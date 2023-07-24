Резніков передасть США звіт про ефективність використання касетних боєприпасів на фронті, - CNN

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цього тижня передасть до Пентагону перший звіт про використання на полі бою касетних боєприпасів, наданих Україні Штатами.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на слова Резнікова в коментарі для CNN.

Міністр сказав, що очікує звіту, який потім передасть до Пентагону "ймовірно, у понеділок чи вівторок", тобто 24 або 25 липня.

"Ми повідомимо про наслідки застосування (касетних боєприпасів, - ред.), тому я думаю, що наступного тижня я матиму перший звіт, і я поділюся цим звітом зі своїми партнерами в Пентагоні", - сказав він.

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Міністр оборони сказав, що очікує від звіту дізнатися ефективність касетних боєприпасів "особливо проти артилерійських систем, особливо під час контрбатарейних боїв, а також вони будуть ефективні проти бронетранспортерів, бойових машин піхоти, вони також будуть гарними проти піхоти в польових умовах".

Обмін звітом є частиною угоди з Пентагоном щодо отримання касетних боєприпасів, які отримали назву DPICMS, зазначив Резніков.

Представник Білого дому Джон Кірбі минулого тижня заявив, що українські сили використовують надані США касетні боєприпаси проти Росії "належним чином" та "ефективно".

"Вони використовують їх за призначенням. Вони ефективно їх використовують і вони фактично впливають на російські оборонні порядки та оборонні маневри Росії", - сказав Кірбі журналістам.

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