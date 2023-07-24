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Новини Україна-НАТО
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Для вступу в НАТО Україна має відповідати також критеріям, обов’язковим для вступу в ЄС, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур

Хоча НАТО є передусім військовою організацією, одним з критеріїв є розвиток суспільства. Ці критерії загалом схожі на критерії вступу до Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Цензор.НЕТ. 

"Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, які, я вважаю, також зрозумілі Україні", - зазначив він.

Він нагадав, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті схожі на критерії НАТО".

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви повинні бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу так само, як і критеріям НАТО", - зауважив Певкур.

Він вважає, що в цьому контексті є чіткий шлях для України.

Також читайте: Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур

"Але, перш за все, я ще раз хочу наголосити, що ми повинні спочатку закінчити цю війну, і потім ми зможемо говорити про наступні кроки", - нагадав він.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі було заявлено, що Україна зможе приєднатися до НАТО, коли "виконає усі необхідні критерії", однак не було конкретики, про які критерії йдеться. 

членство в НАТО (1719) Естонія (1609) членство в ЄС (1247)


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Топ коментарі
+13
Палає ЗЕсрка палає - вже найближчі друзі України не хочуть бутив зоні терміну від Банкової -НЕНАЧАСІ!
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24.07.2023 14:08
+13
Всі ще пам'ятають скандал із ******-речницею,яка фоткалась в Парижі з голою дупою та її "папіком" -корупціонером на призвіще Мул? Ну так "антикорупційний суд" зняв з нього обвинувачення і він продовжує очолювати Південне регіональне управління ДПСУ. Ну чим це не критерій для вступу в НАТО? Що там на Заході ще хочуть?
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24.07.2023 14:12
+10
Європейці вже втомилися нагадувати про це Зеленському, а він із своїм стадом все продовжує нити про "поганий" Захід та пускати соплі стосовно того як "ображають" Україну та все одно ніяк не бажає виконувати вимоги., прям як поганий учень котрий не в змозі здати вступні іспити й хоче попасти до ВУЗу завдяки хабарям або "волохатий лапі"!
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24.07.2023 14:16
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Палає ЗЕсрка палає - вже найближчі друзі України не хочуть бутив зоні терміну від Банкової -НЕНАЧАСІ!
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24.07.2023 14:08 Відповісти
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24.07.2023 14:30 Відповісти
Президент Єстонії подарувала Слузі Народу велосипед - листопад 2019 рік вже Єстонія знала ,хто прийшов на Банкову
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24.07.2023 14:32 Відповісти
"Журналісти довели корупцію заступника ОП Шурми (ВІДЕО)"АРГУМЕНТИ . Тільки тільки на початку тажня Цей Шурма (бувший директор Запоріжського металургійного) Януковичевський та Ахметівський дружбан, партія ОБ зараз ОПЗЖ , разказува журналістці Марафону як буде з грошима Європи вже починати відбудовувати Каховську ГЕС -ну-ну...
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24.07.2023 14:43 Відповісти
Всі ще пам'ятають скандал із ******-речницею,яка фоткалась в Парижі з голою дупою та її "папіком" -корупціонером на призвіще Мул? Ну так "антикорупційний суд" зняв з нього обвинувачення і він продовжує очолювати Південне регіональне управління ДПСУ. Ну чим це не критерій для вступу в НАТО? Що там на Заході ще хочуть?
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24.07.2023 14:12 Відповісти
Угу...Они сами не знают чего они хочут.(с)
Какие вам еще критерии нужны?
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24.07.2023 14:20 Відповісти
***,а страшне яке,потоптане,ніби її пів-парижу тягало...
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24.07.2023 14:40 Відповісти
Та ні...Всього навсього один Мул.
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24.07.2023 15:02 Відповісти
курва здоровий хлоп видко,раз так дівку затягав)))
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24.07.2023 15:05 Відповісти
Кормив,одівав і трахав її за державний кошт.
Ось ця доярка без макіяжу. Доїла Мула.
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24.07.2023 15:08 Відповісти
Європейці вже втомилися нагадувати про це Зеленському, а він із своїм стадом все продовжує нити про "поганий" Захід та пускати соплі стосовно того як "ображають" Україну та все одно ніяк не бажає виконувати вимоги., прям як поганий учень котрий не в змозі здати вступні іспити й хоче попасти до ВУЗу завдяки хабарям або "волохатий лапі"!
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24.07.2023 14:16 Відповісти
Російський олігарх Фірташ володіє Українським ПРОРОСІЙСЬКИМ каналом Інтер , чекає на екстрадіцію до США ( від якої Бєня ховається під крилом зеленськго) . СЛОДКОГО ПРАСМОТРА ЄДИНОГО МАРАФОНУ УКРАЇНЦІ!
а ось тільки чатска співпраці Зевлади з цим

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24.07.2023 14:18 Відповісти
Танунах!
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24.07.2023 14:19 Відповісти
значить, вступа нє будєт
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24.07.2023 14:25 Відповісти
Не будет, это противоречит Устау НАТО. Даже этот зеленый писюанист это понял. После окончания войны и не при сегодняшней власти. Спасибо 73% баранам, ну это те, которые против "вайны" и теперь сами гибнут, и теряют своих родственников, и самое главное-своих детей и внуков...
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24.07.2023 14:39 Відповісти
Кричуща справа Борисова - це справа про прибутки навіть не верхніх ешелонів влади, а дуже навіть середніх чи нижче середніх. Борисов дає зрозуміти, які обороти крутяться на посередньому, майже невидимому для громадськості рівні... То еліти КРУТЯТЬ нє по детскі. НАТО трішки охрінєває з того всього..
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24.07.2023 14:29 Відповісти
Хто такий Олег Татаров та як він опинився на вершині правоохоронної системи

https://www.krme.top/?m=202307 24.07.2023
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24.07.2023 14:47 Відповісти
У справах про зрадників з СБУ Наумова і Кулініча є "нестикування" - BBC

https://argumentua.com/novosti/kriminal КРИМІНАЛ | ПНД, 2023-07-24 10:37
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24.07.2023 14:49 Відповісти
20 лип 2023, 22:22

Глава Мінфіну Сергій Марченко заявив, що Вашингтону простіше дати Україні зброю, а не гроші.
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24.07.2023 14:52 Відповісти
Туреччину по яких критеріях брали ?
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24.07.2023 14:53 Відповісти
в ЄС? за ірвнем демократіїне підійшла. Не взяли. А от до НАТО - за контроль над Босфором.
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24.07.2023 16:17 Відповісти
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24.07.2023 14:58 Відповісти
Вищий антикорупційний суд відпустив під особисте зобов'язання ексзаступника міністра оборони Ігоря Халімона, якого підозрюють у зловживаннях на 12 млн грн під час закупівлі харчування для ЗСУ.
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24.07.2023 14:59 Відповісти
Країною править плісняво-ригівське ОП(г).
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24.07.2023 15:02 Відповісти
Можна не переживати. За каденції Зе-рмака нам не світять ні ЄС, ні НАТО.
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24.07.2023 15:04 Відповісти
Кому ще що незрозуміло, хто ще в'якає про відсутність умов для вступу України в НАТО?
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24.07.2023 15:13 Відповісти
То есть никогда. ((((. Н
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24.07.2023 18:37 Відповісти
Дурень не розуміє що догорняЧОк, в таких обставинах не працює. Воно закінчило інститут, бо батьки там працювали, воно не ходило до війська бо відмазати, воно зробило картеру бо бидлоеліті подобалося його хамство, його обрали в прєзіки бо більшість Уа громадянчиків вірили в гроші і думали шлунками. Сподіваюсь що його всеж таки посадять за то що воно зробило з країною.
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24.07.2023 20:59 Відповісти
 
 