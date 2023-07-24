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Новини Підтримка Україні
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Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

Відкрите обговорення того, що український контрнаступ просувається повільно, не допомагає. Ситуацію може змінити збільшення обсягів допомоги від партнерів.

Про це міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив в інтерв’ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ. 

Коментуючи повідомлення у ЗМІ про нібито повільний український контрнаступ, Певкур зазначив, що він перебуває в постійному контакті з очільником українського Міноборони Олексієм Резніковим, а також отримує деяку інформацію від інших своїх колег.

"Тому я вважаю, що не потрібно збільшувати додатково тиск на українців, оскільки ви самі знаєте, що робити. Ви також знаєте, що хотіли б просуватися вперед швидше. Однак це не допомагає на полі бою, оскільки на полі бою треба ухвалювати рішення згідно з ситуацією", – зазначив він.

"Я розумію, чому виникають труднощі, чому виникають виклики, але відкрите обговорення цього в медіа не допомагає", – сказав Певкур.

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А допомагає, за його словами, більше зброї та більше допомоги Україні, щоб її захисники могли належним чином виконувати свою роботу.

Естонія (1609) допомога і підтримка (1160) контрнаступ (435)


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Топ коментарі
+4
Певкур діло каже, дайте нам Атакамс + Ф-16 + ПВО і ху.ло зі страху здохне
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24.07.2023 12:53
+2
потрібно прибрати слуг путіна від влади.
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24.07.2023 12:56
+1
Браво, пане Певкур!
Мало вогневої сили не буває, московити, що прийшли до нас, аби викреслити з історії Україну і українців, вже не люди, а нелюди,
щоб винищити окупантів, має вистачати вогневої міці, аби їх усіх відправити до Кобзона, у них все одно лише жадоба вбивати, потрібно, щоб померли усі хто сюди прийшов, "мальчики и немальчики",
Пуйло прагне вбити ще більше українців, ніж умертвив Сралін,
там де пацаки, там смерть, але зараз це знає 99% відсотків населення України
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24.07.2023 13:01
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Резніков закрив загальну картину від сторонніх очей своїми яйцями.
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24.07.2023 12:52 Відповісти
Не своїми - курячими...
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24.07.2023 13:25 Відповісти
Певкур діло каже, дайте нам Атакамс + Ф-16 + ПВО і ху.ло зі страху здохне
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24.07.2023 12:53 Відповісти
пишуть, що відкрили кримінальну справу на начальницю медичної служби Остащенко, (яка весь час прикривалася нашим ясним сонечком Залужним) і на саму службу за постачання неякісних турнекетів та іншої медицини, яка вже призвела до численних смертей українських воїнів

https://t.me/c/1598635703/40628

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24.07.2023 12:54 Відповісти
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24.07.2023 13:00 Відповісти
у мене теж саме, але я далі клацаю і спокійно заходжу
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24.07.2023 13:03 Відповісти
У мене телеги немає, кнопка не працює.
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24.07.2023 13:05 Відповісти
ну тоді ОЙ
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24.07.2023 13:07 Відповісти
потрібно прибрати слуг путіна від влади.
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24.07.2023 12:56 Відповісти
Браво, пане Певкур!
Мало вогневої сили не буває, московити, що прийшли до нас, аби викреслити з історії Україну і українців, вже не люди, а нелюди,
щоб винищити окупантів, має вистачати вогневої міці, аби їх усіх відправити до Кобзона, у них все одно лише жадоба вбивати, потрібно, щоб померли усі хто сюди прийшов, "мальчики и немальчики",
Пуйло прагне вбити ще більше українців, ніж умертвив Сралін,
там де пацаки, там смерть, але зараз це знає 99% відсотків населення України
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24.07.2023 13:01 Відповісти
Вже не вперше бачу, як люди роблять таку помилку: "Мало вогневої сили не буває".
Ще й як буває! Це саме те, що ми зараз маємо.
Але всі правильно вас зрозуміли, пане Вячеслав)
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24.07.2023 13:10 Відповісти
я вас пане зовсім не зрозумів, не розмовляйте загадками.
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24.07.2023 14:42 Відповісти
"М̶а̶л̶о̶ ̶в̶о̶г̶н̶е̶в̶о̶ї̶ ̶с̶и̶л̶и̶ ̶н̶е̶ ̶б̶у̶в̶а̶є̶" - буває, про що я й написав.
"багато вогневої сили не буває" - тобто жоден патрон не буде зайвим.
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24.07.2023 14:53 Відповісти
Якщо бути більш точним, то "забагато не буває", але це вже деталі
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24.07.2023 14:55 Відповісти
і навіщо зараз тут філологія, якщо я скажу мало хліба, для тих, хто вмирає з голоду не буває, а ви пояснюєте, що для них не буває забагато хліба,
може і так, мій прадід висох на скелет під час голодомору 1932-1933 року, тому що він нічого не їв протягом довгого часу, а коли він з'їв, йому дали перший шматочок хліба з нового урожаю, він помер, заворот кишок, кишки не витримали, а вам хочеться грати у філологічну зарядку
він помер, не тому що його умертвили голодом, а тому що він обіжрався хлібом?
ви мізантропний цинічний засранець, грайте далі у свої вправи розуму.
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24.07.2023 15:07 Відповісти
"Але всі правильно вас зрозуміли" - мій перший коментар. Вам цього було замало?
"мізантропний цинічний засранець"?
Ну що ж, доведеться вам пояснити. Пям'ятаєте такий вираз - "Стратити не можна помилувати"?
Де б ви поставили кому? Ви розумієте, наскільки змінюється сенс написаного?
Ось так само й ви написали, показавши себе невігласом.
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24.07.2023 15:26 Відповісти
отже ви правильно зрзуміли сенс написаного, але для тебе зрозуміло не те, що є по суті, а те у яку форму це обгорнено, це така форма самоствердження?
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24.07.2023 15:55 Відповісти
більше зброї без ф16-18 та далекобійних ракет
це довготривала війна
це більше "м"яса"
це свідоме знищення населення не залежно від країни
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24.07.2023 13:36 Відповісти
тим усім ЗМІ, особливо західним, варто було би переключитися з теми про "повільний контрнаступ" на тему нецільового використання/відмивання коштів українськими бюджетами, джерелами наповнення яких під час воєнного стану являються в переважній більшості не стільки надходження українських податків, як гранти від західних донорів, точніше від західних платників податків. бо в нас на марафоні про це не скажуть, а казати це потрібно. то може прислухається наша влада до західних ЗМІ.
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24.07.2023 13:46 Відповісти
Вас никто не слышит. США давно сдулись, уже это и не скрывают.
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24.07.2023 13:59 Відповісти
 
 