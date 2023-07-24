В окупантів формується розуміння, що Крим - це вже не тил, - ГУР

Постійні вибухи у тимчасово окупованому Криму відкривають окупантам очі на те, що це вже не тил. Ті з них, хто могли, вже вивезли свої сім’ї з півострова.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з вогником. І безумовно настрої серед особового складу і окупаційної адміністрації від цих подій не покращується", - зазначив він.

За словами Юсова, чимало окупантів та гауляйтерів вже вивезли свої родини, а ті, хто не зробили цього, "не зробили, тому що їм не дозволяють".

"Але в принципі у ворога формується розуміння, що Крим це не тил, це небезпечна територія. В принципі, правильне розуміння, в їхніх силах поки що якомога швидше залишити півострів", - додав він.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.