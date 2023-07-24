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Філатов до "спікерів від влади" : "Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви"

філатов

Мер Дніпра Борис Філатов закликає посадовців відмовитися від надбавок і премій, щоб переспрямувати гроші на оборону та заявляє, що сам вже це зробив.

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади", - пише Філатов.

Він також заявляє, що уся його заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тої частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець – в повному обсязі перераховується "бойовий бригаді та передаватиметься їй і далі". За словами Філатова, так триватиме до завершення воєнного стану. 

"Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство... Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", - пише він. 

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Разом з цим, він також звернувся до уряду та парламентарів, котрі "завзято закидають місцевому самоврядуванню нецільове використання коштів".

"Розробіть зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі – допомога ЗСУ та посилення енергоефективності. Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей", - пише Філатов. 

Він також звернувся до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які " мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування".

Читайте: Філатов про вбивство самоврядування в Чернігові: За це рішення судді повинні сидіти у в’язниці

"Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр", - ідеться у дописі. 

Він також додав неофіційно: "Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають "мʼяча" місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно. Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони. Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський просив місцеві органи влади використовувати ресурси бюджетів "справедливо та правильно".

місцеве самоврядування (321) Філатов Борис (463) місцеві бюджети (289)


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Топ коментарі
+53


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24.07.2023 15:54
+44
Але ж не відмовляються ...
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.



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24.07.2023 16:00
+24
А може на заставу для Червінсього, котрий знає все по вагнернгейт, як знищували Бурбу й що там було далі...
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24.07.2023 15:57
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24.07.2023 15:54 Відповісти
Это из скромности ...Им неудобно сказать, что они вообще н чего не получают и три раза в день едят Мивину.
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24.07.2023 22:20 Відповісти
Яко постійно їсти мівіну морда буде як у спікера.
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25.07.2023 06:59 Відповісти
Захист в суді від переслідувань по санкціях коштує замовнику щось біля сотні млн дол ... Арахамія це робить задля Абрамовича, гаманця Пуйла, мабуть вже первів на ГУР?
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24.07.2023 15:54 Відповісти
А може на заставу для Червінсього, котрий знає все по вагнернгейт, як знищували Бурбу й що там було далі...
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24.07.2023 15:57 Відповісти
Ти хоч би поцікавився, нема там можливості застави!
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24.07.2023 17:07 Відповісти
ПОЧЕМУ МНОГИЕ ИЛИ ПРИКИДЫВАЮТСЯ ИЛИ КУПЛЕНЫ , якобы не понимают и не видят , ЧТО МАФИЯ КАЛАМОЯ ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ , чтобы сдать Украину и уничтожить государство ?Абсурд и ГАНЬБА ! Хитросделанные ГНИДЫ , ЗЕДЕРЬМАЧЬЕ СЧИТАЮт ВСЕХ ГРАЖДАН Украины и не только тупее себя⁉️«Какая разница», им лишь- бы ГРАБИТЬ И МАРАДЕРИТЬ , а вы идите на убой в Бахмут, без дронов , а потом покалеченных вас будут унижать в очередях и говорить « Я вас туда не посылал»
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24.07.2023 20:12 Відповісти
МАФИЯ КАЛАМОЯ ЗАХВАТИЛА ВЛАСТЬ
==============
Слово "КАЛАМОЯ" тут неправильное по факту события, но фполне допустима как аллюзия.
Хотя... одноклеточных дэзориентирует и дэзынформирует.
Предпочтительнее использовать слово "кагал". И Беня безусловно пользуецца иммунитетом предоставленным ему "кагалом". Как пример: Фирташ, Сьома Могилевич. США нимогут их дажэ ликвидировать, как Бэна Ладэна.
Ушы этова субйекта торчат визде и крупно, но ни одна фша неосмеливаецца их дажэ увидеть-назвать, не то шоб врезать-дьорнуть по ним.
"Кагал" ситуативно противостоит Хўлу в настоящий момент, но так было нефсихда. Могут ведь и договорицца? Как в прошлом.
Вот паэтому именно "кагал" расходует украинцэв почьом зря - ему ненужны украинские герои, они есть расходник для ниво.
Вотэта написал и самому страшно - хто их знает, могут и шльопнуть миня за такое? Я ж не самый вумный? Скорее дажэ - глуп. Ведь другие вумные предпочитают отворачивацца.
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25.07.2023 13:06 Відповісти
Да запросто!
Когда это украинские чиновники
Крупной масти
Жили на зарплату?
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24.07.2023 15:55 Відповісти
Але ж не відмовляються ...
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.



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24.07.2023 16:00 Відповісти
Это ПОПУЛИЗМ чистой воды
Пусть лучше работают за зарплату
Только за зарплату
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24.07.2023 16:03 Відповісти
А закиди в бік місцевої влади про малу допомогу армії від преЗЕдента, призначенці якого крадуть 24 годину на добу, це ЩО?

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24.07.2023 16:07 Відповісти
Это тоже ПОПУЛИЗМ
Зеленский очень хорошо знает СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Знает - что ему понравится
А кроме того - Зеленский мастер
Стрелки с себя переводить
Судя по опросам
Народ в восторге
От этого СТРЕЛОЧНИКА
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24.07.2023 16:10 Відповісти
От так і буде жити, харчуючись своїм восторгом.
Якщо не має нормальної голови на плечах.
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24.07.2023 16:13 Відповісти
Многие из них уже не живы
Многие потеряли все
Думаете - их это излечило?
Нет
Дело в том,что популизм
Болезнь неизличимая
И для нее всегда есть почва
Малообразованная часть общества
Их всегда большинство
В любой стране
Чтобы защититься от этого
Надо создать институты власти
Законы,защищающие эти институты
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24.07.2023 16:25 Відповісти
Ця влада точно не буде створювати цивілізовані інститути влади.
Її дуже влаштовує те, що існує зараз.
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24.07.2023 16:28 Відповісти
Історична соціологія стверджує, що будь-якій(!) державі, чи це древня Персія, чи це ******* Італія, плебс складає 80% населення. Історична статистика каже нам, що це стандартний відсоток бидляка для усієї історії цивілізації на планеті Земля. "Хліба і видовищ!" - це про них.
Віки пройшли, а нічого не міняється...
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24.07.2023 18:13 Відповісти
Увы,пани ,Ореста....
Знать об этом так печально.....
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24.07.2023 18:19 Відповісти
Рейтинг чаушеску перед расстрелом был более 70%...
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25.07.2023 07:14 Відповісти
Філатов став доларовим мільйонером на початку 2000-х, а відмовився від зарплати і надбавок на початку "повномасштабного вторгнення".
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24.07.2023 17:12 Відповісти
Саїд, а ти не помітив, що усі розумні - багаті.
Ну, за маленьким винятком...
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24.07.2023 18:14 Відповісти
Бедный Боря и его друг Гена Корбан , они Ничего НЕ получают от бюджета города !!!
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24.07.2023 19:58 Відповісти
Дурненька! Це ж запросто! На їхню зарплату цілком можна добре жити, а доходи від активів тим часом примножуватимуть капітал.
Вивчила "розумні" іноземні слова і тулиш їх де треба і де не треба.
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24.07.2023 20:59 Відповісти
рили? депутаты вон себе от служебных квартир никак не могут отказаться, некоторые вообще за копейку удавятся. так что - не совсем популизм. но можно конечно и напрямую что-то покупать\делать (правда - вроде как после пары "добрых дел" можно и "забыть", и так бывает наверное чаще).
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25.07.2023 00:11 Відповісти
які гарні носи... неначе на змаганнях...
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24.07.2023 16:20 Відповісти
СВЕРХЖЛОБЬЕ ЦИНИЧНЕЙШЕЕ ДЯДЮШКА Скрудж
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24.07.2023 20:14 Відповісти
"Жадібний" Порошенко, до речі, усю свою зарплату, отриману на державних посадах - від народного депутата до президента, перераховував на благодійність. Це, не рахуючи - https://roshen.com/ua/ua/sotsialni-proekty і допомоги ЗСУ.
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24.07.2023 20:52 Відповісти
Во харі, курво! А шнаки, взагалі тринда! І ця наволочь курує наше життя ... срака!
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24.07.2023 23:40 Відповісти
Як кажуть класики: Ой, не вірю. Філатов відмовився і я не вірю, що в нього нема на чому заробити. У нас в містечку, де тільки можна ставлять бардюрки і замість старої плитки ложуть нову і деревця садять, бо старі повирубали. От так все і розкрадається під час війни. Суки при власті постійно. 8
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24.07.2023 16:33 Відповісти
То вам тих крадіїв у владу ***** наобирав?
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24.07.2023 17:15 Відповісти
Ти "півня пустив", Баритоне! По-перше - якщо ти у своєму містечку обрав депутатів за гречку, то хто ж тобі винен. По-друге - ти, очевидно, знаєш лише два види доходу: отримувати зарплату і красти. Ти - цинік, і обидва для тебе нормальні. По-третє - про дохід з капіталу ти нічого не знаєш.
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24.07.2023 21:11 Відповісти
деский сад,штаны на лямках)))да у них такие доходы от коррупции что зарплата со всеми надбавками слезы
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24.07.2023 15:55 Відповісти
счас лизку удар хватит. это же путч, откуда не ждали...
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24.07.2023 15:55 Відповісти
Один блогер адвокат сказал весьма мудрую вещь про причину коррупции одна из них..зарплата заместителя министра юстиции 175 тысяч база+++ за молочко вредность и особо тяжкий труд решать вопросы за взятки... Зарплата у судового выконавця 6 тысяч минималка и как спросите себя исполнитель не будет вымогать взятку... только вот что интересно исполнитель хоть и гад.... но исполняет решения судов.... а зам министра чешет оппу и прикол в том-- что лиши всех чинуш зарплаты они не уволятся что им не на что кушать..их даже по талонам коммунизма на воблу... надо будет на танках выселять из кабинетов...
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24.07.2023 15:56 Відповісти
Как по мне - адвокат нагородил хероты.
1е и самое главное -ЗАКОН, а он писан так что его можно вертеть всем кто у кормушки и тем у кого есть бабло.ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ, в США убийство по тяжести ниже чем махли с баблом.За бабло там выворачивают по седьмое колено, поэтому отмазки типо одолжил/подарили и пр. мути там нет, ибо вывернут на изнанку того на кого будешь ссылаться.
2е - зп не может быть нереальных масштабов и разрывов со срезом общества (как у нас), она может быть высокая конечно, НО нижняя планка должна покрывать базовые потребности полностью, а не как у нас.
3е - менталитет последней 30ки таков, все все пытаются порешать.Почему? смотрим 1е.

Пока ЗАКОНЫ не будут работать - будет бред и дерибан. А все начинается еще с роддома.
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24.07.2023 16:14 Відповісти
Закони й не можуть працювати. Працювати має виконавча влада. Вона виконавча тому, що повинна виконувати і слідкувати за виконанням іншими прийнятих законодавчою владою актів. А так можна без кінця руками розводити: "Закон не працює , падлюка такий!"
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24.07.2023 21:19 Відповісти
Смотри,если брать штаты (нуууочень мне нравятся их подходы) - ЗАКОН превыше всего, если одна ветка власти/подразделение/отдел что то пытаеться намутить, а другая,в совершенно другом штате это нароет - накроют по полной + ФБР может копать под ЦРУ, наркоконтроль может копать под всех и везде в союзе с месными властями и тд.
У нас - пришла команда с кабинета - пи....ц всем расследованиям, или же наоборот.
Вот и получается - ЗАКОН у нас вертят все кто имеет возможность именно потому что он не работает.
По сути у нас такое себе подобие закона, штаты европа все подобное прохавали еще столетназад, мы же в зачаточном состоянии уже 30 лет.
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25.07.2023 08:48 Відповісти
Що поробиш? У нас молода демократія після тяжкого минулого і поруч з сусідом, який примудряється навіть у Штатах декого корумпувати.
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25.07.2023 10:17 Відповісти
Я так розумію, що заступниками міністрів і судовими виконавцями ці "особи" стали за вироком суду, а не за бажанням.
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24.07.2023 17:18 Відповісти
нє, ну це занадто. який клоун від корита відмовиться? він же в трускавці бабло натасканий *******, як свиня на трюфелі
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24.07.2023 15:56 Відповісти
зарплата 🤣
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24.07.2023 15:56 Відповісти
Мультимиллионер Филатов отказался от гос. з/п
А от парковочного бизнеса, которым занимается в Днепре мутная (твоя с Корбаном) офшорка, не хочешь отказаться в пользу "громады"?

P.S.
PR и популизм - наше всё.
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24.07.2023 15:58 Відповісти
Так і Зєля мультимільйонер, доларовий. Згідно його офіційній декларації.
Скільки власних грошей він переказав для ЗСУ?
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24.07.2023 16:03 Відповісти
Топік про спікерів від влади.
Про кого конкретно, по-вашому, йде мова?
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24.07.2023 16:15 Відповісти
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24.07.2023 15:58 Відповісти
як?! лишити онуків кишенькових грошей на морозиво?...
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24.07.2023 15:59 Відповісти
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24.07.2023 16:01 Відповісти
Безпородні, вуличні двірняжки скавулять, що породисті харчуються краще...
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24.07.2023 18:16 Відповісти
Знаючи мерів від слуг потік за кордон збільшиться. Рахів в приклад. А так про які премії,коли люди без роботи і грошей на прожиття. А світло коштує ...
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24.07.2023 16:01 Відповісти
Відмовився від зарплати? І на що ж чесний Філатов жити збирається? Невже на нетрудові доходи?
Це краще, ніж бордюри та серіали, та про зарплату - то він вже якось перегнув палицю.
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24.07.2023 16:02 Відповісти
захід-реєстрація бойойвих ботів Подоляка на ЦН - перший у лютому 2023,9одна дата спостерігається) великий вже мабуть з Пригожинськми - в червні 2023 ( одна дата спостерігається)
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24.07.2023 16:15 Відповісти
от тільки при своїй зарплаті 8500 назбираю на фінансову подушку, тоді одразу відмовлюсь
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24.07.2023 16:06 Відповісти
Відмова від за є недійсною оскільки рабство в Україні заборонено законом. Можна отримати зп і пожертвувати її. А так це звичайний популізм
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24.07.2023 16:08 Відповісти
мародерка не хоче відмовитись від награбованного майна міста Дніпро та вкраденних грошей з міського бюджету?
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24.07.2023 16:10 Відповісти
відмовився
бо не зарплатою єдиною..
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24.07.2023 16:25 Відповісти
ідея філатова чудова... але не спрацює. не потрібно відмовлятись від з\п і премії, краще їх перенаправляти автоматично, для закупівель для армії. ефект буде набагато кращий і бюрократ буде відчувати гордість за свою допомогу. якщо перенаправляти на допомогу армії і й відпаде потреба в неймовірних преміальних...
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Шоб ви всі ( і мери, і урядовці з депутатами ) жили на одну зарплату. Мінімальну. Нє, є ще другий варіант - повне державне забезпечення. У в'язниці. Футболісти-популісти хєрови.
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24.07.2023 16:28 Відповісти
Я не виправдовую місцевих можновладців (підаліка, атрошенка або філатова), але для мене це має вигляд, що агрохімія у черговий раз наїхав на місцеве самоврядування. Це неприпустимо. Нехай хоч щось не контролюють ларьочники офісу гундосного чорта.
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24.07.2023 16:38 Відповісти
Нема дурних, Філатов. Ти біла ворона, мабудь?
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24.07.2023 16:43 Відповісти
опаньки ось -січень 2023 року реєстрація, вас так легко вічислити як отих Баширових у Мацкві
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24.07.2023 17:00 Відповісти
вичислялка в тебе не туди показує. то недолуга витівка цензора, перереєстрував багатьох саме в січні, присвоїв оті номери, я тут з 2009 року, щоб ти знала
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24.07.2023 17:41 Відповісти
Те саме.
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24.07.2023 19:54 Відповісти
ага ага, точно точно.
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24.07.2023 21:15 Відповісти
Покажіть це Байдену
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24.07.2023 16:49 Відповісти
"Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви"

"Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
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24.07.2023 17:32 Відповісти
Так нам на Банковій і так на Мівіну не вистарчає! Недоїдаємо...Недопиваємо... Недокурюємо...
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24.07.2023 17:55 Відповісти
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24.07.2023 18:05 Відповісти
Таваріщь Владімір! Прєкратітє антісємітізьм!
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24.07.2023 18:21 Відповісти
Зе був правий лише в одном, що наш народ дійсно мав 1 єдиний раз справжнього президента, Пороха, за яким багато хто шкодував. А от за зе справжній українець не голосував, голосували лише малороси і пофігісти.
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24.07.2023 18:13 Відповісти
Був в історії України ще один барига. Усім баригам барига - Мазепа. Мудрий український на̀рід цього гада страшенно ненавидів, бо цей злодюга був дуже-дуже багатий, та і оті всі грошенята були "на крові". Коли цьому паразиту оголосили анафему, то Україна раділа і святкувала тиждень! І треба було 300 років та мільйони убитих українців, щоб до укрАінцев дійшло, чого хотів отой проклятий барига і де б зараз була Україна, якби баригу послухали. Але зараз все повторилось. Вже надцятий раз.

"...коли Жанну д'Арк спалювали, то бидляк радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидляк знову радів і аплодував..."
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24.07.2023 18:19 Відповісти
Це і буде повторюватися, бо в нас країну населяють малороси і пофігісти. Русня завжди бере "весла" до рук і відсуває патриота. А дибілятам то лише за радість жерти руснявий ютуб. Молодому поколінню, взагалі байдуже. А коли мізки відростуть, буде вже пізно
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24.07.2023 18:27 Відповісти
якщо ти відмовляєшся від зарплати і надбавок, значить ти живеш на мутняках... чистий популізм.
все дуже просто, відновіть декларування, КУРВИ!
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24.07.2023 18:27 Відповісти
Ти про дохід з капіталу щось чув?
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24.07.2023 21:24 Відповісти
Ні, а що це? 😂🤦‍♂️
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25.07.2023 10:27 Відповісти
Ладно! Враховуючи те, що ти й про Гугл, певно, нічого не чув, тримай - https://livingfo.com/dokhid-iz-kapitalu/#:~:text=%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%2C%20%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%B4%20%D0%B7%20%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%83,%D0%B4.) .
Подякуй доброму дядькові!
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25.07.2023 10:33 Відповісти
Авжеж Філатову зарплата не потрібна - він прийшов до влади з бізнесу... Проте десятки тисяч дрібних чиновників живуть саме на зарплату - здебільшого невелику, й ця політична "компанєйщина" їм лише підріже ноги.
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24.07.2023 18:50 Відповісти
Це як завідувач складом єврей після шести місяців на роботі з подивом:"А що у вас ще й зарплату платять??" Це чистий популізм.
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24.07.2023 19:02 Відповісти
а філатов є той самий, напівкацап іще.
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24.07.2023 21:13 Відповісти
Розкажи ще куди йдуть шалені гроші від парковок, усі витрти на утримання яких в Дніпрі несе місцевий бюджет.
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24.07.2023 19:52 Відповісти
Засадил так засадил..только им ссы в глаза ..божья роса
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24.07.2023 20:28 Відповісти
а про відкати і хабарі він нічого не говорив, від них він не відмовився
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24.07.2023 21:12 Відповісти
а с откатами как
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24.07.2023 20:33 Відповісти
гарна піарна...........влада завжди була і Є меркантильна........знаючи про Філатова дуже ну ДУЖЕ хотів би в це повірити
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24.07.2023 22:22 Відповісти
Ооо красавчік! Уважуха___Адекватні люди з Дніпра!
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24.07.2023 23:30 Відповісти
Ну, пан Філатов може собі дозволити відмовитись від з/п, бо він багата людина.
Ні, ні, не потрібно звинувачувати його в зловживанні владою для наживи - він був багатим, ще до приходу до влади, і це задекларовано. Як кажуть - проїхали.
Але...
Але, цю ініціативу "підхопили" дурні виконавці і заради звіту "типу переможного", позрізали всі надбавки і премії працівникам комунальної сфери. Особисто моя з/п, як заступника керівника учбового закладу, вже п'ятий місяць поспіль складає 10362,82грн.
Тобто не набагато більше від некваліфікованого працівника.
А фонтан на Дніпрі працює цілі дні поспіль, на Богдана Хмельницького (біля металобази) повним ходом іде "до основанья а затем", реконструкція скверу. Мабуть на заощаджені кошти...
Я розумію, що потрібно підтримувати в належному стані дороги, вивозити сміття і т.д. але ж не фонтани і сквери.
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25.07.2023 06:07 Відповісти
Ага..Щас!! Откажутся они! Не для этого местечковая КВНская ******** дорвалась до корыта!!! Кто то слышал,что бы он за всю войну хоть одни берцы в складчину купили?
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25.07.2023 07:31 Відповісти
Боря!Сегодня не воровать - это популизм!
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25.07.2023 07:35 Відповісти
 
 