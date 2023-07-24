МЗС України закликало світ вжити глобальних заходів проти продовольчого тероризму з боку РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після атак на порти Одещини звернувся із закликом до усіх країн світу, зокрема до Азії та Африки, виступити з глобальною відповіддю на продовольчий тероризм Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у Twitter.

"Росія вночі завдала удару по черговому українському зерносховищу. Вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, дати єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою марні, - Кулеба

Нагадаємо, уночі 24 липня ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.