Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, - президент Румунії Йоганніс

Румунія рішуче засуджує нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї і зазначає, що це може створити серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Я рішуче засуджую нещодавні атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит українського зерна, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.