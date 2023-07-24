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Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, - посол Британії Сіммонс

сіммонс,сіммондс

Росія продовжує атакувати інфраструктуру експорту зерна, адже дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Минулої ночі Росія атакувала інфраструктуру експорту зерна, націлившись на українські порти на Дунаї. Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплено, або знищено", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки РФ думає, що вбиваючи людей, змусить їх більше любити Росію, - посол Британії Сіммонс

Автор: 

зерно (3119) Сіммонс Мелінда (114)


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влупили в останній день зернової угоди по мосту і думали що кацапи це так полишать ?! звичайно вони тепер всі порти в бахмут перетворять, все в труху. та і бити потрібно було по жд мосту, по ньому хоть логістика йшла, був би хоч якийсь рівний розмін в наненсеній шкоді, а так фігня якась !
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24.07.2023 12:26 Відповісти
По-перше, то не ми,
по-друге, все ще попереду,
а по-третє, вам самому не соромно в дзеркало на себе дивитися? То тепер давайте здамося і рівними рядами підемо на підвал до чеченців? Чи що? З терористами не домовляються, терористів знищують на хрін. Ті зернові угоди не давали нам практично нічого, а мразія отримувала карт-бланш в чорному морі, важіль впливу на організацію занепокоєних націй і можливість шантажувати голодом півсвіту. А бариги-зернотрейдери закривали рік з фінансовою вигодою, вивозячи закривавлене зерно з воюючої країни. А тепер зась. І ті, і інші смокчуть прутня.
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24.07.2023 13:50 Відповісти
Так Россия - МАСТЕР ПО ГОЛОДОМОРАМ!
Она их изобрела!!!
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24.07.2023 12:31 Відповісти


Росія дуже не хоче
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24.07.2023 12:31 Відповісти
це китаю не дістанеться, чи шо? ну не дістанеться китаю, та й нехай вони кізяків наїдяться за свою безмірну любов до рашки, зате румуни всю зиму їстимуть супердешеві пляцки
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24.07.2023 12:32 Відповісти
Кацапляндія дуже хоче Україну знищити. Все інше вторинне.
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24.07.2023 12:39 Відповісти
Почему нет ударов по московитским кораблям ???
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24.07.2023 12:46 Відповісти
я б сказав партнерам так
зерно лежить готове до відправки
присилаєте баржі, ми відгружаємо
як що вам покуй обстріли мирних міст і сіл
як що вам не покуй поведінка *****
То нам покуй хто і де голодає
зробіть чорне море вільним від підарасів
і везіть куда хочете
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24.07.2023 13:41 Відповісти
 
 