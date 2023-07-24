Нацполіція розпочала понад 87 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів окупантів в Україні, - Клименко

Національна поліція розпочала понад 87 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння злочинів російськими військовими.

Про це повідомив у фейсбуці глава МВС Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, правоохоронці щодня працюють над тим, аби Росія понесла відповідальність за скоєні воєнні злочини проти наших людей.

"Національна поліція розпочала понад 87 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння злочинів російськими військовими. Більшість з них з напрацьованими матеріалами передані за підслідністю до СБУ. Однак деякі великі справи - як, наприклад, звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені - в розслідування слідчих поліції", - пояснив Клименко.

Він також акцентує увагу, що депортація українських дітей з окупованих територій, обстріл цивільної інфраструктури, знищення еоксистеми - ці та більше злочинів росії чітко фіксуються.

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"І я дякую представникам Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду за співпрацю. Ми об’єднані спільною метою - досягти правосуддя та притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців" - резюмує Клименко.