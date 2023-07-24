УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4174 відвідувача онлайн
Новини
718 0

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 5 окупантів, 43 квадрокоптери, 2 ББМ та сховище з боєприпасами

вмс

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань, продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Військово-Морських Сил ЗС України.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 5 окупантів, 2 бойові броньовані машини, 43 квадрокоптери та 1 сховище з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Моряки річкової флотилії ВМС знищили групу російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1384) ліквідація (3920) знищення (7235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 