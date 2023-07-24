У Торецьку російський снаряд влучив у частину ДСНС: поранено рятувальника
23 липня росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів впав поруч із пожежно-рятувальною частиною. Рятувальник зазнав поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.
"Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84 державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі.
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