Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, - посол Британії Сіммонс

Росія продовжує атакувати інфраструктуру експорту зерна, адже дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Минулої ночі Росія атакувала інфраструктуру експорту зерна, націлившись на українські порти на Дунаї. Росія дуже не хоче, щоб українське зерно дісталося тим, хто його потребує, і докладає великих зусиль, щоб зерно було або захоплено, або знищено", - написала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тільки РФ думає, що вбиваючи людей, змусить їх більше любити Росію, - посол Британії Сіммонс