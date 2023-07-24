Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, - президент Румунії Йоганніс
Румунія рішуче засуджує нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї і зазначає, що це може створити серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав президент Румунії Клаус Йоганніс.
"Я рішуче засуджую нещодавні атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит українського зерна, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
коли ***** придумало що Україна є загрозою параші, взяло і напало
у вас є загроза від рф????
вперед!!!!!