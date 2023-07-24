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В окупантів формується розуміння, що Крим - це вже не тил, - ГУР

крим,детонація

Постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму відкривають окупантам очі на те, що це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується", - зазначив він.

За словами Юсова, чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, "не зробили, тому що їм не дозволяють".

"Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів", - додав він.

Дивіться: У Криму вибухи. Влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього  окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.

Крим (14139) розвідка (3858) дрони (4689)


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Топ коментарі
+7
Як би Чьонгар не розмінували то вже півтора року б не відчували що то тил. Л
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24.07.2023 12:37
+4
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24.07.2023 12:45
+2
"Про це в ефірі телемарафону"... особисто мені вже після цієї цитати далі читати стає огидно. Якого це "ля" Головне управління розвідки щось коментує, коли такої необхідності не має, та ще в студіях телеканалів? У мене уявлення про розвідку типу про них взагалі мають знати тільки те, що вони є. У кацапа як тільки думка промайне про наш ГУР він має починати обсиратися і обертатися навколо. А тут кожен день як не "бойовий" буданов так якийсь заступник чи заступник заступника викладає висєр про те, що ось-ось "двє-трі нєдєлі...", "ракєти уже заканчіваются, а ета стратєгічєскій запас...", "крим в має асвабадім..."...
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24.07.2023 12:46
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Як би Чьонгар не розмінували то вже півтора року б не відчували що то тил. Л
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24.07.2023 12:37 Відповісти
Адміністрація в окопах не сидітиме. Ті, хто в окопах сидять, звідти нікуди не подінуться. Так що пофіг на МПС.
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24.07.2023 12:38 Відповісти
А що там по Сватівському напряму

Про зелений DeepState мовчить наче води у рота набрали і банять за запитання
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24.07.2023 12:39 Відповісти
Прокурор Поклонская уже выпала с окна или в сибири яйца откладывает?
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24.07.2023 12:40 Відповісти
морозит
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24.07.2023 14:41 Відповісти
- А можна якось НЕ "формувати розуміння", а просто В'ЄПАТИ ПО ПОВНІЙ?!
- Ні, не можна! Тоді ми би не змогли купувати яхти та вілли на курортах.
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24.07.2023 12:42 Відповісти
Саме це і роблять, вебують по повній. Склади з БК горять і детонують. А зрадоботик все незадоволені
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24.07.2023 13:14 Відповісти
Ну-да, ну-да!
Два маленьких дрона на Крим, плюс два маленьких дрона на Москву за МІСЯЦЬ - то, ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
А 20 дронів за одну ніч на Одесу, то ФІГНЯ....
Два нових завода дронів у підсанкційної Рашці за рік, то - ФІГНЯ.
А 33 мільярди витраченні Резніковим у НІКУДИ, то - ВЯЛИКА ПЕРЕМОГА!
33 мільярди вкрасти, то ГЕРОЙСТВО.
А спитати про ці 33 мільярди - ЗРАДА-ЗРАДА та рашистське ІПСО!
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24.07.2023 14:27 Відповісти
Де Ви дебіли беретесь. Два маленькі дрони на Крим і мінус два великі склади БК. Дрони на Москву, чисто психологічна атака і прощупування слабких місць.

Ніхто не казав йолопе що дрони на Одесу це фігня.

Ні, не фігня. Просто потрібно розуміти що а) Росія ще мае як обходити санкції і ці діри дуже важко заткнути.
б) шахеди дрони примітивні, на рівні кружка авіамоделювання. Щоб збудувати заводи для їх випуску ніякі санкції не завадять. Там все по мінімуму.

33 мільярди ні не фігня.
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24.07.2023 14:36 Відповісти
Таке ж саме питання:
Де Ви дебіли беретесь?!!
Цих складів у Криму СОТНІ! Залізниця по Кримському мосту працює цілодобово - везе СОТНІ ТИСЯЧ тон БК.
"Психологічна атака" - і де наслідки? Покажи.
В нас-то "психологічна атака" тіпу "не працює"? А у них - працює?
"Прощупування слабких місць" - ти серьйозно? Раз на місяць?
Десять раз ППО перевезуть з місця на місце за цій місяць.
Подивись хоч як Рашка "прощупує слабкі місця": 3-4 дня підряд атаки з різних напрямків, різними засобами.
"шахеди дрони примітивні" - то, чому Шмигаль досі НЕ ПОБУДУВАВ ЗАВОД ШАХЕДІВ?
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24.07.2023 14:47 Відповісти
Геній міслі.
По перше не треба писати прописом, це рівень істеричного бидла. По друге, сотні, не сотні. Але початок покладений.

Та що ти кажеш. Америку відкрив, то що взагалі можна лапки вгору. Адже везуть СОТНЯМИ.

Ну як тобі показати, істерики z-публіки, повне мокання в гівно тих хто забезпечує роботу московського пво.

Питання до ГШ.

З дахів познімають?

Рашка б'є куди захоче. Тому так.

От і спитай у Шмигаля.
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24.07.2023 22:06 Відповісти
Бєгі, дядь Мітя, бєгі! 😉😂
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24.07.2023 12:45 Відповісти
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24.07.2023 12:45 Відповісти
русня валить у Крим на відпочинок через всі щілини і особливо не переживають, що в ГУРі думають про цю нагоду.
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24.07.2023 12:45 Відповісти
треба зменшувати кількість щілин і частіше зустрічати туристів салютами .
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24.07.2023 12:53 Відповісти
"Про це в ефірі телемарафону"... особисто мені вже після цієї цитати далі читати стає огидно. Якого це "ля" Головне управління розвідки щось коментує, коли такої необхідності не має, та ще в студіях телеканалів? У мене уявлення про розвідку типу про них взагалі мають знати тільки те, що вони є. У кацапа як тільки думка промайне про наш ГУР він має починати обсиратися і обертатися навколо. А тут кожен день як не "бойовий" буданов так якийсь заступник чи заступник заступника викладає висєр про те, що ось-ось "двє-трі нєдєлі...", "ракєти уже заканчіваются, а ета стратєгічєскій запас...", "крим в має асвабадім..."...
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24.07.2023 12:46 Відповісти
Не дивлюсь і дивитись не збираюсь цей грьобаний телемарафон ,
який нам обходиться в мілліони гривень 😡
Зеля , пля .... де опозиційні канали ??
Що слабо послухати правду про себе найвеличнішого і слуг уродів ?
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24.07.2023 12:54 Відповісти
У мене вже давно сформувалось розуміння що керівник ГУР МО явно нена своєму місці.
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24.07.2023 12:55 Відповісти
Хм...це не тил,це ловушка для лишньохромосомних...
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24.07.2023 13:06 Відповісти
У Буданова, казки розповідати краще виходили, щось давно не видно, мабуть вже в крим заходить...
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24.07.2023 13:24 Відповісти
Кацапи побачили, що Україна бити по кораблям не спроможна. Ось вони і ШАСТАЮТЬ. Шастають та Калібри відправляють куди треба. Ось вам і Мааааааааасква, що втопилась.
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24.07.2023 15:22 Відповісти
 
 