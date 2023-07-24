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15 років в’язниці отримав бойовик спецназу РФ, який штурмував Бахмут, - СБУ. ФОТО

бойовик

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один бойовик окупаційних угруповань РФ, що воював проти Сил оборони на східному фронті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

Як зазначається, зловмисник входив до складу спецпідрозділу "Шторм" Південного військового округу країни-агресора.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії його залучали до облаштування фортифікаційних споруд та вогневих позицій рашистів поблизу залізничного вокзалу в Іловайську.

Також він неодноразово брав участь у спробах окупантів прорвати оборону українських військ у районі Бахмуту.

Під час одного з таких боїв у травні 2023 року зловмисник потрапив у полон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 років в’язниці отримала коригувальниця російських ударів по енергооб’єктах Донеччини, - СБУ

За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюремного ув’язнення.

15 років в’язниці отримав бойовик спецназу РФ, який штурмував Бахмут, - СБУ 01

Як встановило слідство, бойовиком виявився 41-річний мешканець тимчасово захопленого Донецька, який мав прокремлівські погляди і підтримував збройну агресію Росії.

У грудні 2022 року він добровільно вступив до підконтрольної РФ "народної міліції днр", а згодом його призначили стрільцем у складі спецпідрозділу окупаційних військ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 років в’язниці отримав російський диверсант, який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини, - СБУ. ФОТО

На підставі зібраних кіберфахівцями та слідчими СБУ доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Також читайте: До 13 років за ґратами засуджено бойовика "ЛНР", який захоплював Лисичанськ, - СБУ

Автор: 

армія рф (17337) вирок (1069) СБУ (12809) Бахмут (1560)


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Топ коментарі
+9
Кращє на південь, на розмінування ногами.
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24.07.2023 14:29
+8
У Водяне його, суку! На гранітний кар"єр! Хай каміння довбе!
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24.07.2023 14:27
+4
Спецназ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2023 14:25
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Спецназ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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24.07.2023 14:25 Відповісти
Так це ж двоюрідний брат чмоні. І він в спецназ подався.))
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24.07.2023 14:30 Відповісти
Спизназ. Воин звезды от имени... Там сложное название и нецензурное. Находится в галактике Тупорашизоидодромеда.
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24.07.2023 14:31 Відповісти
У Водяне його, суку! На гранітний кар"єр! Хай каміння довбе!
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24.07.2023 14:27 Відповісти
Кращє на південь, на розмінування ногами.
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24.07.2023 14:29 Відповісти
Ніззя! Прямо заборонено Конвенцією - навіть якби він був спеціалістом-сапером Допускається лише добровільна згода
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24.07.2023 14:40 Відповісти
так нехай згодиться. добровільно
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24.07.2023 15:19 Відповісти
Ну то займіться!
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24.07.2023 15:45 Відповісти
шторм - це ж не спецназ - це зеки, тобто м'ясо..
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24.07.2023 14:27 Відповісти
Яка,нах доказова база? "Он солдат вражеской армии,воюет с оружием в руках и вина его не требует доказательств".© Г. Жеглов
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24.07.2023 14:29 Відповісти
спіртназ даунбасітський.
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24.07.2023 14:33 Відповісти
с него спецназ, как из говна пуля. Разве что алко-спецназ
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24.07.2023 14:34 Відповісти
Ще й утримувати це падло 15 років..а якщо доживе до кінця строку?? Що з ним робити далі? Квартиру видати й пенсію призначити??
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24.07.2023 14:38 Відповісти
не треба.Хай спочатку квартплату і комунальні послуги,газ і інтернет оплатить,усі борги за 15 років
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24.07.2023 14:46 Відповісти
Без субсидії!

Якщо просто, то такий піцназ треба тихо валити 0.
З економічної точки зору так вигідніше
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Мочити у сортирі, як заповів їм їх ПУ.
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24.07.2023 18:20 Відповісти
При любом раскладе 15лет он сидеть не будет (15летней войны не будет), поэтому либо будет обмен всехнавсех, о втором варианте даже думать не хочется.
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24.07.2023 14:55 Відповісти
який абмєн? він донецький, наш громадянин
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24.07.2023 15:20 Відповісти
они все с курячимпаЧпортом, поэтому будет обмен, ибо по другому наших парней можно будет годами вытягивать, им там хероты понарисовывают нехилой.
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24.07.2023 15:34 Відповісти
Ну нарешті з'явилась харя.
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24.07.2023 15:11 Відповісти
Це що ? Гоголівські мертві душі ? Осудили, а тЄла нЄт. Але попередили.
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24.07.2023 15:26 Відповісти
Дали вирок і в росхід,навіщо це чмо кормити.
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24.07.2023 18:43 Відповісти
 
 