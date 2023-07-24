Окупанти обстріляли Куп’янський район Харківщини, 4 особи зазнали поранень, зокрема 12-річний хлопчик

Вдень рашисти обстріляли село Піщане та смт Дворічна Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомили у Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане поранено 12-річного хлопчика. Також травмовані 2 жінки – 31 та 48 років. За даними медиків, стан усіх постраждалих легкий", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни обстріляли смт Дворічна. 60-річний чоловік зазнав поранення. Його госпіталізували з осколковими пораненнями грудної клітини та ноги.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, минулої доби ворог обстріляв 4 райони Харківщини. Внаслідок ударів керованою авіабомбою ФАБ-250 по с. Кучерівка Куп'янського району, 70-річна жінка зазнала поранень.