Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур

Відкрите обговорення того, що український контрнаступ просувається повільно, не допомагає. Ситуацію може змінити збільшення обсягів допомоги від партнерів.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи повідомлення у ЗМІ про нібито повільний український контрнаступ, Певкур зазначив, що він перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від інших своїх колег.

"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатково тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба ухвалювати рішення згідно з ситуацією", – зазначив він.

"Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", – сказав Певкур.

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А допомагає, за його словами, більше зброї та більше допомоги Україні, щоб її захисники могли належним чином виконувати свою роботу.