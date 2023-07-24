Росія не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами, - ГУР про вибухи в Москві
Вибухи у Москві лунають поблизу ключових будівель Міноборони РФ. Це доводить, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
"Справді гарні новини…Те, що "бавовна" у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна", - зауважив Юсов.
Він додав, що одночасно багато "бавовни" спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму.
"Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України", - резюмував Юсов.
Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.
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То чому ж ці об'єкти досі не уражені?
Мало ДРОНОВ такого класса
И есть более приоритетные цели
Склады боеприпасов
Аэродромы
Скопления живой силы
Этим и занимается каждый день украинская армия
Всему свое время
В украинском Генштабе не дураки сидят
На украинский Генштаб сегодня
С восхищением смотрят военные спецы
Всего мира
Никто еще не придумал войну без потерь
Только к войне обычно готовятся
Особенно, когда УМНЫЕ
Говорят - будет большая война
Судя по дорогам на шашлыки
Власть в Украине
Сплошь из дураков
Или из врагов
Другого варианта у меня нет
Росія не контролює навіть власні пєрдітєльниє гази.
А яка ймовірність того, що той самий дрон долетить до курська чи білгороду і влучить у якусь нафтобазу?
То який ККД при застосуванні такого дрону?
Ефектна його поява і збиття десь під мацквою, чи ефективне знищення ворожого об'єкту поряд?
Нехай він пролетить не 1000 а 100 км, але з користю. І нехай цих дронів буде не 5, а 50.