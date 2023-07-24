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У Німеччині підтвердили, що вдалося досягти згоди з поляками щодо центру ремонту німецьких танків, - Міноборони Німеччини

leopard

Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі.

Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", - зазначив він.

Він назвав німецько-польські зусилля успішними. Вартість та пропускну спроможність Мюллер називати не став.

Також читайте: Центр з ремонту Leopard запрацював у Польщі. Перші два танки уже прибули з України, - Блащак

У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.

Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.

Німеччина (7349) Польща (8496) ремонт (2300) танк (2064)


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Дякувати вагнерівцям та діду лукашку з його жартами. Німці вирішили, що поляки прикриють Берлін. "можЄм пАвтвріть" у цьому напрямку не ПРОКАТИТЬ.
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24.07.2023 14:41 Відповісти
Леопард на відео думаєте туди відправили для ремонту? Ні,але краще думайте, що туди. Попри казкам зеболота, Україна піднімається з коліна Дайте і переходить до функції Своє. Поки що тихо,але упевнено.
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24.07.2023 15:07 Відповісти
 
 