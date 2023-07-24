Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 43 квадрокоптери, 2 ББМ та сховище з боєприпасами
Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських Сил ЗС України.
"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 5 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 43 квадрокоптери та 1 сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.
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