У Торецьку російський снаряд влучив у частину ДСНС: поранено рятувальника

23 липня росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів впав поруч із пожежно-рятувальною частиною. Рятувальник зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84 державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі.

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