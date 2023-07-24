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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами, - ГУР про вибухи в Москві

москва

Вибухи у Москві лунають поблизу ключових будівель Міноборони РФ. Це доводить, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Справді гарні новини…Те, що "бавовна" у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна", - зауважив Юсов.

Він додав, що одночасно багато "бавовни" спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму.

"Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України", - резюмував Юсов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупантів формується розуміння, що Крим - це вже не тил, - ГУР

Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.

москва (1245) розвідка (3858) дрони (4689)


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Топ коментарі
+13
на жаль у нас такий "військовий стан",що серіали про Інгулець можна випускати
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24.07.2023 13:14
+10
"агресор не контролює небо навіть над стратегічними об'єктами" Джерело: https://censor.net/ua/n3433057
То чому ж ці об'єкти досі не уражені?
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24.07.2023 13:02
+8
Ответ прост как крышка унитаза

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24.07.2023 13:08
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Ось це імовірно є справжньою провокацією, на відміну від кримської бавовни.
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24.07.2023 12:59 Відповісти
"агресор не контролює небо навіть над стратегічними об'єктами" Джерело: https://censor.net/ua/n3433057
То чому ж ці об'єкти досі не уражені?
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24.07.2023 13:02 Відповісти
Ответ прост как крышка унитаза

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24.07.2023 13:08 Відповісти
А хіба у військовий час за свідоме саботування оборонки - не розстріл?
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24.07.2023 13:11 Відповісти
на жаль у нас такий "військовий стан",що серіали про Інгулець можна випускати
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24.07.2023 13:14 Відповісти
Это у нормальных. У нас сейчас вначале тишина - потом назначение на новую "блатную" денежную должность посла или главы ОВГА.
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24.07.2023 13:15 Відповісти
До слова - як там "юноє дарованіє", новий очільник "оборонпрому"? Справляється?
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24.07.2023 13:17 Відповісти
Смотря какое ему поставлено задание и кем.
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24.07.2023 13:24 Відповісти
Ответ очевидный
Мало ДРОНОВ такого класса
И есть более приоритетные цели
Склады боеприпасов
Аэродромы
Скопления живой силы
Этим и занимается каждый день украинская армия
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24.07.2023 13:07 Відповісти
МО РФ - військовий стратегічний об'єкт. І підлягає знищенню, як пріоритетна ціль.
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24.07.2023 13:13 Відповісти
Уничтожим
Всему свое время
В украинском Генштабе не дураки сидят
На украинский Генштаб сегодня
С восхищением смотрят военные спецы
Всего мира
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24.07.2023 13:23 Відповісти
Ну так где уничтожение?
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24.07.2023 13:28 Відповісти
А зрадоботи головні клоуни.
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24.07.2023 13:39 Відповісти
Щось мені здається, що після атаки на москву, полетить на Київ. Як після подриву моста в Крим полетіло на Одєсу.
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24.07.2023 13:22 Відповісти
Київ прикритий. Полетить туди де не нема пво.
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24.07.2023 13:28 Відповісти
Это война
Никто еще не придумал войну без потерь
Только к войне обычно готовятся
Особенно, когда УМНЫЕ
Говорят - будет большая война
Судя по дорогам на шашлыки
Власть в Украине
Сплошь из дураков
Или из врагов
Другого варианта у меня нет
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24.07.2023 14:07 Відповісти
Факт.
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24.07.2023 13:26 Відповісти
То чому їм не зробити ГУР-ГУР по Москві?)
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24.07.2023 13:27 Відповісти
Ну то їпаште, а не писдіть.
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24.07.2023 13:31 Відповісти
Росія не контролює небо навіть над стратегічними об'єктами

Росія не контролює навіть власні пєрдітєльниє гази.
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24.07.2023 13:32 Відповісти
була б гарна новина, якби в нас були ракети пристойної дальності..., а так кілька дронів раз на пів року, це, звичайно, додає різномаїття новинам, але це тільки заява на успіх, на те, що щось в нас таки є, але його не багато та воно не є серією...
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24.07.2023 13:35 Відповісти
Для чого ці польоти на Москву, щоб в котре показати слабкість їхньої ППО - гаразд показали, а далі що?
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24.07.2023 13:37 Відповісти
Яка ймовірність того, що наш дрон долетить до мацкви і ще й кудись влучить?
А яка ймовірність того, що той самий дрон долетить до курська чи білгороду і влучить у якусь нафтобазу?
То який ККД при застосуванні такого дрону?
Ефектна його поява і збиття десь під мацквою, чи ефективне знищення ворожого об'єкту поряд?
Нехай він пролетить не 1000 а 100 км, але з користю. І нехай цих дронів буде не 5, а 50.
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24.07.2023 13:41 Відповісти
Цікаво,чи в тому гур лишився хтось адекватний...
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24.07.2023 13:45 Відповісти
Ще одне "обдарування"
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24.07.2023 14:03 Відповісти
Росія не контролює небо навіть над стратегічними об'єктами, - ГУР , які неконтрольовані рашистські стратегічні об'єкти (за виключенням кримського мосту) були атаковані Україною і були знищені,чи пошкоджені???(балалаєчники)
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24.07.2023 15:05 Відповісти
 
 