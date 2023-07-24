УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5940 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 682 13

Атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї створюють серйозні ризики для безпеки в Чорному морі, - президент Румунії Йоганніс

йоганніс

Румунія рішуче засуджує нещодавні атаки Росії на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї і зазначає, що це може створити серйозні ризики для безпеки в Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав президент Румунії Клаус Йоганніс.

"Я рішуче засуджую нещодавні атаки РФ на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Це також впливає на подальший транзит українського зерна, а отже, на глобальну продовольчу безпеку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Молдова засудила атаку РФ на порт Рені

Нагадаємо, російські загарбники вночі атакували південь України. В Одеській області тривога тривала майже 4 години. Російські загарбники атакували портову інфраструктуру Дунаю.

Автор: 

Румунія (1159) Йоганніс Клаус (63) Рені (33)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
і що???
коли ***** придумало що Україна є загрозою параші, взяло і напало
у вас є загроза від рф????
вперед!!!!!
показати весь коментар
24.07.2023 15:28
+2
Всі такі озабочені -- шо ну иого нах
показати весь коментар
24.07.2023 15:31
+2
Да да, мы все очень озабочены. Десятый год
показати весь коментар
24.07.2023 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і що???
коли ***** придумало що Україна є загрозою параші, взяло і напало
у вас є загроза від рф????
вперед!!!!!
показати весь коментар
24.07.2023 15:28 Відповісти
Клаус,так ліквідовуй загрозу
показати весь коментар
24.07.2023 15:30 Відповісти
Всі такі озабочені -- шо ну иого нах
показати весь коментар
24.07.2023 15:31 Відповісти
Да да, мы все очень озабочены. Десятый год
показати весь коментар
24.07.2023 15:31 Відповісти
о , еще один озабоченный ..........
показати весь коментар
24.07.2023 15:33 Відповісти
та невже? Півтора року цього ж було не видно ніх***я
показати весь коментар
24.07.2023 15:37 Відповісти
Дуже озаботився і рішуче засудив. Потужна відповідь. (ні)
показати весь коментар
24.07.2023 15:43 Відповісти
Там верхні коментатори хоть один з України є, а то тільки бредові замітки після бояри. Що не подобається,що орків орками називають?
показати весь коментар
24.07.2023 15:44 Відповісти
Верхнім коментаторам не подобається, що замість робити діла, роблять рішучезасудили, себто популізм.
показати весь коментар
24.07.2023 16:04 Відповісти
Ой,ви там наверху, ваш пінгвін засудив також, пальчиком пригрозив, 5 раз в ефір під ефіром вийшов, а вночі знову атакували. ....ППО стоїть там? Чи таки бункер охороняє? Бо дорога для зерна через Дунай уже мала обстріли на початку війни.
показати весь коментар
24.07.2023 16:15 Відповісти
"Рішуче засуджує", ясно..., ну це ж мабуть краще ніж просто "засуджувати", і точно краще ніж бути "стурбованими". А якщо серйозно, то ця словесна еквілібристика, лише показує імпотентність наших друзів-партнерів. Якби не Ураїна, росія б могла їх всіх нагинати ще десятиліттями.
показати весь коментар
24.07.2023 15:57 Відповісти
"Румыния решительно засуджуе" ха ха ха. Вот и вся гнилая европка тут. Полные импотенты. Полезут вагнера в Польшу...еще и до Берлина дойдут...с такими европейскими "союзниками" нам очень "повезло")
показати весь коментар
24.07.2023 16:58 Відповісти
Давайте казати чесно: рашка віджимає північну половину чорного моря. І це все відбувається під боком, навіть під носом НАТО.
показати весь коментар
24.07.2023 17:10 Відповісти
 
 