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Відбудова Каховської ГЕС матиме сенс, якщо не вийде розв’язати питання дефіциту води іншим шляхом, - Укргідроенерго

гес,каховська

Якщо вдасться розв’язати низку технічних питань, пов’язаних із підривом Каховської ГЕС, відбудова станції не матиме сенсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укргідроенерго.

Серед проблем, які доведеться вирішити, в компанії називають:

  • покриття дефіциту води в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, які залежали від поставок з Каховського водосховища;
  • втрати зрошувальної системи, яка живилась з водосховища та водопостачання Криму після деокупації;
  • забезпечення водою ставків охолоджувачів Запорізької АЕС (повноцінний запуск станції після деокупації неможливий без відновлення Каховського водосховища)
  • забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів).

"Якщо ми зможемо розвʼязати ці питання без відновлення Каховської ГЕС, то тоді можна буде обговорювати, чи є доцільність будівництва гідроелектростанції. Проте наразі (відбудова, - ред.) ГЕС – єдине розвʼязання цих проблем", - зазначили в Укргідроенерго.

Також читайте: Внаслідок руйнації Каховської ГЕС загинула 31 людина, - керівник МВС Клименко

Нагадаємо, 18 липня, Кабінет Міністрв затвердив постанову про експериментальний проєкт з початку відбудови Каховської ГЕС, яку підірвали росіяни.

Укргідроенерго (343) відбудова (354) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+10
Я живу на березі Каховського моря. Бачу на власні очі, що відбувається! Те що ви називаєте затопленою землею, зараз має стан і вигляд глиняно піщаної пустелі😢 Використовувати ці землі під сільське господарство вже не вийде. Піщані бурі вже несуть пил. А основне--треба відновлювати судноплавство! Нам треба вихід до моря повернути. Дуже постраждало рибне господарство! Греблю треба відновлювати100%!!!
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24.07.2023 15:25
+8
Я не зрозумів. ЗСУ вже біля стін Кремля ? А кацапія лежить у руїнах ? Не спішіть попер батька в пекло, казав колись дідусь. І мав рацію.
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24.07.2023 15:03
+7
Я бачу як швидко заростає те, що ви називаєте глиняно піщаною пустелею. Заростають навіть укоси шляхів, відсипані з відходів ГЗКів. Заростає піщаний грунт, де ще рік тому був горілий ліс. Запевняю, що через рік на місті водосховища буде усе у зелені. Каховське водосховище - взагалі було смердючим та зеленим. Вихід у море? Для цього є морські порти. А рибне господарство тільки розквітне, бо не буде перешкоди для проходу риби.
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24.07.2023 15:44
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Мізків у вас багато, молодь підключайте,недаремно вони міжнародні конкурси виграють. Час зробить свою справу і рішення буде.
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24.07.2023 15:02 Відповісти
ПОДСКАЗЫВАЮ идиотам.. не пробывали обратится к Нидерландам естественно нафиг ГРЭС если все нидерландцы решат с помощью шлюзовной и каналами системой отвода воды пропуска судов разводка воды Днепра в разные берега в том числе и Крым не слышали про пластиковые труби диаметром 4-6 метров неее что проклади таких 10 штук и нафиг те каналы на Крым.. а каждая труба будет закрыта заслонкой с прибором учета расхода воды что позволит в ручном режиме регулировать воду в Крым по потребностям времени года количеству осадков и уровня Днепра и воды в гидросистеме Крыма...
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24.07.2023 15:48 Відповісти
Це ви кого ідіотами називаєте? Українців і їх молоде покоління? Може досить постити інтернеті дані,а просто здриснути звідси. Хамло руцьке
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24.07.2023 16:04 Відповісти
слышь ты реально в Германии как мои дети или то так у тебя ВПН настроилося хлеборезку закрой нидерландцы мировые спецы в вопросах каналов шлюзов и так далее...и если ты ДЕБИЛ-- ЭТО ТВОИ ПРОБЛЕМЫ..а у власти в Украине сегодня биомусор массонский и кошерный...а украинцы ...а где ты во власти видел то украинцев придурок они все кровь проливают на нуле...и ГРЭС Каховки это МЕСТЬ СТАЛИНА Украинцам которых он ненавидел как и *****.. и построил реально на священном для украинцев и Козацкой Сечи месте то корыто бассейн ...
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24.07.2023 17:18 Відповісти
Я не зрозумів. ЗСУ вже біля стін Кремля ? А кацапія лежить у руїнах ? Не спішіть попер батька в пекло, казав колись дідусь. І мав рацію.
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24.07.2023 15:03 Відповісти
а їм би хіба щось побудувати за рахунок держави і вкрасти .....чорти
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24.07.2023 15:04 Відповісти
Греблю ще має сенс будувати а ГЕС сумнівно
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24.07.2023 15:08 Відповісти
хай вода даремно біжить ?
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24.07.2023 15:12 Відповісти
А воно того коштує, стільки землі затоплювати?
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24.07.2023 15:16 Відповісти
Я живу на березі Каховського моря. Бачу на власні очі, що відбувається! Те що ви називаєте затопленою землею, зараз має стан і вигляд глиняно піщаної пустелі😢 Використовувати ці землі під сільське господарство вже не вийде. Піщані бурі вже несуть пил. А основне--треба відновлювати судноплавство! Нам треба вихід до моря повернути. Дуже постраждало рибне господарство! Греблю треба відновлювати100%!!!
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24.07.2023 15:25 Відповісти
Хоть один здравомыслящий человек
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24.07.2023 15:26 Відповісти
Я бачу як швидко заростає те, що ви називаєте глиняно піщаною пустелею. Заростають навіть укоси шляхів, відсипані з відходів ГЗКів. Заростає піщаний грунт, де ще рік тому був горілий ліс. Запевняю, що через рік на місті водосховища буде усе у зелені. Каховське водосховище - взагалі було смердючим та зеленим. Вихід у море? Для цього є морські порти. А рибне господарство тільки розквітне, бо не буде перешкоди для проходу риби.
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24.07.2023 15:44 Відповісти
без води (зрошення )землеробство в Херсонській області не можливе ! щоб обробляти тисячі гектар доведеться затопити сотні . в світі загострюється проблема з водою у нас вода є тільки треба ефективно використовувати . треба будувати ******* греблю з ГЕС тоді буде і вода і електрика . це думка агронома .
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24.07.2023 15:31 Відповісти
Щоби збудувати ******* греблю треба не затоплювати величезні площі, а будувати дамби вздовж русла ріки. Це величезні затрати та займе дуже багато часу.
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24.07.2023 15:47 Відповісти
що ви збираєтесь робити на дні водосховища ? велика площа води сформувала свій місцевий клімат до якого звикли рослини тварини і люди . зміна клімату не теж негатив . Україна це аграрна країна , якщо південь стане не придатним для землеробства (це сотні тисяч гектар ) то за рахунок чого житиме країна ?
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24.07.2023 16:04 Відповісти
Ну країна і зараз живе, без зернових з Херсонської області, і вмирати не збирається. Але зрошення звісно потрібно, тільки будують же водогони без зведення греблі. А те що вона з розвиненої індустріальної країни стала аграрною, це досягнення нашої влади за 30 років незалежності.
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24.07.2023 16:18 Відповісти
ви не відповіли на питання що будете робити на дні ? водогон де братиме воду ? підземна вода для поливу не придатна ! 10% Херсонщини засіяні весною 2023 року , тож є і херсонське зерно . восени посіють більше. індустріальною країна може стати через 20 років , а аграрною за рік . якби не українські аграрії то вже зараз був голод .
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24.07.2023 16:38 Відповісти
Сади вишневі коло хати....це було до такого затоплення, не знаю чи мало сенс таке і тим паче чи має сьогодні. Ви маєте рацію
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24.07.2023 16:07 Відповісти
У 2020 році у США знесли 69 гребель. Усього з 1912 року в країні було прибрано 1797 таких споруд.
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24.07.2023 16:23 Відповісти
хто б з влади не торкався цього питання, завжди ні про що
одним треба відбудувати неефективну ГЕС
ці думають брати воду з других джерел чи відбудовувати ГЕС
а накуя дя води ГЕС
для води треба просту греблю з шлюзами
і як що вже йдеться про відбудову то треба будувати нову, *******, ефективну станціюі аж ніяк не відбудовувати стару
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24.07.2023 15:12 Відповісти
Неэфективная ГЭС??? 300 мВт дармовой энергии. **** олухи одни собрались. Запомни на ГЭС лучше всего регулировать нагрузку в системе. Тэц и уж тем более АЭС для этого как бы не подходят
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24.07.2023 15:28 Відповісти
А там можна ще другий каскад спорудити, тим самим збільшити потужність і рентабельність
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24.07.2023 15:49 Відповісти
Регулировать нагрузку в системе лучше всего накопителями энергии, проще говоря аккумуляторами. До войны ДТЭК закупал 1 МВт-ные накопители. Не знаю их стоимость, но 300 накопителей - это на порядок меньше, чем построить новую ГЭС
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24.07.2023 17:53 Відповісти
Забезпечення річкового судноплавства Дніпром (зараз глибина на місці Каховського водосховища знизилась приблизно на 14 метрів) - це хіба проблема? Земснаряд навіщо існує?
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24.07.2023 15:14 Відповісти
Земснаряди не допоможуть! Це не канал прорити і плитами береги вимостити. Буде постійне замулювання!
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24.07.2023 15:27 Відповісти
А як же судноплавство по Дніпру поза зонами водосховищ? Якось же існує? Є фарватер, який за потребі поглиблюють.
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24.07.2023 15:55 Відповісти
Якщо вам цікаво, то подивіться, як люди ходять з дітьми вбрід, там де ходили морські судна, біля ДніпроГЕСу. Там пороги гранітні, їх не можливо земснарядами заглибити!
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24.07.2023 17:46 Відповісти
Мадам, у нижньому б'єфі ДніпроГЕСу на зараз глибина 12 метрів. Які люди та які діти там ходять вбрід? Пороги гранітні знаходяться вище ДніпроГЕСу. У вас щось не так з мисленням мабуть. Пропоную звернутися до лікаря.
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28.07.2023 21:00 Відповісти
Там же не впав рівень води на 9+ метрів углиб?!
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25.07.2023 19:33 Відповісти
Сенс тільки ОДИН:
На побудові ГЕС можна ВКРАСТИ набагато більше, чим на "інших шляхах".
Навіть більше - на ГЕС можна красти ЩО РІЧНО.
Тому ця влада й буде наполягати на відбудові ГЕС.
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24.07.2023 15:19 Відповісти
Я не влада. Я НАПОЛЯГАЮ НА ВІДБУДОВІ КАХОВСЬКОЇ ГРЕБЛІ!!!
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24.07.2023 15:30 Відповісти
а чи не ці ыксперди, на весні 2022 розпинались в усіх ЗМІ, шо для подачі води в Крим, після захоплення каналу, треба мінімум - РІК!!!!
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24.07.2023 15:20 Відповісти
В другу світову війну ніякої Каховської ГЕС не існувало. Початок будівництва - 1950 рік. Була тоді єдина на Дніпрі Запорізька ГЕС, будівництво якої було виправдано, бо у цьому місці знаходилися знамениті https://esu.com.ua/article-22188 Дніпрові пороги .
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24.07.2023 16:02 Відповісти
Поправте якщо я не правий... тобто, питання відновлення греблі може взагалі не виникнути. А проєктно-кошторисну документацію, без можливості повноцінного доступу до об'єкту, за куєву тучу бабла почали робити. Питання: на який куй почали робити проєктно-кошторисну документацію???
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24.07.2023 15:52 Відповісти
Ну це як знаменитий асфальт. Більше того, асфальт хоч можна перевірити, а проектно-кошторисну документацію завжди можна об'явити застарілою, та почати виготовляти нову. Я таку картину не раз бачив.
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Наразі це закінчення війни і деокупація всієї території.Все інше це тупе балабольство.
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24.07.2023 16:06 Відповісти
https://ecoethics.com.ua/evropa-i-ssha-osvobozhdayut-svoi-reki-ot-plotin-i-ges-prishla-pora-osvobozhdat-ot-plotin-i-reki-ukrainyi-damba-kievskoy-ges-grozit-kievu/ Европа и США освобождают свои реки от плотин и ГЭС. Пришла пора освобождать от плотин и реки Украины.
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24.07.2023 16:27 Відповісти
Можливо ставити послідовно кілька ГЕС де вода з однієї турбіни йтиме до другої. Для судноплавства були й інші проекти. Наприклад обвалування річища. При одночасному поглибленні. І для охолодження ЗАЕС можна нижче Нікополя насипати дамбу та збудувати шлюзи. Але перш за все то вигнати ворога з нашої землі. Інакше ніяк..
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24.07.2023 16:32 Відповісти
Доки літають "Калібри" і Кинжали", щось планувати складно.
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24.07.2023 16:56 Відповісти
Та немає у тому ніякого сенсу, окрім розпилу коштів, звісно - країну потрібно перезасновувати, а не відбудовувати. І не плакати над тим, що втрачене, а створювати нове. Інакше побудуємо те ж, що і було
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24.07.2023 17:05 Відповісти
З розпилом коштів пора завершувати - війна якраз зручний для цього час.
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24.07.2023 18:35 Відповісти
 
 