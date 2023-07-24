Наші воїни просунулися на Бердянському напрямку від 350 метрів до 1,4 км. Ідуть запеклі бої за Старомайорське, - Сили оборони

На Бердянському напрямку Сили оборони мали частковий успіх та просунулись у глибину противника від 350 метрів до 1,4 кілометри. Тривають запеклі бої за Старомайорське Донецької області.

Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають запеклі бої за Старомайорське. На Мелітопольському напрямку без змін. У зв'язку зі щільним мінуванням наші групи розгородження та штурмові загони здійснюють заходи щодо розмінування та завдають вогневе враження. Решта ударних підрозділів закріплюються на рубежах та перебувають у готовності до подальших наступальних дій", - інформує він.

За словами речника, головні зусилля противник концентрує на запобіганні покроковому просуванню українських військ.

Окупанти зробили невдалі спроби повернути втрачену позицію в околицях Приютного Запорізької області.

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Росіяни також завдали авіаударів по околицях Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка. З артилерії було обстріляно Новодар'ївку, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоандріївку і Степове Запорізької області.