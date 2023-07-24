Росія не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами, - ГУР про вибухи в Москві

Вибухи у Москві лунають поблизу ключових будівель Міноборони РФ. Це доводить, що агресор не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

"Справді гарні новини…Те, що "бавовна" у Москві відбувається у тому квадраті, де розташовані ключові будівлі сектору безпеки та оборони держави-терориста, означає, що навіть такі об’єкти і небо над ними вже не контролюється режимом Путіна", - зауважив Юсов.

Він додав, що одночасно багато "бавовни" спостерігається у різних куточках на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму.

"Це процес, який триватиме і набиратиме обертів, поки окупанти не заберуться геть з України", - резюмував Юсов.

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Нагадаємо, вночі 24 липня у різних районах Москви пролунали вибухи. Російська влада заявила про атаку безпілотниками.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що зранку 24 липня в окупованому Криму було чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Після цього окупаційна влада вирішила призупинити рух залізницею у Джанкойському районі та автомобільною трасою Джанкой - Сімферополь.