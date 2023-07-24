15 років в’язниці отримав бойовик спецназу РФ, який штурмував Бахмут, - СБУ. ФОТО

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один бойовик окупаційних угруповань РФ, що воював проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, зловмисник входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.

Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмуту.

Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.

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За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

Як встановило слідство, бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії.

У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної РФ "народної міліції днр", а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

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На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

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