Більше на 5 років: Путін підписав закон про підвищення граничного віку російських військових у запасі
Президент Росії Володимир Путін підвищив на п’ять років граничний вік росіян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний портал правової інформації РФ.
Згідно з документом збільшується граничний вік громадян, які перебувають у запасі та у мобілізаційному резерві.
Так, граничний вік для військовозобов'язаних першого розряду підвищується з 35 до 40 років, другого - з 45 до 50 років, третього - з 50 до 55 років. Для наявних військових звань старших офіцерів граничний вік перебування в мобілізаційному резерві збільшується до 65 років, для молодших офіцерів - до 60 років.
Граничний вік перебування в мобілізаційному резерві для громадян запасу, які мають військові звання вищих офіцерів, зберігається на рівні 70 років.
Зазначається, що норми набудуть чинності з 1 січня 2024 року. Проте до 1 січня 2028 року передбачається перехідний період, протягом якого громадяни, які перебувають у запасі, будуть переводитись у відставку поетапно.
Закон також передбачає можливість укладання контракту з громадянином, який має громадянство (підданство) іншої держави, віком до 52 років. Це також стосується тих, хто має посвідку на проживання або інший документ, що підтверджує право на постійне проживання громадянина на території іноземної держави.
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Недалек тот час,когда сюда добавятся и дети.
У русні є додаток "госуслугі" з заявленою кількістю користувачів 70 мільйонів (приблизно половина населення). І повістку можна вручити через цей мобільний додаток.
https://www.youtube.com/watch?v=G-go9V5h9ZQ Повестки через "Госуслуги": что это значит и кому закроют выезд за рубеж? DW Новости (11.04.2023)
За неявку в военкомат запретят выезд за пределы страны, говорится в поправках о совершенствовании системы воинского учета в РФ. Как следует из документа, повестку больше не обязательно вручать лично в руки. По сути, получается, достаточно того, чтобы повестку подписал военком. А отправить ее можно самыми разными способами, например, в электронном виде через портал "Госуслуги".
https://aif.ru/society/army/chto_delat_esli_ne_uvidel_elektronnuyu_povestku_na_gosuslugah Что делать, если не увидел электронную повестку на «Госуслугах»?
Что будет, если проигнорировать повестку на «Госуслугах»?
«Человек не обязан каждый день заходить на "Госуслуги"», - сказал в интервью life.ru депутат нижней палаты Андрей Луговой. Вместе с тем политик подчеркнул, что это проблемы гражданина, если при наличии личного кабинета на портале и информации о том, какие юридически важные сообщения могут туда поступить, он на них не реагирует. Законопроект предполагает, что в течение суток после получения повестки гражданину придет предупреждение о необходимости явиться в военкомат, иначе по прошествии 20 дней к нему применят обеспечительные меры в виде:
запрета на регистрацию в качестве ИП или самозанятого;
приостановки регистрационных действий с недвижимостью;
ограничения права управления автомобилем или другим транспортом;
запрета на регистрацию транспортных средств;
отказа в получении заемных средств в банке.
Решение о применении таких мер также придет в личный кабинет, а отменят его в течение суток после того, как военнообязанный явится по повестке.
Пікантність ситуації також полягає в тому, що https://rtvi.com/news/gosuslugi-otklyuchili-funkcziyu-udaleniya-uchetnoj-zapisi/ «Госуслуги» отключили функцию удаления учетной записи . Зареєструвався - ні шагу назад.
Ось так, просто і красиво. Ніяких екшнів на вулицях міст. Просто відправляють повідомлення на телефон, а якщо не реагуєш, перекривають кисень. Все, м'ясо йде до бійні саме.
Де наші такі "заробітчани"? А з ТЦКшників можна вже не одну бригаду сформувати. З чого б це?
У русні все грамотніше: вручення повістки в додатку "госуслугі" прирівнюється до особистого. Не прийдеш - скасують угоди з нерухомості, водійські, вимкнуть банківські картки. Тому все відбувається тихо, призов йде кожного дня.