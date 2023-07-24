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Наші воїни просунулися на Бердянському напрямку від 350 метрів до 1,4 км. Ідуть запеклі бої за Старомайорське, - Сили оборони

контрнаступ

На Бердянському напрямку Сили оборони мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське Донецької області.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ. 

"Тривають запеклі бої за Старомайорське. На Мелітопольському напрямку без змін. У зв'язку зі щільним мінуванням наші групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування та завдають вогневе враження. Решта ударних підрозділів закріплюються на рубежах та перебувають у готовності до подальших наступальних дій", - інформує він. 

За словами речника, головні зусилля противник концентрує на запобіганні покроковому просуванню українських військ.

Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного Запорізької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Бердянському та Мелітопольському напрямках росіяни ведуть активну оборону, - Сили оборони

Росіяни також завдали авіаударів по околицях Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка. З артилерії було обстріляно Новодар'ївку, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку і Степове Запорізької області.

Автор: 

Бердянськ (469) Мелітополь (770) Шершень Валерій (12)


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Топ коментарі
+24
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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24.07.2023 15:09
+13
Це село уже в зоні наполовину окупації, а значить хлопці працюють. Час не має значення, значення має результат і збереження життя захисників.
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24.07.2023 15:13
+13
Але нікому це бажання не кажіть, бо не здохне.
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24.07.2023 15:14
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Клас!МОже,перекриють Азовське Шосе.А ще я загадав Завітне Бажання
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24.07.2023 15:04 Відповісти
Але нікому це бажання не кажіть, бо не здохне.
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24.07.2023 15:14 Відповісти
звісно, просунулись... але коли не пешуть за який період, підкрадаються сумніви в свіжості інформації...
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24.07.2023 15:05 Відповісти
Це село уже в зоні наполовину окупації, а значить хлопці працюють. Час не має значення, значення має результат і збереження життя захисників.
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24.07.2023 15:13 Відповісти
Інформація, яка надходить до цивільних, зазвичай запізнюється на кілька днів. Нам не повідомляють інфу онлайн по зрозумілим причинам.
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24.07.2023 15:47 Відповісти
звісно, тільки зо дня в день одне й те саме... пластінку потрібно час від часу міняти.
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24.07.2023 16:30 Відповісти
Господи, бережи та допомагай нашим захисникам
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24.07.2023 15:09 Відповісти
125 км і Маріуполь, тільки перші мінні загороди пройдуть і буде Азовсталь.
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24.07.2023 15:11 Відповісти
Маріуполь ЗСУ звільнять пізніше,ніж Севастополь і Керч
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24.07.2023 15:17 Відповісти
Я не проти, але лінія села веде прямо на Маріуполь, з картою не поспориш
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24.07.2023 15:39 Відповісти
З початку наступу, ЗСУ просунулися у цьому напрямку майже на 7 км.
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24.07.2023 15:21 Відповісти
цей шершень веж б мовчав тому що при довжині 3 тис км фронту кілометр в глибину ...
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24.07.2023 15:22 Відповісти
Критикам з рашки, лінія фронту це лінія фронту. А лінія вашого мерзенного існування іде до кінця. І кожний см завдовжки це новий крок до вашого забуття
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24.07.2023 15:42 Відповісти
Так як ЗСУ зараз просуваються на півдні орки повинні були б просуватися в лютому 22 року. А вони йшли колонами майже без супротиву. Наші військові і влада мабуть готувалися до шашликів. Гірко і сумно.
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24.07.2023 16:45 Відповісти
Наші військові і влада мабуть готувалися до шашликів.
Наша влада готувалась до зради!
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24.07.2023 20:51 Відповісти
Так вона і зараз не відмовилася від ''оманських договорняків''!
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24.07.2023 22:30 Відповісти
в 2020 році на метал здали 80 міних тралів.і зараз як іх не вистачае.
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24.07.2023 16:54 Відповісти
800 минных тралив, 100 минных заградителей, 50 миноносцев и 10 миног переплавили на скрепки!
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25.07.2023 00:57 Відповісти
 
 