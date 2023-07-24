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Резніков передасть США звіт про ефективність використання касетних боєприпасів на фронті, - CNN

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цього тижня передасть до Пентагону перший звіт про використання на полі бою касетних боєприпасів, наданих Україні Штатами.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на слова Резнікова в коментарі для CNN.

Міністр сказав, що очікує звіту, який потім передасть до Пентагону "ймовірно, у понеділок чи вівторок", тобто 24 або 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки застосування (касетних боєприпасів, - ред.), тому я думаю, що наступного тижня я матиму перший звіт, і я поділюся цим звітом зі своїми партнерами в Пентагоні", - сказав він.

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Міністр оборони сказав, що очікує від звіту дізнатися ефективність касетних боєприпасів "особливо проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейних боїв, а також вони будуть ефективні проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти, вони також будуть гарними проти піхоти в польових умовах".

Обмін звітом є частиною угоди з Пентагоном щодо отримання касетних боєприпасів, які отримали назву DPICMS, зазначив Резніков.

Представник Білого дому Джон Кірбі минулого тижня заявив, що українські сили використовують надані США касетні боєприпаси проти Росії "належним чином" та "ефективно".

"Вони використовують їх за призначенням. Вони ефективно їх використовують і вони фактично впливають на російські оборонні порядки та оборонні маневри Росії", - сказав Кірбі журналістам.

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Автор: 

США (22769) Резніков Олексій (1446) касетні боєприпаси (124)


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Топ коментарі
+7
о том, что Резніков передаст известно теперь и в США
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24.07.2023 12:07
+6
казнокрад-спеціаліст по звітам. і баран в військовій справі.
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24.07.2023 12:06
+5
Щось передавати США можуть тільки казнокради. Щось военком Борісов може передасти.
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24.07.2023 12:07
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казнокрад-спеціаліст по звітам. і баран в військовій справі.
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24.07.2023 12:06 Відповісти
о том, что Резніков передаст известно теперь и в США
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24.07.2023 12:07 Відповісти
Щось передавати США можуть тільки казнокради. Щось военком Борісов може передасти.
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24.07.2023 12:07 Відповісти
Та й баканов іванко нарешті знайшовся...
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24.07.2023 13:19 Відповісти
Якщо посадити корупціонера на крові Резнікова у тьюрму, краще в США, в Україні буде менше на 30% проблем.
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24.07.2023 12:10 Відповісти
Цікаво щось вкрав чі ні. Бо як з яйцями на кілограм і флягами як з чістого золота наврядчі вийде
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24.07.2023 12:13 Відповісти
А до чого МО до ефективності зброї? Хіба це не питання ГШ?
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24.07.2023 12:16 Відповісти
було б добре щоб рєзніков попросив ФБР допомогти крадені у МО 36 млрд повернути, і ті б , звісно , не відмовили
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24.07.2023 12:43 Відповісти
Сомнений нет, что Резников передаст, ну а толку ?
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24.07.2023 12:49 Відповісти
Наш злодюжний Міністер змушений звітувати за кожен долар, патрон, снаряд ... допомоги від союзників. Злодюги - крадуть у власної Армії...
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24.07.2023 12:49 Відповісти
Табір Гуанта́намо - військова в'язниця на базі ВМС США в затоці Гуантанамо, Куба....
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24.07.2023 13:21 Відповісти
Про ефективність розкрадання коштів через "прокладки" кшталту "львівського арсеналу" теж відзвітує?
Адже головне, то учьот і контроль
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24.07.2023 15:49 Відповісти
 
 