Для вступу в НАТО Україна має відповідати також критеріям, обов’язковим для вступу в ЄС, - міністр оборони Естонії Певкур

Хоча НАТО є передусім військовою організацією, одним з критеріїв є розвиток суспільства. Ці критерії загалом схожі на критерії вступу до Євросоюзу.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів Міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Цензор.НЕТ.

"Основний принцип входження до НАТО полягає в тому, що ви ухвалюєте всі правила демократичного світу, які, я вважаю, також зрозумілі Україні", - зазначив він.

Він нагадав, що процес приєднання до Європейського Союзу передбачає дотримання певних критеріїв, які "по суті схожі на критерії НАТО".

"Зрозуміло, що це насамперед військова організація. Але ця військова організація також звертає увагу на розвиток суспільства, оскільки ви повинні бути готові відповідати критеріям Європейського Союзу так само, як і критеріям НАТО", - зауважив Певкур.

Він вважає, що в цьому контексті є чіткий шлях для України.

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"Але, перш за все, я ще раз хочу наголосити, що ми повинні спочатку закінчити цю війну, і потім ми зможемо говорити про наступні кроки", - нагадав він.

Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі було заявлено, що Україна зможе приєднатися до НАТО, коли "виконає усі необхідні критерії", однак не було конкретики, про які критерії йдеться.