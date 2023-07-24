Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур
Відкрите обговорення того, що український контрнаступ просувається повільно, не допомагає. Ситуацію може змінити збільшення обсягів допомоги від партнерів.
Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи повідомлення у ЗМІ про нібито повільний український контрнаступ, Певкур зазначив, що він перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від інших своїх колег.
"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатково тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба ухвалювати рішення згідно з ситуацією", – зазначив він.
"Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", – сказав Певкур.
А допомагає, за його словами, більше зброї та більше допомоги Україні, щоб її захисники могли належним чином виконувати свою роботу.
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Мало вогневої сили не буває, московити, що прийшли до нас, аби викреслити з історії Україну і українців, вже не люди, а нелюди,
щоб винищити окупантів, має вистачати вогневої міці, аби їх усіх відправити до Кобзона, у них все одно лише жадоба вбивати, потрібно, щоб померли усі хто сюди прийшов, "мальчики и немальчики",
Пуйло прагне вбити ще більше українців, ніж умертвив Сралін,
там де пацаки, там смерть, але зараз це знає 99% відсотків населення України
Ще й як буває! Це саме те, що ми зараз маємо.
Але всі правильно вас зрозуміли, пане Вячеслав)
"багато вогневої сили не буває" - тобто жоден патрон не буде зайвим.
може і так, мій прадід висох на скелет під час голодомору 1932-1933 року, тому що він нічого не їв протягом довгого часу, а коли він з'їв, йому дали перший шматочок хліба з нового урожаю, він помер, заворот кишок, кишки не витримали, а вам хочеться грати у філологічну зарядку
він помер, не тому що його умертвили голодом, а тому що він обіжрався хлібом?
ви мізантропний цинічний засранець, грайте далі у свої вправи розуму.
"мізантропний цинічний засранець"?
Ну що ж, доведеться вам пояснити. Пям'ятаєте такий вираз - "Стратити не можна помилувати"?
Де б ви поставили кому? Ви розумієте, наскільки змінюється сенс написаного?
Ось так само й ви написали, показавши себе невігласом.
це довготривала війна
це більше "м"яса"
це свідоме знищення населення не залежно від країни