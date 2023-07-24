До Польщі з Білорусі намагалися проникнути нелегали: прикордонників атакували камінням
Групи іноземців, зокрема з Індії та Еритреї, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських прикордонників.
Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"23 липня 54 іноземці, зокрема Ємену, Індії, Еритреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Групи іноземців, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських патрульних на ділянці відповідальності прикордонного відділу у Дубичах Церковних та двічі - прикордонного відділу у Мельніку", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.
20 липня міністерство оборони Білорусі офіційно анонсувало спільні навчання білоруських військових із найманцями ПВК "Вагнер" на полігоні біля кордонів Польщі.
У Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.
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тому йому потрібен бульбофюрер
за планами атакувати кордон з Полшею мали тисячі полонених українців під дулом автомата
але плани змінилися - тепер цю роль зіграє вагнер
******* ппц...
грьобане життя..
На території Білорусі…
Чия юрисдикція на території Білорусі?
Білоруська…
Хто має право притягувать до відповідальності злочинців які вчиняють протиправні дії з території Білорусі?
Білорусь…
ТО що ти хочеш від мене?
Римське право (основа ********* права) каже: "Закон суворий… Але це - ЗАКОН!" Тому поляки будуть діять у відповідності з законом …
провокатори. ви чули шо вчора Лука казав путіну? ні?
шкода.
а в йогоо батьків - кілька фармпідприємств та приватних лікарень.
отак.
Фсьо ідьот по плану, строго за графіком