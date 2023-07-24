Удень 24 липня у Сумах пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Працювало ППО (оновлено)
У Сумській області була ракетна небезпека.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"У Сумській ОВА повідомили, що в області працює ППО", - йдеться в повідомленні.
Повітряні Сили ЗС України повідомили про відбій ракетної небезпеки у Сумській області.
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Оксана Фесенко #551201
показати весь коментар24.07.2023 15:31 Відповісти Мені подобається 1
cimbitep
показати весь коментар24.07.2023 15:44 Відповісти Мені подобається 0
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