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Новини
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На потреби ГУР передано $600 тисяч, які були арештовані в "газовій справі" Онищенка

гроші,долар

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України передали на потреби Головного управління розвідки Міністерства оборони України 600 тис. дол. США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП.

Як зазначається, ці кошти було вилучено та арештовано у 2016 році в межах розслідування заволодіння коштами при реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ПАТ "Укргазвидобування" (100% акцій належать державній НАК "Нафтогаз України"), внаслідок чого державі завдано збитків у сумі більш ніж 740 млн грн.

У відомствах зауважили, що загалом на потребу українських військових передано понад 1,7 млрд грн коштів, переданих відповідно до угод про визнання винуватості, а також застав та арештованих коштів у справах САП та НАБУ.

Також читайте: Німеччина відмовила втікачеві екснардепу Онищенку в притулку і закликає негайно покинути країну

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013  по червень 2016 члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня 2020 року ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Автор: 

НАБУ (5068) гроші (966) Онищенко Олександр (656) САП (2217)


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Топ коментарі
+8
А че не гривнами дали? Или разведчику палевно на море с гривнами ехать?
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24.07.2023 15:27
+7
А Арахамія не хоче подарувати ГУР гроші від оборудок з Фірташем?
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24.07.2023 15:21
+5
...З Абрамовичем? З Борисом Баумом - смоотрящий рашистського бізнесу в країні , друг Арахамії пише з ним під себе закон про бізнес в Україні
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24.07.2023 15:26
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А Арахамія не хоче подарувати ГУР гроші від оборудок з Фірташем?
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24.07.2023 15:21 Відповісти
...З Абрамовичем? З Борисом Баумом - смоотрящий рашистського бізнесу в країні , друг Арахамії пише з ним під себе закон про бізнес в Україні
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24.07.2023 15:26 Відповісти
9 червня 2022, 03:41

The Times: Арахамія написав листа на підтримку зняття санкцій з Абрамовича
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24.07.2023 15:30 Відповісти
Борис Баум - человек Арахамии и российских ОПГ в комиссии по регулированию игорного бизнеса Украины

[07:40 26 июня 2022 года ]
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24.07.2023 15:32 Відповісти
Баум з "Лужніковських".
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24.07.2023 15:48 Відповісти
Новые откровения от Швеца Как гавноедина забыла прорекламировать своего духовного гуру?
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24.07.2023 15:34 Відповісти
Реакція на 5+ - ЦЕ ВСЕ З УКРАЇНСЬКИХ САЙТІВ ЧАСІВ НАЙВЕЛИЧНІШОГО. А всрався Швець?
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24.07.2023 15:40 Відповісти
А шо швець досі нічого про це не сіранув? Ай-яй-яй
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24.07.2023 15:44 Відповісти
12+ паліться й надалі
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24.07.2023 15:48 Відповісти
зібрала доречі за 15 хвилин - а там на "600 тис дол передали ГУР "- я ще за 5 хвилин назбирала з українських сайтів- можна й Швецю переслати, у нього мільйонні перегляді й він працює на Білий Дім
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24.07.2023 15:42 Відповісти
Це тобі швець розповіло на кого воно працює?
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24.07.2023 16:11 Відповісти
Мені Швець розповіло ще за тримісяці до того, як викрили розкрадання гуманітрки у ДНІПРІ , та ще й багато чого , що ЗЕвладі під тиском довелося віичавити з себе на інформ простір Україні , бо яйця вже Захід їм почав прищемлювати . ОТ навіщо ти паришся по Швеця - караще розкажи мені про те, що я назбрала в українському інформаційному просторі? таке тупе ну таке тупе,за що тобі бабло дають на фермі?
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24.07.2023 16:23 Відповісти
Ти сама розумієш, що ти пишеш?
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24.07.2023 16:46 Відповісти
Олександр ви теж коло корита?
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24.07.2023 16:33 Відповісти
ні просто дражню цю дуринду. Тягне сюди всяке лайно.
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24.07.2023 16:44 Відповісти
Я ДАЮ ПОСИЛАННЯ НА САЙТИ РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІСТІВ ЗА ПРАВЛІННЯ ЗЕкоманд. Лайно? Так погоджуюсь тут з Вами - цього ЗЕлайна завалісь в інформпросторі
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24.07.2023 17:07 Відповісти
Якщо б ти цитувала Тетяну Ніколаєнко, Дану Ярову, Агію Загребельську, Юрія Бутусова, Юрія Ніколова, Богдана Буткевича та іншіх нормальних українців (це я і маю на увази про наш інформпростір) то було б добре. А колі ти жреш лайно з рук огидної кгбешної консерви (швеця), - то ти тупа їстота. Все дуже просто)))
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24.07.2023 17:27 Відповісти
молодець - яїх не цитую, я їм допомагаю , їх цитує швець теж, дурко
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24.07.2023 17:30 Відповісти
дата реєстрації на ЦН майже в кінці першого року війни - ПАТРІЙОТ ЙПТМ
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24.07.2023 17:32 Відповісти
Й ти ще посилаєш на Бутусова - розумненький . може сам?Подоляк?
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24.07.2023 17:33 Відповісти
На Буткевича? А на цензорі зареєстрований як йому протидія?
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24.07.2023 17:35 Відповісти
будеш продовжувати? це означає- БОТ , вони так тупо паляться . Так, тобі дали цей перелік імен на фермі! Ті його й злив -молодчага
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24.07.2023 17:37 Відповісти
Це новий акаунт. Забанили за таку істоту як ти. Бутусова знаю з дитинства, а Буткевича - років 10.
А чим ти допомагаєш - харошими рускими швецами?
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24.07.2023 18:43 Відповісти
Власне про Буткевича - ти сунься на безцензури зі своїм швецом.
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24.07.2023 18:53 Відповісти
26 серпня 2022,

Український олігарх Фірташ кинув око на одеський аміак, аби виплатити свої борги російському Газпрому серпень 2021 року - УНН



Як держава знову пробачила Фірташу мільярдні газові борги ЦН

Верховна Рада списала 100 млрд боргів за газ тепло і воду. Частина з яких - борги групи облгазів і постачальників газу Дмитра Фірташа. Це вже друге списання за останні 10 років. Чому за це заплатять платники податків?

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у січні та лютому 2021 року літав до Відня з дружиною бортом, який належить структурам підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа. УП

Арахамія їздив до Відня на зустріч з Фірташем - розслідування

ЛИСТОПАД 2022, УП
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24.07.2023 15:28 Відповісти
Чому передали саме ГУР і чому такий мізер ?
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24.07.2023 15:43 Відповісти
на вибори Буданову , ну не назвільненння ж Червінсьому в суд дати заставу
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24.07.2023 15:49 Відповісти
передали, це добре... але буде краще, коли ще й прозвітують за використання.
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24.07.2023 15:22 Відповісти
це шютка?
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24.07.2023 15:33 Відповісти
добра шютка... вони й по кишенях можуть порозпихати...
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24.07.2023 15:42 Відповісти
А че не гривнами дали? Или разведчику палевно на море с гривнами ехать?
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24.07.2023 15:27 Відповісти
весь в піску... ракурс, ніби тачку з піском штовхає на укріплення бліндажу.
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24.07.2023 15:43 Відповісти
Он же контуженый выстрелом с ворованного гранатомета.Не соображает где он и куда идет.
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24.07.2023 15:51 Відповісти
а я думав, що тачку штовхає...
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24.07.2023 16:31 Відповісти
Хоча....Дарма ми глузуємо з "бойового" офіцера.Може він несе в руках відра з вареною кукурузою,яку продає відпочиваючим на пляжі.І усі зароблені кошти віддає на донат ЗСУ.
Від утоми падає мордою лицем в пісок,але кожного разу піднімається і вперто йде в наливайку торгувати.
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24.07.2023 16:52 Відповісти
це фотка спеціально для ФСБешниці Латиніної , вона від нього мліє й слюна тече , а Люся старається
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24.07.2023 17:18 Відповісти
Могли и гривнами.Просто предыдущий агент ОПы с позывным "ФРИКаделька" "провалился",пытаяссь втюхать гривны за проживание в отеле королевской семье,приняв их за обслугу,так что решили не рисковать.
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24.07.2023 15:48 Відповісти
Невже Притулі вже непотрібно буде збирати гроші на дрони для ГУР?!!
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24.07.2023 15:39 Відповісти
А от чому Притула ще до війни не викисав з каналів Пінчука, як Голос прозеленської частини фракціЇ Не знаєте ? А чому вони голосують разом з ОПЗЖ не знаєте? ВАЛАНТЬОРИ з Марафону агента кремля Єрмака
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24.07.2023 15:46 Відповісти
Саме через нього ці кошти і опиняться у банківських ячейках. БПЛА, то таке - чергові позаштатьні розвідики.
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24.07.2023 15:49 Відповісти
А якщо ще й майно кофіскувати..
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24.07.2023 15:48 Відповісти
Як раз вистачить на буданівську "Чорну скриню-2".
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24.07.2023 15:50 Відповісти
Закуплять бумаги на довідки для депутатів. Довідок вистачить на роки.
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24.07.2023 16:05 Відповісти
Буданов і на картах непогано заробляє. А 600тис можна було б віддати на щось більш корисне. Хоча якщо надрукувати на ці гроші ще карт і потім продати кожну по 14 млн грн,теж гарний бізнес план.
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Як це прокуратура роздає кошти кому хоче? Нафіга бюджет приймають, затверджують? Нафіга протирають штани 450 кровосісів у ВР?
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24.07.2023 16:36 Відповісти
Ну, не даремно ж буданов очолює цю контору. От не здивуюсь, якщо виявиться, що таке ж гівно, як бакланов. І оті "нальоти" на маскву... дитячий садочок, чесне слово, як малі діти. І прогнози, прогнози, а потім дитячий сюрприз, ***
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24.07.2023 17:01 Відповісти
 
 