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Атаки на центр Одеси: У МЗС Китаю сподіваються, що всі сторони "будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації"

одеса

У МЗС Китаю у зв’язку з атаками на центр Одеси висловили сподівання, що Україна і Росія "будуть віддані політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін на прохання прокоментувати атаки на історичний центр Одеси.

В контексті російсько-української війни речниця зауважила, що Китай "не причетний до виникнення кризи в Україні і не є стороною цього конфлікту".

За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою і полягає в сприянні мирним переговорам, які в Пекіні вважають єдиним шляхом припинення війни.

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"Ми сподіваємося, що всі сторони будуть відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації", - сказала Мао.

Водночас, вона уникнула відповіді на питання, чи контактує Пекін з російською стороною з приводу варварських обстрілів росіянами портів Одеси з зерносховищами та історичних пам’яток на території міста, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.

Китай є одним із засновників ЮНЕСКО, спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки та культури, завданнями якої, серед іншого, є сприяння розвитку національних культур та охороні пам’яток культурної спадщини.

Також читайте: Цієї ночі від російського обстрілу Одеси постраждало 29 пам’яток культури, - Мінкульт

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Одесі 1 людина загинула, 22 - постраждали, з них 4 дитини. За даними ОК "Південь", рашисти били по портовій інфраструктурі Одеси, через похибку ракет постраждали цивільні об’єкти.

За даними Повітряних сил, під час атаки на Одещину знищено 9 із 19 ворожих ракет. У мерії уточнили, що внаслідок варварського нічного обстрілу Одеси у місті понівечено понад 40 будівель.

Найближчими днями в Одесу прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих російськими окупантами Джерело: https://censor.net/ua/n3432978

Автор: 

Китай (4580) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+17
Раз Китай такой "мирный"- пусть поделится с парашей частью своей территории за столом переговоров. А нам указывать не надо- нам суждено парашу похоронить, и Украина это сделает.
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24.07.2023 12:43
+16
***, вони що в паралельному всесвіті живуть?
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24.07.2023 12:42
+13
Йдіть до біса, разом з вашими васалами!
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24.07.2023 12:42
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***, вони що в паралельному всесвіті живуть?
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24.07.2023 12:42 Відповісти
Ні, Це просто ТАКТИЧНИЙ, комуняцький, пистьож!,(,що на московії,що там-пистять,як дихають,(,
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24.07.2023 13:07 Відповісти
І що цікаво, пистьож почався не після кількаденних атак на Одеську область, а після атаки на москву. Дуже символічно...
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24.07.2023 13:32 Відповісти
откройте глаза,узкоглазые !!!!!!!
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24.07.2023 14:34 Відповісти
Тільки хірургічним шляхом.
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24.07.2023 15:33 Відповісти
Йдіть до біса, разом з вашими васалами!
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24.07.2023 12:42 Відповісти
Раз Китай такой "мирный"- пусть поделится с парашей частью своей территории за столом переговоров. А нам указывать не надо- нам суждено парашу похоронить, и Украина это сделает.
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24.07.2023 12:43 Відповісти
то не заяви-то довбо**бізм
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24.07.2023 12:43 Відповісти
Стурбованість ще викажіть. Ви можете цю війну одним дзвінком до ***** припинити, отож не треба цього лицемірства.
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24.07.2023 12:44 Відповісти
Грьобані китайози!!!!
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24.07.2023 12:45 Відповісти
Від заяв китайців вже нудить 😤
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24.07.2023 12:46 Відповісти
Повиздихуйте, жовтопикі
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24.07.2023 12:47 Відповісти
шкода що не загинув жодний косоокий ...
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24.07.2023 12:48 Відповісти
можна навіть - без жертв, просто шоб розфуячили будівлі ембасади пару раз, для страху!!
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24.07.2023 12:50 Відповісти
так вже розфуячили ! реакції ноль .
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24.07.2023 13:11 Відповісти
явасумоляю, один.Да хоть сотня - будет пофик.Ценность жизни в китае не так высока как пытаются преподнести.Они пока впрягутся из за одного - родится уже сотня.Именно поэтому они смотрят на потери с обоих сторон сквозьпальцы - ну что такое 300-400т за полторагода, по меркам китая ниочем.
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24.07.2023 13:05 Відповісти
це з одного боку . з іншого коли журналісти покажуть труп по всіх каналах , а реакції Пекина нуль , тоді будуть вважати косооких слабаками .
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24.07.2023 13:14 Відповісти
Так они не слабаки, хитрыелживые - да, но слабые - нет (хотя б в силу кол-ва).Просто у них подходы иные в силу своего менталитета и веры, 1-100 это ни о чем.
Я прифигел когда узнал что у них в норме при дтп добить пострадавшего , ибо дешевле присесть на парулет чем платить всю жизнь лечение и содержание.
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24.07.2023 13:24 Відповісти
І навіть тут ці чорти покривають рашистів ,яка криза йде свідомий геноцид українського народу.
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24.07.2023 12:49 Відповісти
Задовбали вони з тою ''кризою''!
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24.07.2023 12:49 Відповісти
За всіма глобальними процесами стоїть Китай. Війна в Україні спланована в Китаї. Кацапи тільки знаряддя вбивств українців.
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24.07.2023 12:50 Відповісти
З чого ви це взяли???,,кацапська ненависть до України, і Українців, тривала з давніх-давен,і все що "планувало" хйло уКитаї,то просило дозволу у свого сюзерена!(,,,на"спєцАпєрацію",в Україні, котра з його Абіцянок сі,повинна була закінчитися,через три дні!,(,,так що не впихайте невпихуемое,
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24.07.2023 13:56 Відповісти
"Політичне врегулюванню кризи та деескалація ситуації", це коли дві сторони сходяться на спільному кордоні і щось врегульовують, а не захоплюють чужі території.
В Україні йде війна, розв'язана парашними нелюдями, і китайці це чудово розуміють.
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24.07.2023 12:50 Відповісти
За руським кораблем срані китайосі...
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24.07.2023 12:52 Відповісти
Краще б забрали у кацапів свої ісконно китайські землі, поки ті щодня здихають сотнями в Україні, а не пиз....діли.
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24.07.2023 13:05 Відповісти
Ну що ж... Тоді най Китай лишається без українського збіжжя!

Сідаємо за стіл перемовин і кажемо цим Дзинь-дзиням, що атаки рашистів знищили все зерно, яке повинне було відвантажитись до Китаю, а те, що лишилось - то Гуттеріш африканцям забронював.
І спостерігаємо за реакцією цих "миротворців"
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24.07.2023 13:05 Відповісти
...як цей Китай вже усіх за*бав!!!
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24.07.2023 13:11 Відповісти
якщо вони вважають, що існує тільки один спосіб припинення війни - переговори України з рашкою, - то значить вони розумово неповноцінні. Це вони так стверджують про себе.
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24.07.2023 13:15 Відповісти
та Китай би вiддв Рашi всю Украiну повнiстю, бо полiтика тут безсила. Китай, ти зараза, ти шлеш зброю для Раши, а сам трепешся про полiтичне вругулювання.
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24.07.2023 13:17 Відповісти
中国听你的建议见鬼去吧 (Китай йди до біса зі своїми порадами)
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24.07.2023 13:17 Відповісти
Бомбить , особливо елеватори і вкрай вибірково цивільні об'єкти - мордор, а "відданими політичному врегулюванню кризи та деескалації ситуації" мають всі сторони". Кончені і підлі хунвейбини, у вас "сабельний режим -2" як робила Японія, ще попереду.
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24.07.2023 13:28 Відповісти
******** пень иди на йух!
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24.07.2023 13:38 Відповісти
Pokkui china!
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24.07.2023 16:36 Відповісти
Кризу зупинить той, хто її створив - #уйло. А вузькооким і жовтосраким просто не 3,14здіти з цього приводу - не треба було благословляти та підтримувати
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24.07.2023 17:14 Відповісти
 
 