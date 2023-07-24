МЗС України закликало світ вжити глобальних заходів проти продовольчого тероризму з боку РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після атак на порти Одещини звернувся із закликом до усіх країн світу, зокрема до Азії та Африки, виступити з глобальною відповіддю на продовольчий тероризм Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у Twitter.
"Росія вночі завдала удару по черговому українському зерносховищу. Вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, дати єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм", - написав Кулеба.
Нагадаємо, уночі 24 липня ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.
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