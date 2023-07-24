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Новини Війна
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Міністр оборони Естонії Певкур про перемогу України: "Українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною"

певкур

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на інтерв'ю міністра оборони Естонії для "РБК-Україна".

"Я знаю, що український народ ніколи не здасться, і я знаю, що українці будуть боротися до того дня, коли їхня територія буде вільною і вони повернуть свою землю. Іншого рішення для українців не існує. І я завжди вважав, що ніхто не може розповідати українському народу і лідерам України, що робити або як вести переговори. Таке право належить лише українцям", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для вступу в НАТО Україна має відповідати також критеріям, обов’язковим для вступу в ЄС, - міністр оборони Естонії Певкур

Він сподівається, що перемога України у війні прийде в цьому році. 

За його словами, Путін може закінчити цю війну негайно, вивівши свою армію назад до Росії.

"Ви можете говорити що завгодно Зеленському або хто-небудь інший може говорити що завгодно Зеленському. Але ці хлопці в окопах і танках не зупинять війну, поки їхня земля не буде вільною", - додав він.

Читайте також: Щоб пришвидшити український контрнаступ, потрібно більше зброї, а не тиск ЗМІ, - міністр оборони Естонії Певкур

Автор: 

Естонія (1609)


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Топ коментарі
+6
Який класний цей чиновник,бо розуміє, що Зеленський це не для ЗСУ. Україна і її Перемога це для ЗСУ. Залужний це для ЗСУ і народу України
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24.07.2023 14:54
+2
Амінь! Слава Нації! ✊
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24.07.2023 14:42
+2
Подготовка идет. В современной войне не все завязано на авиации. "Бурю в пустыне" одной авиацией закончить не удалось. Все работает в комплексе под грамотным руководством.
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24.07.2023 14:44
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без літаків та високоточних ракет
без ф16 ф18
ця бородьба на десятиліття
і кому ***** як не вам про це знати
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24.07.2023 14:40 Відповісти
Подготовка идет. В современной войне не все завязано на авиации. "Бурю в пустыне" одной авиацией закончить не удалось. Все работает в комплексе под грамотным руководством.
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24.07.2023 14:44 Відповісти
А що ти пєну з рота пускаєш, а рік тому ти про що просив???? Дають, тяжко но дають, це ж тобі не буданов, що байки розповідає про звільнення України цього літа!!! Терпіння то все що нам сьогодні всі потрібно!!!!!!!
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24.07.2023 14:55 Відповісти
Амінь! Слава Нації! ✊
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24.07.2023 14:42 Відповісти
Складно воювати без нормального економічного тиску на рашку. Це б зменшило кількість загиблих та витраченої зброї і зруйнованих будівель.
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24.07.2023 14:48 Відповісти
Їм санкції за мало, от як би зробили блокаду всього і вся, от тоді був би ефект, а на разі маємо що маємо!!!
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24.07.2023 14:57 Відповісти
Браво, пане Певкуре, ми не можемо знову стати рабами московитів, надто багато мільйонів людських трагедій від цього недоутворення Московії, а на пропагаду путінських 3, 14-дарасів, тим більше на українських сайтах, не звертайте уваги, кращі на фронті, а СБУ на всіх не вистачає.
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Який класний цей чиновник,бо розуміє, що Зеленський це не для ЗСУ. Україна і її Перемога це для ЗСУ. Залужний це для ЗСУ і народу України
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24.07.2023 14:54 Відповісти
Ми ж не можем сам на сам -- помагаите зброєю
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24.07.2023 14:56 Відповісти
Як у Грінченко "Дурень думкою багатіє":

"Он як наші вміють, -
Що думками із нічого
Швидко багатіють!"

Пана Певкура потрібно записати до батальйону ждунів на чолі з комбатом Будановим та його заступником Арестовичем.

А якщо серйозно хай той Будановий закриє свій писок щодо термінів закінчення війни. Розпатякав журналістам всього світу, що війна закінчиться вже цього року, от і кажуть нам західні військові нащо вам та складна зброя - потрібно ж довго готувати особовий склад, навчати обслуговувати, ремонтувати, давайте краще вам ще патронів дамо, тут же ж залишилось зовсім нічого до закінчення війни.
Хай вже цензор викладе заголовки світових ЗМІ щодо контрнаступу України, досить тримати людей у рожевій кулі перемоги.
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24.07.2023 15:02 Відповісти
Дуже зручно влаштувалися - цідити зброю по краплі, щоб не дай боже, ми не перемогли, перетворити Україну на Афганістан, щоб ***** в ній застрягло на десятиліття, і розповідати нам про перемоги, коли наші люди тисячами гинуть, а міста знищуються.
Їбать, спасіба, *****! (с)
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24.07.2023 16:36 Відповісти
 
 