УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5940 відвідувачів онлайн
Новини
29 010 128

На військовому складі в Криму зберігалися 3 тисячі тонн артилерійських снарядів росіян, - росЗМІ

крим

Під час вибухів у Криму 22 липня у Красногвардійському районі спалахнув військовий склад, де зберігалися артилерійські снаряди росіян.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ASTRA.

Джерела видання повідомляють, що на складі, який горів у Красногвардійському районі, зберігалися 3 тисячі тонни артилерійських боєприпасів.

Склад росіян спалахнув після атаки дрона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупантів формується розуміння, що Крим - це вже не тил, - ГУР

Нагадаємо, 22 липня Цензор.НЕТ повідомляв про вибухи у Криму. Аксьонов заявив про спробу нальоту з використанням БПЛА на інфраструктурні об’єкти Червоногвардійського району.

Зранку 24 липня в окупованому Криму чути вибухи. Зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі.

Автор: 

вибух (4449) Крим (14139) склад БК (61)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Може, 3 тисячі тонн?
показати весь коментар
24.07.2023 15:18
+23
3 тони, це й в гаражі можна сховати й ніхто не знайде...
показати весь коментар
24.07.2023 15:21
+21
Три тоны это микроавтобус
показати весь коментар
24.07.2023 15:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Навіть у нас в полку на складі зберігалося щонайменше до 1 тисячі тонн у мирний час, тому вірити у ТАКІ цифри масою однієї боєукладки САУ це плювати у власні очі!!!
показати весь коментар
24.07.2023 16:01 Відповісти
ага ,Ониксы там хранились
показати весь коментар
24.07.2023 15:54 Відповісти
А чому ні?! Десь же їх зберігають, а який склад ближче до місця пусків для ураження Одеси та Миколаєва, той що у Севастополі, чи той що ближче до Джанкоя, тим більше що це ближче й для доставки з Московії (т.з. "роССії")!
показати весь коментар
24.07.2023 15:59 Відповісти
3 килотонны.
показати весь коментар
24.07.2023 15:54 Відповісти
3 килограмма. В названии очепатка. Понедельник день тяжёлый.
показати весь коментар
24.07.2023 15:58 Відповісти
це що 65 снарядів 152мм?
показати весь коментар
24.07.2023 15:58 Відповісти
Це якась нова юмористична рубрика?
показати весь коментар
24.07.2023 15:58 Відповісти
Він просто опублікував те про що сповістили рашисти котрі сповіщали й про крейсер "Москва" який "йде до Севастополя" коли його екіпаж вже крабів пригощав!
показати весь коментар
24.07.2023 16:03 Відповісти
3 тони , це шо півсотні снарядів по 60 кг. А їбануло як на 3 тисячі тон..)))
показати весь коментар
24.07.2023 15:59 Відповісти
60 снарядов так не альбабахают
показати весь коментар
24.07.2023 16:00 Відповісти
што вы приципились 3т 3т ,это лапти дают такие новости
показати весь коментар
24.07.2023 16:01 Відповісти
Вы все неправы, там не 3 тонны, там 3 штуки лежало. Правда, взрывались эти 3 снаряда, тысяч 30 раз.
показати весь коментар
24.07.2023 16:02 Відповісти
на хрена тогда эвакуировать население и перенаправлять поезда
показати весь коментар
24.07.2023 16:03 Відповісти
Патерьнет.
показати весь коментар
24.07.2023 16:04 Відповісти
куртки замшевые - три
показати весь коментар
24.07.2023 16:05 Відповісти
Оккупанты второй раз за день перекрыли Крымский мост для автотранспорта
показати весь коментар
24.07.2023 16:07 Відповісти
https://korrespondent.net/world/4609379-shvedskyi-sud-oshtrafoval-hretu-tunberh Шведский суд оштрафовал Грету Тунберг
https://korrespondent.net/world/4609379-shvedskyi-sud-oshtrafoval-hretu-tunberh
показати весь коментар
24.07.2023 16:09 Відповісти
https://korrespondent.net/ukraine/4609357-v-krymu-mohly-byt-unychtozheny-rossyiskye-rakety-onyks-sotssety

https://korrespondent.net/ukraine/4609357-v-krymu-mohly-byt-unychtozheny-rossyiskye-rakety-onyks-sotssety В Крыму уничтожены российские ракеты Оникс - соцсети
показати весь коментар
24.07.2023 16:16 Відповісти
3тони це:

показати весь коментар
24.07.2023 16:36 Відповісти
А где у него снаряды?
показати весь коментар
24.07.2023 16:46 Відповісти
Шойгу надо спросить.
показати весь коментар
24.07.2023 17:09 Відповісти
Поступило уточнение от прапорщика Кокошникова - 3 снаряда.
показати весь коментар
24.07.2023 16:44 Відповісти
Палють дуже не обережно !
показати весь коментар
24.07.2023 16:50 Відповісти
а че не три снаряда? 3 тонны рвали всю ночь, клоуны
показати весь коментар
24.07.2023 17:15 Відповісти
Три тисячі тонн це боєкомплект кацапів на день для усього фронту. А це на 60000-70000 пострілів менше по нам.
показати весь коментар
24.07.2023 17:41 Відповісти
Гуманітарії -- журналісти-поети-письменники фізики-математики на різних факультетах висиджували дипломи!
показати весь коментар
24.07.2023 19:15 Відповісти
Внимательно читайте олухи..
показати весь коментар
24.07.2023 22:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 