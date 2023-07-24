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Атаки безпілотників на Москву і Крим: У РФ заявили, що залишають за собою право "вжити жорстких заходів у відповідь"

москва

Після атаки безпілотників на Моску і Крим у МЗС РФ заявили, що російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС РФ.

"За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, рано-вранці 24 липня мали місце спроби атаки проти об'єктів у Москві за допомогою двох українських безпілотних літальних апаратів. Всі вони були придушені засобами радіоелектронної боротьби і зазнали аварії. Постраждалих та серйозних руйнувань немає. Пошкоджено дві нежитлові будівлі.

24 липня безпілотник гелікоптера без вибухового пристрою впав на територію центрального цвинтаря Зеленоградського округу Москви.

У ніч на 24 липня також було зупинено спробу київського режиму атакувати об'єкти у Криму 17 безпілотниками. 14 дронів придушені засобами радіоелектронної боротьби, з них 11 зазнали аварії в акваторії Чорного моря, ще три впали на території півострова. Три безпілотники знищено силами ППО. Постраждалих немає. За словами глави Республіки Крим С.В.Аксенова, зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі", - йдеться в повідомленні МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москву вночі атакували безпілотники

Крім того, в російському МЗС заявили, що відповідальність за ці атаки вже взяла на себе Україна: "Глава Мінцифри країни М.Федоров публічно підтвердив причетність до них режиму Зеленського і заявив, що Київ продовжить такі вилазки, а їхня кількість зростатиме".

"Розцінюємо те, що трапилося, як чергове використання військово-політичним керівництвом України терористичних методів, залякування цивільного населення. Жодного військового сенсу ці атаки не мали. Рішуче засуджуємо цей черговий злочин київського режиму. Закликаємо міжнародні організації надати йому належну оцінку.

За зухвалими діями українських неонацистів стоїть націленість Заходу на подальше загострення ситуації. Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь", - додали в МЗС РФ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Криму вибухи. Влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі, - зрадник Аксьонов. ВIДЕО

Зазначається також, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо згаданих фактів.

Автор: 

Крим (14139) МЗС рф (961) москва (1245)


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Топ коментарі
+17
Выпускайте для ответочки Менделя. Он своим перегаром всех разгонит.
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24.07.2023 16:02
+11
Тяв тяв тяв тяо тяо тяо.
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24.07.2023 16:00
+10
Кацапье, заіпетесь пил глотати. Українці кожен день відчувають на собі, ваші, ********, ракети. Тепер сволота рашистська, ви будете всиратися від ударів далекобійними українськими снарядами по ваших містах. І особисто мені побоку, чи здохнуть від цих ударів ваші вояки, чи цивільні. Тому, що ви не люди, вірніше ви всі нелюди.
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24.07.2023 16:20
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Тяв тяв тяв тяо тяо тяо.
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24.07.2023 16:00 Відповісти
Выпускайте для ответочки Менделя. Он своим перегаром всех разгонит.
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24.07.2023 16:02 Відповісти
Блин, мите и притворятся не надо, на харе написано "Даун".
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24.07.2023 16:45 Відповісти
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24.07.2023 17:08 Відповісти
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24.07.2023 17:10 Відповісти
знову Одесі готуватись до нічної зміни?... одне бадьорить - "придушений збитий" безпілотник так вдало впав на склад БК)))
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24.07.2023 16:04 Відповісти
Московію керують клінічні ідіоти.
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24.07.2023 16:05 Відповісти
***** ше три чумайдани насере
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24.07.2023 16:07 Відповісти
Що Кончу Заспу чи інші маєтки "бідних"українців атакуєте?
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24.07.2023 16:09 Відповісти
там зараз нікого немає, всі в Європі,заспокійся.
До речі шеф там живе, в гостоьовому будинку - головний зачинив бо жінка та дітив Іспанії. так каже - над ними ППО добряче працює,більше ніж над Києвом загалом. бо ж на підльоті збивають, особливо шахеди шо з півдня по руслу Дніпра летять.
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24.07.2023 16:33 Відповісти
Ти шо дурачок? Ну і нашо ти це пишеш? Чи ти думаєш такий ресурс як цензор не моніторять рашисти?
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24.07.2023 17:08 Відповісти
тобто координати кончі - це якійсь секрет? чи те що там дача Зєлі - це дердавна таємниця? і тому він літає кожного дня відомим усьому києву маршрутом?
і ніхто не знає, чим і як збиваються ракети та шахеди ще на підльоті до Кончі?
ти як дитина мала.
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24.07.2023 18:38 Відповісти
Ви координати їх будь ласка напишіть, щоб зовсім жіночку знизу заспокоїти, бо так хвилюється,так переживає за чмо зелене...
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24.07.2023 17:50 Відповісти
На кожен обстріл Україні, бити по москві.
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24.07.2023 16:20 Відповісти
Нехай моляться на свого ангела зберігача - Байдена та НАТО, що поки не дають нам, жорстко відповісти! Але всьому свій час!
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24.07.2023 16:54 Відповісти
Кацапье, заіпетесь пил глотати. Українці кожен день відчувають на собі, ваші, ********, ракети. Тепер сволота рашистська, ви будете всиратися від ударів далекобійними українськими снарядами по ваших містах. І особисто мені побоку, чи здохнуть від цих ударів ваші вояки, чи цивільні. Тому, що ви не люди, вірніше ви всі нелюди.
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24.07.2023 16:20 Відповісти
хйло нападьоть
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24.07.2023 16:31 Відповісти
1.Федоров - ідіот.
2. А до цього шло було? я думав ракетні атаки та т.ін..
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24.07.2023 16:31 Відповісти
Самих не нудить писати "російська федерація...рф.."? Московія, *****. Московський режим.
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24.07.2023 16:32 Відповісти
знайшов таки до чого доїбатися, маладец.
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24.07.2023 18:39 Відповісти
Не заздри. Це гріх)
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24.07.2023 23:43 Відповісти
от щодо "Жодного військового сенсу ці атаки не мали" - на жаль, тут я з ним згодний..
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24.07.2023 16:34 Відповісти
Насправді, вони відповідатимуть ракетами, а ми, якщо це таки ми, якимись весільними дронами їм вікна вибиваємо - от на#уя питається? Для піару буданова? Та на#єр він кому всрався?
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24.07.2023 16:52 Відповісти
У кацапов, как всегда, путают причину со следствием.
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24.07.2023 17:07 Відповісти
ВООЗ слід взяти до уваги. Новий вид епідемії. В росії. Рашко-підаро-шизофренія.
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24.07.2023 17:16 Відповісти
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24.07.2023 17:21 Відповісти
иди ***** ватнопарашный мид и вся его *************** свора......................................................................................
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24.07.2023 17:40 Відповісти
....использование военно-политическим руководством Украины террористических методов запугивание гражданского населения. Кацапська мразота.

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24.07.2023 18:16 Відповісти
та невже? і шо ці лайножери руські зроблять? війну комусь об'являть чи знов попросять якогось притришеного медведімку росповіда про якісь апокаліптичні сценарії!?
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24.07.2023 19:34 Відповісти
 
 