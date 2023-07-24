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Новини
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Усі безпілотники, які атакували Москву вранці, нейтралізовані, якість роботи ППО мають оцінювати експерти, - Пєсков

москва

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков прокоментував ранкову атаку безпілотників на Москву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Всі сьогоднішні безпілотники були нейтралізовані. Що стосується роботи ППО та забезпечення її більш інтенсивної роботи – це питання до міністерства оборони", - зазначив Пєсков.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, близько 4 ранку 24 липня у Москві пролунали вибухи. Столична влада заявила про два безпілотники, які атакували нежитлові будинки. Один з них знаходиться неподалік комплексу будівель міноборони Росії, другий безпілотний літальний апарат влучив у будівлю бізнес-центру на проспекті Лихачова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не контролює небо навіть над стратегічними об’єктами, - ГУР про вибухи в Москві

Автор: 

безпілотник (4148) москва (1245) дрони (4689)


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Топ коментарі
+22
Нейтралізувались об будівлю? Норм ящитаю
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24.07.2023 13:43
+13
вони ними БПЛА збивають бо певео у них диряве......
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24.07.2023 13:45
+12
Всі безпилотники нейтралізовани будівлями.
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24.07.2023 13:47
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Нейтралізувались об будівлю? Норм ящитаю
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24.07.2023 13:43 Відповісти
вони ними БПЛА збивають бо певео у них диряве......
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24.07.2023 13:45 Відповісти
чекаю, коли кремлівські звёзди стануть виступати в ролі нейтралізаторів...
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24.07.2023 13:55 Відповісти
Експерти з ремонту, тобто таджики.
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24.07.2023 13:45 Відповісти
"Нейтралізацією" задиволені.
І хто це робить?! Айяйяй!
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24.07.2023 13:45 Відповісти
На заводе лихачова есть проект машины новой
и єскиз есть и макет, а машины новой нет
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24.07.2023 13:45 Відповісти
Всі безпилотники нейтралізовани будівлями.
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24.07.2023 13:47 Відповісти
Как урезонить кацапского разбойника???Ведь эти твари наверняка сейчас откроют тему "тактического ядерного оружия".Так вот нужно в ответ просто засеять мацкву радиоактивными отходами с помощью безпилотников,один десяток килограмм решит проблему этой раковой опухоли на теле Земли.Готовить нужно уже и сеййчас,пусть су.ки разлагатся живьем,в случае применения ими ТяО.
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24.07.2023 13:48 Відповісти
ты идиот кацапский или просто тупой провкатор? а если они будут делать?
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24.07.2023 13:51 Відповісти
А шо йому ще свистіти?
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24.07.2023 13:54 Відповісти
нєсті пургу
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24.07.2023 13:59 Відповісти
слава богу, а то ми вже почали хвилюватися...,
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24.07.2023 13:57 Відповісти
Якість цієї фсбешної провокації нижче плінтуса.
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24.07.2023 13:57 Відповісти
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24.07.2023 14:03 Відповісти
В результате взрывов на складе боеприпасов в Крыму 24 июля была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми российские войска несколько дней обстреливают Одессу и Николаев.
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24.07.2023 14:13 Відповісти
а теперь давай Х22
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24.07.2023 14:14 Відповісти
Я так розумію, що саме ці безпілотники вже не полетять? 😮 Ах, який жаль! І будівлі теж нейтралізовані?
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24.07.2023 14:15 Відповісти
Режим Путина не может контролировать небо, это будет продолжаться, - ГУР об атаке БПЛА по Москве
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24.07.2023 14:19 Відповісти
Тi беспілотники то як укуси бжол
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24.07.2023 14:40 Відповісти
Якби ведмідь не боявся бджіл - він би жодної пасіки не оминув. І в людини не було меду!😁
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24.07.2023 14:46 Відповісти
особенно сегодня в крыму
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24.07.2023 14:59 Відповісти
Партизани в Калужській області збудували виробництво дронів ? А може в Брянській ?
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Мацковське ппо спрацювало на випередження, дрони були знищені ще на стадії виробництва
Все як завжди, пес Ков працює
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24.07.2023 15:39 Відповісти
 
 