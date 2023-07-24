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У Торецьку російський снаряд влучив у частину ДСНС: поранено рятувальника

дснс

23 липня росіяни обстріляли Торецьк Донецької області. Один зі снарядів впав поруч із пожежно-рятувальною частиною. Рятувальник зазнав поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України.

"Вчора місто зазнало масованого обстрілу, один зі снарядів влучив поруч із пожежно-рятувальною частиною, внаслідок чого зазнав осколкового поранення заступник начальника 84 державної пожежно-рятувальної частини Микола Власенко",- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на автомобілі швидкої медичної допомоги рятувальника було доставлено до медзакладу, на даний час за його життя борються лікарі.

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Автор: 

обстріл (28428) Донецька область (8440) ДСНС (5104) Торецьк (456)


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