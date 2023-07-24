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МЗС України закликало світ вжити глобальних заходів проти продовольчого тероризму з боку РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після атак на порти Одещини звернувся із закликом до усіх країн світу, зокрема до Азії та Африки, виступити з глобальною відповіддю на продовольчий тероризм Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС написав у Twitter.

"Росія вночі завдала удару по черговому українському зерносховищу. Вона намагається добитися поступок, тримаючи в заручниках 400 мільйонів людей. Я закликаю всі країни, особливо ті в Африці та Азії, які найбільше постраждали від зростання цін на продовольство, дати єдину глобальну відповідь на продовольчий тероризм", - написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби Путіна вбити клин між Києвом і Варшавою марні, - Кулеба

Нагадаємо, уночі 24 липня ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Автор: 

зерно (3119) МЗС (4120) росія (65122) Кулеба Дмитро (3604)


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Кулебо, а ти не хочеш статипоряд з Пристайко? ну шо там, наперекір закону, ви обоє так рзом з татечкой й працюєтое у МЗС? Ну ну да він же цінний кадр - дипломат докучмівських часів !Країни близенькі до Рашки- Казахстан, Вірменя,Австрія,,,
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24.07.2023 13:28 Відповісти
Батько міністра закордонних справ Іван Кулеба працює послом у Вірменії. НАЗК дає запит , чи є тут конфлікт інтересів ? Європейська Правда - листопад 2020 р
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24.07.2023 14:38 Відповісти
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24.07.2023 13:37 Відповісти
Російський олігарх Фірташ володіє Українським ПРОРОСІЙСЬКИМ каналом Інтер , чекає на екстрадіцію до США ( від якої Бєня ховається під крилом зеленськго) . СЛОДКОГО ПРАСМОТРА ЄДИНОГО МАРАФОНУ УКРАЇНЦІ!
а ось тільки чатска співпраці Зевлади з цим

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24.07.2023 14:02 Відповісти
світ в лиці США вже давно закликає "зе лідора" очистити українську владу від фсбешної контори ,котра при ньому
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24.07.2023 15:08 Відповісти
 
 