Філатов до "спікерів від влади" : "Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви"
Мер Дніпра Борис Філатов закликає посадовців відмовитися від надбавок і премій, щоб переспрямувати гроші на оборону та заявляє, що сам вже це зробив.
Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Я, міський голова Дніпра Борис Філатов, чинним заявляю, що відмовився від всіх своїх премій та надбавок, нарахованих мені після 24 лютого 2022 року. Їх повернено в бюджет територіальної громади", - пише Філатов.
Він також заявляє, що уся його заробітна платня за весь період повномасштабної агресії, за виключенням тої частини, яка щомісячно виплачується донці загиблої під час стрілянини на Південмаші Віри Лебединець – в повному обсязі перераховується "бойовий бригаді та передаватиметься їй і далі". За словами Філатова, так триватиме до завершення воєнного стану.
"Вважаю це правильним. Особливо на тлі широкої громадської дискусії про цільове використання бюджетних коштів та марнотратство... Тому ця офіційна заява також є зверненням до Кабінету Міністрів, депутатів ВР та керівників держкорпорацій, надто – топменеджменту "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" та інших. Пропоную долучитися до ініціативи, скерувавши безпосередньо власні заробітки на потреби війська", - пише він.
Разом з цим, він також звернувся до уряду та парламентарів, котрі "завзято закидають місцевому самоврядуванню нецільове використання коштів".
"Розробіть зрозумілий та збалансований механізм, що не заважатиме містам використовувати більшість від отриманого ПДФО всього лише на дві цілі – допомога ЗСУ та посилення енергоефективності. Напередодні ще одного складного опалювального сезону це так само є реалізацією військових цілей", - пише Філатов.
Він також звернувся до керівників держвідомств та особливо правоохоронних органів, які " мають багатомільярдні бюджети, які використовують щоб залякувати бізнес та місцеве самоврядування".
"Ви ж знаєте, що їх також можна використовувати задля підвищення обороноздатності країни. Як мінімум, зверніться до держави, щоб вона зробила цим бюджетам секвестр", - ідеться у дописі.
Він також додав неофіційно: "Шановні спікери від влади, які віртуозно перекидають "мʼяча" місцевому самоврядуванню, час зрозуміти, що є ігри, в які можна грати вдвох. Я відмовився від своїх зарплати, премій та надбавок. Кажу про це публічно. Відмовтеся і ви. Також публічно. Дніпро системно спрямовує мільярди гривень на підтримку Сил Оборони. Зробіть це і ви. Бо серіали можуть почекати".
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський просив місцеві органи влади використовувати ресурси бюджетів "справедливо та правильно".
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Слово "КАЛАМОЯ" тут неправильное по факту события, но фполне допустима как аллюзия.
Хотя... одноклеточных дэзориентирует и дэзынформирует.
Предпочтительнее использовать слово "кагал". И Беня безусловно пользуецца иммунитетом предоставленным ему "кагалом". Как пример: Фирташ, Сьома Могилевич. США нимогут их дажэ ликвидировать, как Бэна Ладэна.
Ушы этова субйекта торчат визде и крупно, но ни одна фша неосмеливаецца их дажэ увидеть-назвать, не то шоб врезать-дьорнуть по ним.
"Кагал" ситуативно противостоит Хўлу в настоящий момент, но так было нефсихда. Могут ведь и договорицца? Как в прошлом.
Вот паэтому именно "кагал" расходует украинцэв почьом зря - ему ненужны украинские герои, они есть расходник для ниво.
Вотэта написал и самому страшно - хто их знает, могут и шльопнуть миня за такое? Я ж не самый вумный? Скорее дажэ - глуп. Ведь другие вумные предпочитают отворачивацца.
Когда это украинские чиновники
Крупной масти
Жили на зарплату?
Ті, хто найбільше волав про жадібність Порошенка, самі жодної копійки з рук не випустять.
Пусть лучше работают за зарплату
Только за зарплату
Зеленский очень хорошо знает СВОЕГО ИЗБИРАТЕЛЯ
Знает - что ему понравится
А кроме того - Зеленский мастер
Стрелки с себя переводить
Судя по опросам
Народ в восторге
От этого СТРЕЛОЧНИКА
Якщо не має нормальної голови на плечах.
Многие потеряли все
Думаете - их это излечило?
Нет
Дело в том,что популизм
Болезнь неизличимая
И для нее всегда есть почва
Малообразованная часть общества
Их всегда большинство
В любой стране
Чтобы защититься от этого
Надо создать институты власти
Законы,защищающие эти институты
Її дуже влаштовує те, що існує зараз.
Віки пройшли, а нічого не міняється...
Знать об этом так печально.....
Ну, за маленьким винятком...
Вивчила "розумні" іноземні слова і тулиш їх де треба і де не треба.
1е и самое главное -ЗАКОН, а он писан так что его можно вертеть всем кто у кормушки и тем у кого есть бабло.ЗАКОН НЕ РАБОТАЕТ, в США убийство по тяжести ниже чем махли с баблом.За бабло там выворачивают по седьмое колено, поэтому отмазки типо одолжил/подарили и пр. мути там нет, ибо вывернут на изнанку того на кого будешь ссылаться.
2е - зп не может быть нереальных масштабов и разрывов со срезом общества (как у нас), она может быть высокая конечно, НО нижняя планка должна покрывать базовые потребности полностью, а не как у нас.
3е - менталитет последней 30ки таков, все все пытаются порешать.Почему? смотрим 1е.
Пока ЗАКОНЫ не будут работать - будет бред и дерибан. А все начинается еще с роддома.
У нас - пришла команда с кабинета - пи....ц всем расследованиям, или же наоборот.
Вот и получается - ЗАКОН у нас вертят все кто имеет возможность именно потому что он не работает.
По сути у нас такое себе подобие закона, штаты европа все подобное прохавали еще столетназад, мы же в зачаточном состоянии уже 30 лет.
А от парковочного бизнеса, которым занимается в Днепре мутная (твоя с Корбаном) офшорка, не хочешь отказаться в пользу "громады"?
P.S.
PR и популизм - наше всё.
Скільки власних грошей він переказав для ЗСУ?
Про кого конкретно, по-вашому, йде мова?
Це краще, ніж бордюри та серіали, та про зарплату - то він вже якось перегнув палицю.
бо не зарплатою єдиною..
"Хлопці! Краще вуха відріжте!" (с)
"...коли Жанну д'Арк спалювали, то бидляк радів і аплодував. Коли Жанну д'Арк оголошували Святою, то бидляк знову радів і аплодував..."
все дуже просто, відновіть декларування, КУРВИ!
Подякуй доброму дядькові!
Ні, ні, не потрібно звинувачувати його в зловживанні владою для наживи - він був багатим, ще до приходу до влади, і це задекларовано. Як кажуть - проїхали.
Але...
Але, цю ініціативу "підхопили" дурні виконавці і заради звіту "типу переможного", позрізали всі надбавки і премії працівникам комунальної сфери. Особисто моя з/п, як заступника керівника учбового закладу, вже п'ятий місяць поспіль складає 10362,82грн.
Тобто не набагато більше від некваліфікованого працівника.
А фонтан на Дніпрі працює цілі дні поспіль, на Богдана Хмельницького (біля металобази) повним ходом іде "до основанья а затем", реконструкція скверу. Мабуть на заощаджені кошти...
Я розумію, що потрібно підтримувати в належному стані дороги, вивозити сміття і т.д. але ж не фонтани і сквери.