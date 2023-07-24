На потреби ГУР передано $600 тисяч, які були арештовані в "газовій справі" Онищенка

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України передали на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України 600 тис. дол. США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.



Як зазначається, ці кошти було вилучено та арештовано у 2016 році в межах розслідування заволодіння коштами при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України"), внаслідок чого державі завдано збитків у сумі більш ніж 740 млн грн.



У відомствах зауважили, що загалом на потребу українських військових передано понад 1,7 млрд грн коштів, переданих відповідно до угод про визнання винуватості, а також застав та арештованих коштів у справах САП та НАБУ.

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Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.