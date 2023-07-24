Відбудова Каховської ГЕС матиме сенс, якщо не вийде розв’язати питання дефіциту води іншим шляхом, - Укргідроенерго
Якщо вдасться розв’язати низку технічних питань, пов’язаних із підривом Каховської ГЕС, відбудова станції не матиме сенсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідроенерго.
Серед проблем, які доведеться вирішити, в компанії називають:
- покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища;
- втрати зрошувальної системи, яка живилась з водосховища та водопостачання Криму після деокупації;
- забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС (повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища)
- забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів).
"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі (відбудова, - ред.) ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", - зазначили в Укргідроенерго.
Нагадаємо, 18 липня, Кабінет Міністрв затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.
Топ коментарі
+10 vita gunesh
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+8 Grigoriy1959
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+7 V #508818
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одним треба відбудувати неефективну ГЕС
ці думають брати воду з других джерел чи відбудовувати ГЕС
а накуя дя води ГЕС
для води треба просту греблю з шлюзами
і як що вже йдеться про відбудову то треба будувати нову, *******, ефективну станціюі аж ніяк не відбудовувати стару
На побудові ГЕС можна ВКРАСТИ набагато більше, чим на "інших шляхах".
Навіть більше - на ГЕС можна красти ЩО РІЧНО.
Тому ця влада й буде наполягати на відбудові ГЕС.