Усі безпілотники, які атакували Москву вранці, нейтралізовані, якість роботи ППО мають оцінювати експерти, - Пєсков
Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ранкову атаку безпілотників на Москву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Всі сьогоднішні безпілотники були нейтралізовані. Що стосується роботи ППО та забезпечення її більш інтенсивної роботи – це питання до міністерства оборони", - зазначив Пєсков.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 4 ранку 24 липня у Москві пролунали вибухи. Столична влада заявила про два безпілотники, які атакували нежитлові будинки. Один з них знаходиться неподалік комплексу будівель міноборони Росії, другий безпілотний літальний апарат влучив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова.
Топ коментарі
+22 Bobcat #501910
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+13 Олег Максимчук #400925
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+12 Харьков Сумской
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І хто це робить?! Айяйяй!
и єскиз есть и макет, а машины новой нет
Все як завжди, пес Ков працює