволил Наумову беспрепятственно выехать и вывести секретные документы. Ну и естественно против Наумова и его покровителя сверху. И, кстати - смерть министра МВС с помощниками в катастрофе вертолета, как и тишина в этом расследовании, начинают выглядеть все более и более зловеще.
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24.07.2023 12:14 Відповісти
Так, смерть Монастирського все більше перестає бути загадковою. Він був достатньо порядною людино
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24.07.2023 18:16 Відповісти
Там є порядні. Особливо після того як трухін хотів йому зателефонувати. І, напевно, не в перший раз.
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24.07.2023 18:58 Відповісти
та у нашого нАріду і кравченко з кірпою "порядні" люди((
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24.07.2023 22:27 Відповісти
Из статьи

" ... У цій неоднозначній історії виникає логічне питання: навіщо рік тому у владі заявили про причетність Кулініча та Наумова до здачі Півдня та окупації ЧАЕС, а доказів так і не зібрали?"

Потому, что в реальности нечего собирать и, начиная просто поглубже копать, можно быстро выйти на самого себя.
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24.07.2023 11:59 Відповісти
а у зелобобів що не прой..б то при розслідуванні виходять на самих себе
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24.07.2023 16:18 Відповісти
Це вже не якийсь пройоб , а ДЕРЖАВНА ЗРАДА ПІДГОТОВЛЕНА ЗАЗДАЛЕГІТЬ ! Вони давно хотіли загнати РАБІВ в ГУЛАГ - СОВОК
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24.07.2023 18:58 Відповісти
у них це ще може вийти...
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24.07.2023 22:28 Відповісти
Бо не треба бикувати зеленомордому з міністром оборони Британії
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24.07.2023 11:44 Відповісти
А що ББС підлегла Міністру Оборони Британії?
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24.07.2023 11:52 Відповісти
Тут вернее начало сказанного "Бо не треба бикувати зеленомордому ...". Похоже за "величайшего" основательно взялись в последнее время.
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24.07.2023 12:04 Відповісти
"Погані новини для вас, пане Зеленський - ми нікуди не подінемось, ви застрягли з нами" - пожартував Байден на закритій зустрічі з Президентом України.
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24.07.2023 16:08 Відповісти
Бо ж треба петляти...
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24.07.2023 13:24 Відповісти
ч🦠🐏🐑 73% , « сказали не начасі» Не заважайте їм ЗДАВАТИ,ГРАБУВАТИ , МАРАДЕРИТИ вони мовчать , як лохі , вірячі , що з ЗРАДНИКАМИ НА БАНКОВІЙ МОЖЛИВА Перемога ‼️
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24.07.2023 15:27 Відповісти
Як звідки ? -- всі ходи записані
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24.07.2023 11:36 Відповісти
А "Дарованіє" з "Пінгвіном", яки призначали тих Кулініча з Наумовим - вони там зовсім не до чого. Мабуть і в СБУ коли кандидатів на посади перевіряли - до них ніяких питань не було.
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24.07.2023 11:38 Відповісти
За поданням Єрмака та за підписом Зеленського чомусь перевірку не проводили, т.я. сприймали за "своїх". Тому швидше питання, а хто це такі, що є СВОЇ для Єрмака та Зеленського, роССійські агенти???!!!
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24.07.2023 11:45 Відповісти
Ражу всім почитати повністю цю статтю ВВС Україна.
Особливо сподобався епілог:
18 лютого 2022 року Джо Байден на брифінгу сказав: "У США є підстави вважати, що Росія нападе в наступні тижні чи дні. Путін прийняв рішення". Озираючись в минуле, складно зрозуміти, як російські агенти у спецслужбі приховали від керівництва України підготовку Росії до вторгнення, якщо про це говорив чи не весь світ. Питання тільки в тому, чи це чули на Банковій…
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24.07.2023 11:40 Відповісти
Чули і знали. Боневтік сім'ю за місяць до вторгнення відправив в Ізраїль.
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24.07.2023 11:56 Відповісти
Пінгвін? Це влучно.
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24.07.2023 11:42 Відповісти
Віслюк, ось це влучно.
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24.07.2023 13:55 Відповісти
Віслюки це ті, що обрали "Пінгвіна", "Буратіну", "Янелоха", "Боневтіка" і т. п. А "Пінгвін" віслюкам "Нічєго нє должєн. Он должєн только папє с мамой".
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24.07.2023 14:21 Відповісти
Ішак хрипатий
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24.07.2023 19:34 Відповісти
це мерзость!
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24.07.2023 22:33 Відповісти
Зато було відомо звідки взялись записи що використовувались для обвинувачень Порошенко - від Деркача, але виявились відвертою підробкою з монтажем, тож я не думаю що питання походження плівок секретних служб якимось чином впливає на їх достовірність яка перевіряється експертами, а не тим знайдені вони у чиїсь кишені чи надані відповідним підрозділом що веде прослуховування!!!
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24.07.2023 11:43 Відповісти
Интересно, а ответит за это все тело, поставившее свою подпись под назначением в СБУ Баканова, Кулинича, Наумова, Криворучко и прочих предателей?
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24.07.2023 11:44 Відповісти
Треба зробити щоб відповів і він у усі його посіпаки АБО.... ГОСПОДАРІ!!!
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24.07.2023 11:46 Відповісти
Допоки не будуть висіти зрадники України на ліхтарних стовпах, як Мусоліні, ватне зкацаплене болото, з агентури *****, буде розносити свій сморід по Україні!!
За екологією в Мирній Україні, треба пильнувати, а не ГЛАГОЛИТИ!!
За 30 років, прикладів цього вдосталь !!Слава Україні!
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24.07.2023 11:55 Відповісти
що первичне, інформація, чи звідки? цікавих дуже багато... знати вам не потрібно.
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24.07.2023 11:58 Відповісти
- Ваш пакетик?
- Нет! - ответил Никанор Иванович страшным голосом, - подбросили враги!

(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита")
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24.07.2023 12:00 Відповісти
"дарование" оцінили вороги, гарний сарказм і іронія... тупе, воно й для фсб тупе...
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24.07.2023 12:04 Відповісти
почекайте. самий жир почнеться коли Баканов почне захищати своїх підлеглих в залі суду офіційно як адвокат..
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24.07.2023 12:06 Відповісти
Вам шашечки или ехать? Як що илентифіковано що на записах саме ці люди то яка в біса різниця звідки вони?
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24.07.2023 12:07 Відповісти
Заради справедливості варто зауважити, що залишається велике питання: коли можна вірити СБУ, а коли ні?...
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24.07.2023 12:15 Відповісти
Коли гундяєв з пінгвінами зустрічався, що то було?
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24.07.2023 12:12 Відповісти
репетиція оману!
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24.07.2023 22:35 Відповісти
Заспокойтесь-Малюк призначений Зеленським,як і Баканов,"погодження" з Єрмаком пройшов,руку "годувальника" засвоїв! Чого ви очікуєте від СБУ?! Це СБУ-"зламане" СБУ!
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24.07.2023 12:16 Відповісти
Вот так поворот, пингвин, дарование, точнее и не скажешь
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24.07.2023 12:18 Відповісти
Виникають питання до тих, хто всю цю рашистську агентуру на керівні посади призначав.
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24.07.2023 12:20 Відповісти
Не удивлюсь если выяснится что презеденскую кампанию зеленского финансировали спецслужбы росии. Все к этому идёт.
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24.07.2023 12:22 Відповісти
Так Кулинич и входил в предвыборный штаб "величайшего". Он не просто так в СБУ попал и именно на такое направление.
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24.07.2023 14:05 Відповісти
Уже давно вияснилось. Грозєв публікував результати розслідування по "зільоним" "демократичним" виборам
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24.07.2023 19:38 Відповісти
Пингвин, где Дарование?!
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24.07.2023 12:24 Відповісти
)))
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24.07.2023 17:09 Відповісти
А права рука Сивковича Гетьманцев під яким псевдо проходить?
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24.07.2023 12:25 Відповісти
паніковський! любитель гусєй!
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24.07.2023 22:36 Відповісти
ого ось воно як хахаххааххааха
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24.07.2023 12:36 Відповісти
Пингвин, говоришь?)
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24.07.2023 12:37 Відповісти
"Дарование", хм. В точку. Это "дарование" за считанные дни получило звание "младшего лейтенанта" чтобы попасть в СБУ. Теперь оно за считанные месяцы стало юристом, чтобы "очолить раду адвокатів Полтавщини".

Ну реально же "дарование".

...а "пингвин" - он и в африке пингвин, не добавить, не убавить
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24.07.2023 12:52 Відповісти
Якщо піднімається питання звідки взялись записи, справі кабзда. Чекайте Кулініча начальником СБУ.
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24.07.2023 13:03 Відповісти
А гнида, вісім років пропрацювавша помічником фсб-шника сівковича, зараз керує бюджетним комітетом ради, тобто, вважай економикою країни. Мабудь він працював на СБУ та саме він злив ці записи. Нам згодом і таке можуть почати впарювати.
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24.07.2023 13:15 Відповісти
Опаньки,начался вброс на попытку оспаривания единственного доказательства вины кулинича и тех кто имел глупость или жадность его назначить.
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24.07.2023 13:28 Відповісти
Сподіваємось, що таких розмов у фірмачів більш ніж придостатньо.. І вони час від часу будуть їх зливати ( і не важливо через кого ))). Бо брехня лиходієві потрібна, а правда - світу..
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24.07.2023 13:29 Відповісти
Чекаємо на плівки розмов Віслюка і Дєрьмака із своїми кураторами зі скотопомийки.
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24.07.2023 13:54 Відповісти
Він не "пінгвін", він Максімус Зеленіус Мерідіус, головнокомандувач армій Півдня, генерал легіонів Фелікса, і вірний слуга справжнього імператора Єрмакуса Ауреліуса.
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24.07.2023 14:03 Відповісти
Ніякий він не максімус, ні зеленіус.
А просто зелене смердюче гівно, яке наділо корону і думає що став "володарем всесвіту'.
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24.07.2023 17:14 Відповісти
Позывной у Зеленского - "Пингвин", у Баканова - "Дарование". Ржу
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24.07.2023 14:51 Відповісти
а, ми думали - попугай!
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24.07.2023 22:37 Відповісти
Какая прєлєсть!
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24.07.2023 16:56 Відповісти
спецназ ЧЕРВИНСЬКИЙ по ,,хотелке,, єрмака сидить в сізо за правдиві покази про ,,вагнергейт,, --- лийтинант баканов ,,друг детства,, зеленоликого заховався а тепер воно вилізло в полтаві , де по дзвінку з опи отримав ліцензію ,,адвоката,, --- а баканов повинен сидіти **** в сізо за кулинича та наумова за розмінований чонгар , а кто ж его посадит , он же ,,друг детства,, --- хочеться запитати у тих зелебобиків наржалися ??? нажралися ??? зеленого лайна
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24.07.2023 18:19 Відповісти
Прочитал про особенности пингвинов .Откладывает яйца самка а самец. их выхаживает..Созвучно с тем что и делает бонопартенок ..Россия во все структуры ввела своих..а Зеленский их опекает.Пингвин и есть.ОП вся пингвинята
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24.07.2023 19:31 Відповісти
"позивні", - це у абонентів радіомереж. А в даному випадку шифри, а не позивні.
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24.07.2023 21:42 Відповісти
Записи фальшивые...Бо нефик обижать пингвинов.
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24.07.2023 22:22 Відповісти
Пінгвін ніпрічьом, пінгвін боневтік!🤣
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24.07.2023 23:01 Відповісти
йбаний пінгвін... курва, фсбешники таки мають почуття гумору...
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24.07.2023 23:59 Відповісти
 
 