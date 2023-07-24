В окупантів формується розуміння, що Крим - це вже не тил, - ГУР
Постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму відкривають окупантам очі на те, що це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова.
Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується", - зазначив він.
За словами Юсова, чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, "не зробили, тому що їм не дозволяють".
"Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.
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Про зелений DeepState мовчить наче води у рота набрали і банять за запитання
- Ні, не можна! Тоді ми би не змогли купувати яхти та вілли на курортах.
Два маленьких дрона на Крим, плюс два маленьких дрона на Москву за МІСЯЦЬ - то, ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
А 20 дронів за одну ніч на Одесу, то ФІГНЯ....
Два нових завода дронів у підсанкційної Рашці за рік, то - ФІГНЯ.
А 33 мільярди витраченні Резніковим у НІКУДИ, то - ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
33 мільярди вкрасти, то ГЕРОЙСТВО.
А спитати про ці 33 мільярди - ЗРАДА-ЗРАДА та рашистське ІПСО!
Ніхто не казав йолопе що дрони на Одесу це фігня.
Ні, не фігня. Просто потрібно розуміти що а) Росія ще мае як обходити санкції і ці діри дуже важко заткнути.
б) шахеди дрони примітивні, на рівні кружка авіамоделювання. Щоб збудувати заводи для їх випуску ніякі санкції не завадять. Там все по мінімуму.
33 мільярди ні не фігня.
Де Ви дебіли беретесь?!!
Цих складів у Криму СОТНІ! Залізниця по Кримському мосту працює цілодобово - везе СОТНІ ТИСЯЧ тон БК.
"Психологічна атака" - і де наслідки? Покажи.
В нас-то "психологічна атака" тіпу "не працює"? А у них - працює?
"Прощупування слабких місць" - ти серьйозно? Раз на місяць?
Десять раз ППО перевезуть з місця на місце за цій місяць.
Подивись хоч як Рашка "прощупує слабкі місця": 3-4 дня підряд атаки з різних напрямків, різними засобами.
"шахеди дрони примітивні" - то, чому Шмигаль досі НЕ ПОБУДУВАВ ЗАВОД ШАХЕДІВ?
По перше не треба писати прописом, це рівень істеричного бидла. По друге, сотні, не сотні. Але початок покладений.
Та що ти кажеш. Америку відкрив, то що взагалі можна лапки вгору. Адже везуть СОТНЯМИ.
Ну як тобі показати, істерики z-публіки, повне мокання в гівно тих хто забезпечує роботу московського пво.
Питання до ГШ.
З дахів познімають?
Рашка б'є куди захоче. Тому так.
От і спитай у Шмигаля.
який нам обходиться в мілліони гривень 😡
Зеля , пля .... де опозиційні канали ??
Що слабо послухати правду про себе найвеличнішого і слуг уродів ?