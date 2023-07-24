Філатов до "спікерів від влади" : "Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви"

Мер Дніпра Борис Філатов закликає посадовців відмовитися від надбавок і премій, щоб переспрямувати гроші на оборону та заявляє, що сам вже це зробив.

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади", - пише Філатов.

Він також заявляє, що уся його заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тої частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець – в повному обсязі перераховується "бойовий бригаді та передаватиметься їй і далі". За словами Філатова, так триватиме до завершення воєнного стану.

"Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство... Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", - пише він.

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Разом з цим, він також звернувся до уряду та парламентарів, котрі "завзято закидають місцевому самоврядуванню нецільове використання коштів".

"Розробіть зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі – допомога ЗСУ та посилення енергоефективності. Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей", - пише Філатов.

Він також звернувся до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які " мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування".

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"Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр", - ідеться у дописі.

Він також додав неофіційно: "Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають "мʼяча" місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно. Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони. Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати".

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський просив місцеві органи влади використовувати ресурси бюджетів "справедливо та правильно".