На військовому складі в Криму зберігалися 3 тисячі тонн артилерійських снарядів росіян, - росЗМІ

Під час вибухів у Криму 22 липня у Красногвардійському районі спалахнув військовий склад, де зберігалися артилерійські снаряди росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Джерела видання повідомляють, що на складі, який горів у Красногвардійському районі, зберігалися 3 тисячі тонни артилерійських боєприпасів.

Склад росіян спалахнув після атаки дрона.

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Нагадаємо, 22 липня Цензор.НЕТ повідомляв про вибухи у Криму. Аксьонов заявив про спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об’єкти Червоногвардійського району.

Зранку 24 липня в окупованому Криму чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.