Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, - посол Британії Сіммонс
Росія продовжує атакувати інфраструктуру експорту зерна, адже дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.
"Минулої ночі Росія атакувала інфраструктуру експорту зерна, націлившись на українські порти на Дунаї. Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплено, або знищено", - написала вона.
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по-друге, все ще попереду,
а по-третє, вам самому не соромно в дзеркало на себе дивитися? То тепер давайте здамося і рівними рядами підемо на підвал до чеченців? Чи що? З терористами не домовляються, терористів знищують на хрін. Ті зернові угоди не давали нам практично нічого, а мразія отримувала карт-бланш в чорному морі, важіль впливу на організацію занепокоєних націй і можливість шантажувати голодом півсвіту. А бариги-зернотрейдери закривали рік з фінансовою вигодою, вивозячи закривавлене зерно з воюючої країни. А тепер зась. І ті, і інші смокчуть прутня.
Она их изобрела!!!
Росія дуже не хоче
зерно лежить готове до відправки
присилаєте баржі, ми відгружаємо
як що вам покуй обстріли мирних міст і сіл
як що вам не покуй поведінка *****
То нам покуй хто і де голодає
зробіть чорне море вільним від підарасів
і везіть куда хочете