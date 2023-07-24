Міністр оборони Естонії Певкур про перемогу України: "Українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною"
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Естонії для "РБК-Україна".
"Я знаю, що український народ ніколи не здасться, і я знаю, що українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною і вони повернуть свою землю. Іншого рішення для українців не існує. І я завжди вважав, що ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори. Таке право належить лише українцям", - сказав він.
Він сподівається, що перемога України у війні прийде в цьому році.
За його словами, Путін може закінчити цю війну негайно, вивівши свою армію назад до Росії.
"Ви можете говорити що завгодно Зеленському або хто-небудь інший може говорити що завгодно Зеленському. Але ці хлопці в окопах і танках не зупинять війну, поки їхня земля не буде вільною", - додав він.
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ця бородьба на десятиліття
і кому ***** як не вам про це знати
"Он як наші вміють, -
Що думками із нічого
Швидко багатіють!"
Пана Певкура потрібно записати до батальйону ждунів на чолі з комбатом Будановим та його заступником Арестовичем.
А якщо серйозно хай той Будановий закриє свій писок щодо термінів закінчення війни. Розпатякав журналістам всього світу, що війна закінчиться вже цього року, от і кажуть нам західні військові нащо вам та складна зброя - потрібно ж довго готувати особовий склад, навчати обслуговувати, ремонтувати, давайте краще вам ще патронів дамо, тут же ж залишилось зовсім нічого до закінчення війни.
Хай вже цензор викладе заголовки світових ЗМІ щодо контрнаступу України, досить тримати людей у рожевій кулі перемоги.
Їбать, спасіба, *****! (с)