Більше на 5 років: Путін підписав закон про підвищення граничного віку російських військових у запасі

Президент Росії Володимир Путін підвищив на п’ять років граничний вік росіян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.

Згідно з документом збільшується граничний вік громадян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві.

Так, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується з 35 до 40 років, другого - з 45 до 50 років, третього - з 50 до 55 років. Для наявних військових звань старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшується до 65 років, для молодших офіцерів - до 60 років.

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Граничний вік перебування в мобілізаційному резерві для громадян запасу, які мають військові звання вищих офіцерів, зберігається на рівні 70 років.

Зазначається, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Проте до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, будуть переводитись у відставку поетапно.

Закон також передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство (підданство) іншої держави, віком до 52 років. Це також стосується тих, хто має посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.

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