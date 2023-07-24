До Польщі з Білорусі намагалися проникнути нелегали: прикордонників атакували камінням

Групи іноземців, зокрема з Індії та Еритреї, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських прикордонників.

Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"23 липня 54 іноземці, зокрема Ємену, Індії, Еритреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Групи іноземців, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських патрульних на ділянці відповідальності прикордонного відділу у Дубичах Церковних та двічі - прикордонного відділу у Мельніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.

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20 липня міністерство оборони Білорусі офіційно анонсувало спільні навчання білоруських військових із найманцями ПВК "Вагнер" на полігоні біля кордонів Польщі.

У Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.