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Новини Війна
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СБУ повідомила про підозру ще 11 окупантам, які розстрілювали авто з цивільними під час окупації Бучі

буча,автомобіль

Служба безпеки встановила особи ще 11 російських військових, які вчиняли воєнні злочини на період тимчасової окупації частини Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що воєнними злочинцями виявились військовослужбовці 1-го взводу 37-ї окремої мотострілкової бригади 36-ї загальновійськової армії зс рф (м. Кяхта, Республіка Бурятія).

Під час захоплення селища Мотижин Бучанського району вони проводили "каральні заходи" на території населеного пункту.

В одному з таких "рейдів" фігуранти рухались в колоні бронетехніки рф та відкрили вогонь по двох легкових авто з мирними жителями.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло шестеро українців – обидва водії та пасажири.

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За даними слідства, злочинними діями рашистів командував командир відділення лейтенант Олександр Рибас.

А безпосередньо виконували його вказівку:
▪️ лейтенант Сергій Тихоньких;
▪️ сержант Валех Ємінов;
▪️ сержант Антон Буренок;
▪️ молодший сержант Дмитро Галсанов;
▪️ молодший сержант Владислав Матвєєв;
▪️ єфрейтор Роман Ігумнов;
▪️ єфрейтор Захар Петров;
▪️ рядовий Геннадій Плотніков;
▪️ рядовий Микола Бушуєв;
▪️ військовослужбовець Трохим Іванов.

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"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисникам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством)", - ідеться в повідомленні.

Автор: 

армія рф (17337) СБУ (12809) Буча (541) воєнні злочини (1859)


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