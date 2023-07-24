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Більше на 5 років: Путін підписав закон про підвищення граничного віку російських військових у запасі

рф,мобілізація

Президент Росії Володимир Путін підвищив на п’ять років граничний вік росіян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.

Згідно з документом збільшується граничний вік громадян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві. 

Так, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується з 35 до 40 років, другого - з 45 до 50 років, третього - з 50 до 55 років. Для наявних військових звань старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшується до 65 років, для молодших офіцерів - до 60 років.

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Граничний вік перебування в мобілізаційному резерві для громадян запасу, які мають військові звання вищих офіцерів, зберігається на рівні 70 років.

Зазначається, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Проте до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, будуть переводитись у відставку поетапно.

Закон також передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство (підданство) іншої держави, віком до 52 років. Це також стосується тих, хто має посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.

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Автор: 

армія рф (17337) путін володимир (23798) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+14
Дєди - воювати!
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24.07.2023 13:09
+14
Усі "рассєяне"страшно горять бажанням "ваевать с хахлами" а закон про вікове обмеження цього не дозволяє!
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24.07.2023 13:11
+10
На убой идут одни старики...
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24.07.2023 13:17
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А що таке?
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24.07.2023 13:07 Відповісти
Усі "рассєяне"страшно горять бажанням "ваевать с хахлами" а закон про вікове обмеження цього не дозволяє!
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24.07.2023 13:11 Відповісти
на рабссее мясо заканчивается. Половозрелые самцы или откупились и ******** куда попало. Бараны кабыдырова готовы только грабить и в заградотрядах стоять. Чмобики заканчиваются за одну-две атаки, или удара нашей артой. Последний резев путлера: пенсы!!! Бинго, и дыру на фронте на полдня закрыть можно и бюджет на пенсии не тратить. Всенародную ненависть к украинцам он привил, а вот любовь рабссиян к своей помойке он так и не привил. Да он и сам эту помойку ненавидит и пытается от нее же спрятаться в бесчисленных подземельях.
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24.07.2023 13:19 Відповісти
Дєди - воювати!
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24.07.2023 13:09 Відповісти
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24.07.2023 13:10 Відповісти
Киргізи скінчились...
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24.07.2023 13:11 Відповісти
На россии много всяких нациий не только киргизы. Там и украинцев хватает которые воюют. У них мозги промыти уже не соображают или боятся. Но сейчас уже начали многие думать своей головой , а не телевизором. После побед Украины. Все будет УКРАИНА ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.07.2023 13:34 Відповісти
Вам как потомкам Чингизидов, давно уже пора вернуть себе мацковский улус, рассказать московитам кто у них хозяева, тянете все чего то...
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24.07.2023 13:40 Відповісти
Це досить гарна новина, міг і мобілізацію обявити.
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24.07.2023 13:15 Відповісти
як це непрактично, закони переписювати, треба підвищити до "квитка кобзона"
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24.07.2023 13:17 Відповісти
На убой идут одни старики...
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24.07.2023 13:17 Відповісти
Вернее-на убой идут и старики.
Недалек тот час,когда сюда добавятся и дети.
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24.07.2023 14:05 Відповісти
Чего уж мелочиться. Вытащите с кремлевской стены маршалов и в окопы. Хай прах струсят.
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24.07.2023 13:18 Відповісти
гадаю, таке подовження віку має причину що основна маса добровольців це совки віком 50+ що залишились за бортом життям , мають кредити з іпотеками, баб з дітьми от і вимушині записуватись до лав щоб заробити копійчину власним життям і здоров'ям
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24.07.2023 13:18 Відповісти
Це означає лише одне - рузька молодь не хоче йти на війну.
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24.07.2023 13:20 Відповісти
5 р. - це несериозно -- до гробовоі доски
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24.07.2023 13:25 Відповісти
до такого возраста не доживают
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24.07.2023 13:26 Відповісти
Кремлівське лайно-фюрер готується до загальної мобілізації і тотальної війни. Робить усе по підручниках німецького фюрера.
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24.07.2023 13:28 Відповісти
Доречі, у них з мобілізацією такого трешу немає, як у нас. Воєнкоми на вулицях не б'ють, не стріляють. В чому таємниця успіху?

У русні є додаток "госуслугі" з заявленою кількістю користувачів 70 мільйонів (приблизно половина населення). І повістку можна вручити через цей мобільний додаток.
https://www.youtube.com/watch?v=G-go9V5h9ZQ Повестки через "Госуслуги": что это значит и кому закроют выезд за рубеж? DW Новости (11.04.2023)
За неявку в военкомат запретят выезд за пределы страны, говорится в поправках о совершенствовании системы воинского учета в РФ. Как следует из документа, повестку больше не обязательно вручать лично в руки. По сути, получается, достаточно того, чтобы повестку подписал военком. А отправить ее можно самыми разными способами, например, в электронном виде через портал "Госуслуги".
https://aif.ru/society/army/chto_delat_esli_ne_uvidel_elektronnuyu_povestku_na_gosuslugah Что делать, если не увидел электронную повестку на «Госуслугах»?
Что будет, если проигнорировать повестку на «Госуслугах»?
«Человек не обязан каждый день заходить на "Госуслуги"», - сказал в интервью life.ru депутат нижней палаты Андрей Луговой. Вместе с тем политик подчеркнул, что это проблемы гражданина, если при наличии личного кабинета на портале и информации о том, какие юридически важные сообщения могут туда поступить, он на них не реагирует. Законопроект предполагает, что в течение суток после получения повестки гражданину придет предупреждение о необходимости явиться в военкомат, иначе по прошествии 20 дней к нему применят обеспечительные меры в виде:
запрета на регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
приостановки регистрационных действий с недвижимостью;
ограничения права управления автомобилем или другим транспортом;
запрета на регистрацию транспортных средств;
отказа в получении заемных средств в банке.
Решение о применении таких мер также придет в личный кабинет, а отменят его в течение суток после того, как военнообязанный явится по повестке.
Пікантність ситуації також полягає в тому, що https://rtvi.com/news/gosuslugi-otklyuchili-funkcziyu-udaleniya-uchetnoj-zapisi/ «Госуслуги» отключили функцию удаления учетной записи . Зареєструвався - ні шагу назад.

Ось так, просто і красиво. Ніяких екшнів на вулицях міст. Просто відправляють повідомлення на телефон, а якщо не реагуєш, перекривають кисень. Все, м'ясо йде до бійні саме.
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24.07.2023 13:29 Відповісти
У кацапів набагато більше добровольців. Як би не сміялися з них, платять непогано і пільги різні. Плюс реклама усього цього повсюди! У нас щось подібне є?
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24.07.2023 14:19 Відповісти
Це не добровольці. Добровольці закінчились минулого літа разом з "добровольчєскімі батальонамі". Це "заробітчанє". Мачіть хахлов - це робота така, бо іншої немає або на іншу не беруть (хворий, дурний, після зони).
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24.07.2023 14:21 Відповісти
Називати можна як завгідно, але зідкілясь ті сотні тисяч кадрових військ беруться за формальної відсутності мобілізації.
Де наші такі "заробітчани"? А з ТЦКшників можна вже не одну бригаду сформувати. З чого б це?
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24.07.2023 14:36 Відповісти
Нас в чотири рази менше.
У русні все грамотніше: вручення повістки в додатку "госуслугі" прирівнюється до особистого. Не прийдеш - скасують угоди з нерухомості, водійські, вимкнуть банківські картки. Тому все відбувається тихо, призов йде кожного дня.
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24.07.2023 14:41 Відповісти
У німців минулої війни побутував термін "клістирний батальйон"
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24.07.2023 13:35 Відповісти
"В бой ідут адні старікі"
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24.07.2023 13:40 Відповісти
Після 2014-го щось подібне було зроблено і у нас, щоправда - переважно для того, аби повернути до армії "дідів", які благополучно жирували на військовій пенсії, а після 2022-го - це звичайна мобілізаційна потреба... В росії ж - це аналог повернених у "стрій" Т-55, оскільки чогось "новішого" майже не залишилося.
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24.07.2023 13:48 Відповісти
Шо, з мясом стало туго?
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24.07.2023 13:57 Відповісти
А у нас? Повістки носять до 60 років наліво і направо! Насміхатись якось недоречно...
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24.07.2023 14:01 Відповісти
В нас війна...
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24.07.2023 14:28 Відповісти
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24.07.2023 14:13 Відповісти
Быдло выглядит крайне угрюмо. Не хотят быть удобрением 🤣
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24.07.2023 14:32 Відповісти
Холопы начали что то мычать, но как и раньше идут как бараны на убой.
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24.07.2023 15:11 Відповісти
 
 