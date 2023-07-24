Атаки на центр Одеси: У МЗС Китаю сподіваються, що всі сторони "будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації"

У МЗС Китаю у зв’язку з атаками на центр Одеси висловили сподівання, що Україна і Росія "будуть віддані політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на прохання прокоментувати атаки на історичний центр Одеси.

В контексті російсько-української війни речниця зауважила, що Китай "не причетний до виникнення кризи в Україні і не є стороною цього конфлікту".

За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам, які в Пекіні вважають єдиним шляхом припинення війни.

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"Ми сподіваємося, що всі сторони будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації", - сказала Мао.

Водночас, вона уникнула відповіді на питання, чи контактує Пекін з російською стороною з приводу варварських обстрілів росіянами портів Одеси з зерносховищами та історичних пам’яток на території міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Китай є одним із засновників ЮНЕСКО, спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки та культури, завданнями якої, серед іншого, є сприяння розвитку національних культур та охороні пам’яток культурної спадщини.

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Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.

Найближчими днями в Одесу прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих російськими окупантами Джерело: https://censor.net/ua/n3432978