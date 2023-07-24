Атаки безпілотників на Москву і Крим: У РФ заявили, що залишають за собою право "вжити жорстких заходів у відповідь"

Після атаки безпілотників на Моску і Крим у МЗС РФ заявили, що російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві МЗС РФ.

"За повідомленням Міністерства оборони Російської Федерації, рано-вранці 24 липня мали місце спроби атаки проти об'єктів у Москві за допомогою двох українських безпілотних літальних апаратів. Всі вони були придушені засобами радіоелектронної боротьби і зазнали аварії. Постраждалих та серйозних руйнувань немає. Пошкоджено дві нежитлові будівлі.

24 липня безпілотник гелікоптера без вибухового пристрою впав на територію центрального цвинтаря Зеленоградського округу Москви.

У ніч на 24 липня також було зупинено спробу київського режиму атакувати об'єкти у Криму 17 безпілотниками. 14 дронів придушені засобами радіоелектронної боротьби, з них 11 зазнали аварії в акваторії Чорного моря, ще три впали на території півострова. Три безпілотники знищено силами ППО. Постраждалих немає. За словами глави Республіки Крим С.В.Аксенова, зафіксовано влучання у склад боєприпасів у Джанкойському районі. Уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі", - йдеться в повідомленні МЗС.

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Крім того, в російському МЗС заявили, що відповідальність за ці атаки вже взяла на себе Україна: "Глава Мінцифри країни М.Федоров публічно підтвердив причетність до них режиму Зеленського і заявив, що Київ продовжить такі вилазки, а їхня кількість зростатиме".

"Розцінюємо те, що трапилося, як чергове використання військово-політичним керівництвом України терористичних методів, залякування цивільного населення. Жодного військового сенсу ці атаки не мали. Рішуче засуджуємо цей черговий злочин київського режиму. Закликаємо міжнародні організації надати йому належну оцінку.

За зухвалими діями українських неонацистів стоїть націленість Заходу на подальше загострення ситуації. Російська сторона залишає за собою право вжити жорстких заходів у відповідь", - додали в МЗС РФ.

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Зазначається також, що Слідчий комітет Росії порушив кримінальні справи щодо згаданих фактів.