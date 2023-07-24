У Німеччині підтвердили, що вдалося досягти згоди з поляками щодо центру ремонту німецьких танків, - Міноборони Німеччини
Берліну та Варшаві вдалося домовитися щодо відкриття центру ремонту німецької техніки, пошкодженої під час боїв в Україні, на території Польщі.
Про це повідомив речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вітаємо, що тепер також українські танки Leopard 2А4 можуть ремонтуватися в Польщі", - зазначив він.
Він назвав німецько-польські зусилля успішними. Вартість та пропускну спроможність Мюллер називати не став.
У квітні 2023 року на черговому Рамштайні Блащак підписав з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом угоду про створення центру з ремонту танків Leopard, пошкоджених у боях із російськими окупантами.
Тоді Пісторіус заявив, що сервісний хаб може запрацювати до кінця травня, однак через суперечності, що виникли між Німеччиною та Польщею, цей процес затягнувся.
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