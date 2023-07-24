СБУ повідомила про підозру ще 11 окупантам, які розстрілювали авто з цивільними під час окупації Бучі

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що воєнними злочинцями виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, Республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

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За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:

▪️ лейтенант Сергій Тихоньких;

▪️ сержант Валех Ємінов;

▪️ сержант Антон Буренок;

▪️ молодший сержант Дмитро Галсанов;

▪️ молодший сержант Владислав Матвєєв;

▪️ єфрейтор Роман Ігумнов;

▪️ єфрейтор Захар Петров;

▪️ рядовий Геннадій Плотніков;

▪️ рядовий Микола Бушуєв;

▪️ військовослужбовець Трохим Іванов.

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"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством)", - ідеться в повідомленні.