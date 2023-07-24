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До Польщі з Білорусі намагалися проникнути нелегали: прикордонників атакували камінням

польща

Групи іноземців, зокрема з Індії та Еритреї, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських прикордонників.

Про це інформує Прикордонна служба Польщі у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"23 липня 54 іноземці, зокрема Ємену, Індії, Еритреї, намагалися нелегально потрапити з Білорусі до Польщі. Групи іноземців, які перебували на білоруському боці кордону, чотири рази атакували камінням польських патрульних на ділянці відповідальності прикордонного відділу у Дубичах Церковних та двічі - прикордонного відділу у Мельніку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на супутникових знімках Maxar 23 липня видно, що табір ПВК "Вагнер" біля села Ціль в Білорусі розширюється.

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20 липня міністерство оборони Білорусі офіційно анонсувало спільні навчання білоруських військових із найманцями ПВК "Вагнер" на полігоні біля кордонів Польщі.

У Міністерстві оборони Польщі вирішили перекинути військових на східні кордони країни через можливі загрози, пов’язані з навчаннями найманців "Вагнер" у Білорусі.

До Польщі з Білорусі намагалися проникнути нелегали: прикордонників атакували камінням 01

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Білорусь (7929) іноземець (390) нелегали (383) Польща (8496)


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Топ коментарі
+23
Зараз ще вагнерівці біженцями перевдягнуться і з камінням підуть на Польщу.
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24.07.2023 14:03
+19
Варто було б пару черг по дикунам - чистий самозахист!
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24.07.2023 14:05
+15
Цікавий у нас світ. Дикуну по цивілізованому сусіду можна кидатися зброєю, а цивілізованому у відповідь дати дикуну по рогах не можна? Ми ну дуже далеко поїдемо з такою філософією.
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24.07.2023 14:43
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Зараз ще вагнерівці біженцями перевдягнуться і з камінням підуть на Польщу.
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24.07.2023 14:03 Відповісти
куйло подібне планував дуже давно
тому йому потрібен бульбофюрер
за планами атакувати кордон з Полшею мали тисячі полонених українців під дулом автомата
але плани змінилися - тепер цю роль зіграє вагнер
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24.07.2023 16:37 Відповісти
Варто було б пару черг по дикунам - чистий самозахист!
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24.07.2023 14:05 Відповісти
І отримати міжнародний скандал і репутацію массового вбивці? Дикун тут ти, тому що пропонуеш методи 19 століття.
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24.07.2023 14:21 Відповісти
Підкажи варіант дій, гуманіст. Залишити ділянку кордону, коли якісь мавпи кидаються камінням? Кидатись камінням у відповідь? А ну ж, напруж залишки мозку.
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24.07.2023 15:27 Відповісти
Вони - на території Білорусі Стрільба в бік кордону (за подібних обставин) -заборонена!
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24.07.2023 14:29 Відповісти
А Ізраїль?
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24.07.2023 14:41 Відповісти
А що - Ізраїль?
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24.07.2023 14:42 Відповісти
Цікавий у нас світ. Дикуну по цивілізованому сусіду можна кидатися зброєю, а цивілізованому у відповідь дати дикуну по рогах не можна? Ми ну дуже далеко поїдемо з такою філософією.
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24.07.2023 14:43 Відповісти
Іди в МЗС Отримаєш практику роботи - і в ООН Там будеш змінювать світ за воїми уявленнями А поки що світ діє за вимогами чинного міжнародного права
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24.07.2023 14:45 Відповісти
Дякую, але отримувати таку "профільну" освіту, як у олесі ілащук, я не збираюся. Але, враховуючи, як "багато" зробила організація занепокоєних націй в цілому, не здивувався б, якби виявилося, що там в основному тільки такі і сидять. Занепокоєні королі і королеви міньєту, себто.
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24.07.2023 14:52 Відповісти
Не суди про дипломатів, маючи перед очима "трускавецьких"
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24.07.2023 14:56 Відповісти
так само в житті. От пре на тебе бидло, а ти його не можеш вдарити на упередження першим, бо юудеш винний. Ти маєш отримати удар, обов'язково якось зафіксувати шо він вдарив саме першим, а потім вдарити його не більше ніж він тебе, бо в іншому випадку це буде перевершення самооборони.
******* ппц...
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24.07.2023 14:58 Відповісти
На щастя, з людьми простіше. Не обов'язково все розповідати. Можна на упередження навалити і тихенько звалити. А з нашими "защітнічкамі закона і парядка", навіть маючи сто свідків, що бидло тебе першим ввалило, все одно матимеш проблеми із "законом". Бо з бидла, на відміну від нормальної людини, бабла не зрубиш, а слідак теж "людина", воєнкому можна хатку в іспанії і гєлік, а слідак чим гірший?
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24.07.2023 15:09 Відповісти
це якщо свідків немає. тому не все так просто. тільки шо мав юажаня завалити одну гніду що у дворі волала матом на весь двір, палила цигарки на дітячому майданчику, на вимогу йти геть - кинулося битися. її стримали свідки. а якби я вдарив навіть у відповідь - сів би за грати бо бив жінку..
грьобане життя..
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24.07.2023 15:48 Відповісти
От для таких варіантів як раз чудово підходять "защітнікі". Викликали собі патруль і хай вони між собою розбираються. Палити на дитячому майданчику, між іншим, суворо заборонено законодавством України.
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24.07.2023 15:55 Відповісти
ви праві. доведеться викликати наступного разу. Хоча так руки чєшуться самому розібратися..
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24.07.2023 15:57 Відповісти
А кидання камінням - дозволено, чи як? Залишити свою ділянку прикордонники не мають права - який варіант дій? Приймати на голову каменюки? Кидатись в макак у відповідь чи як?
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24.07.2023 15:29 Відповісти
Де знаходяться кидаючі камінням?
На території Білорусі
Чия юрисдикція на території Білорусі?
Білоруська
Хто має право притягувать до відповідальності злочинців які вчиняють протиправні дії з території Білорусі?
Білорусь
ТО що ти хочеш від мене?
Римське право (основа ********* права) каже: "Закон суворий Але це - ЗАКОН!" Тому поляки будуть діять у відповідності з законом
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24.07.2023 15:36 Відповісти
Водомети з гівном.
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24.07.2023 15:58 Відповісти
..то одноразові новобранці-легіонери до банди вагінерців
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24.07.2023 14:05 Відповісти
Мабуть знову білоруси з росіянами за старе взялися.
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24.07.2023 14:06 Відповісти
Йшли з енлавами...
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24.07.2023 14:06 Відповісти
нашпигуйте їх дупи гумою !
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24.07.2023 14:07 Відповісти
це нетолерастно!
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24.07.2023 14:12 Відповісти
чому це ж різноманіття ? ну пофарбуйте кулі під веселку .а точно поляки ж не підтримують різноманіття ! що ж тоді просто лікувальна сіль в дупу .
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24.07.2023 14:19 Відповісти
Не думаю, що це робилося для того щоб попасти в ЄС. Це такий вид їхтамнєтов.
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24.07.2023 14:11 Відповісти
Саме для цього. Потрапити в ЕС в надії на краще життя.
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24.07.2023 14:23 Відповісти
Що будуть годувати і не напружуватимуть працювати, та не заважатимуть гидити де схочеться.
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24.07.2023 15:03 Відповісти
для того шоб потрапити до ЄС кемінням не кидаються.Кидаються шоб отримати автоматну чергу і заявити шо поляки їх вбивають.
провокатори. ви чули шо вчора Лука казав путіну? ні?
шкода.
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24.07.2023 15:50 Відповісти
Автоматная очередь только как ответ на автоматную очередь. Но не на камни.
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24.07.2023 20:29 Відповісти
ШО, опять???!!!
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24.07.2023 14:11 Відповісти
потужна новина! давайте ще!
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24.07.2023 14:13 Відповісти
дивна новина..., як проникнути? кидаючи каміння, щоб що? стіну повалити/пробити? там же стіна є...
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24.07.2023 14:19 Відповісти
4 чи 6 м висотою
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24.07.2023 16:00 Відповісти
індуси та особливо еритрейці, а чого це в Гейропу ви лізете? ви ж так за росіюшку топите скрізь. то вперед на мацкву, до своїх союзників. )
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24.07.2023 14:30 Відповісти
кацапи "перевдягаються" у негрів. Бажання жити у західному раї перевищує перспективу стати Безим'яним героєм-чмобіком десь у полі.
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24.07.2023 14:46 Відповісти
надо либо резиновыми пулями их отрезвить, либо сделать аналогично - купить несколько катапульт и насыпать туда щебенки )) и устроить им камни с неба ))
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24.07.2023 15:05 Відповісти
Кілька місяців тому сперечався з одним форумчанином, доводячи з власного досвіду , що індуси злидні. Він мені розповідав як добре розвивається економіка Індії, що ВВП індусів обігнал Великобританію і таке інше. Цікаво, чого ж індуси так рвуться до Європи?
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24.07.2023 15:19 Відповісти
Индийцы точно камнями не кидались бы,они в ЕС тихие и правда что нищие.
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24.07.2023 15:31 Відповісти
індуси РІЗНІ. в нас у Луганську навчалися. Є з бідних каст а є з каст воїнів. в нас жив з касти воїнів. Сам собі готував, прибирав, навіть їздив до матері на дачу картоплю копати, плугом орати))
а в йогоо батьків - кілька фармпідприємств та приватних лікарень.
отак.
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24.07.2023 15:52 Відповісти
Бедное население составляет 75 %, а это около миллиарда человек. Недавние исследования позволили выяснить, что люди в Индии живут беднее, чем жители африканских стран. Электричество отсутствует у почти 300 миллионов индийцев
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24.07.2023 16:23 Відповісти
Руські мавпи йдуть на Жешув.
Фсьо ідьот по плану, строго за графіком
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24.07.2023 15:35 Відповісти
Треба снігові машини поставити на кордоні і качати цілодобово. Для мавп це буде шизофренія.
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24.07.2023 15:58 Відповісти
Стріляти потрібно і валити погань,Поляки не грайтеся в гуманізм.Вогонь на враження.
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24.07.2023 16:04 Відповісти
 
 