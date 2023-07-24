ГО "Аеророзвідка" збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень
ГО "Аеророзвідка" разом з Центром інновацій і розвитку оборонних технологій працює над розробкою, підтримкою та впровадженням різноманітних mil-tech-рішень. Серед яких – Delta, екосистема продуктів для ситуаційної обізнаності, АІ-платформи та інструменти для кіберрозвідки.
Про це йдеться на фейсбук-сторінці ГО Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість нових проєктів та продуктів для Збройних сил постійно зростає, тому відкриваємо збір на перші 10 робочих станцій для розробників. Кожна станція складається з ноутбуку, монітору, клавіатури, миші та навушників.
Вартість однієї станції – 40 000 грн. А тому найближчим часом потрібно зібрати 400 000 грн", - йдеться в повідомленні
Аби швидше закрити збір, Аеророзвідка оголошує розіграш мерчу, більшу частину якого неможливо просто купити в магазині.
- За кожні зібрані 5 000 грн розігруватиметься лист зі стікерами.
- За кожні 25 000 грн – шеврон Believer.
- За кожні 50 000 грн – футболку "Око" Аеророзвідки.
- За кожні 100 000 грн – значок Аеророзвідки.
Мінімальний внесок – необмежений, банка для збору тут: https://send.monobank.ua/jar/3B7sZA4PD4
Обов‘язково вказуйте свої КОНТАКТИ (телефон або email) в коментарі до переказу, щоб ми змогли надіслати вам лот. В розіграшах подарунків зможуть взяти участь тільки особи, які вказали свої контактні дані.
Переможців визначатимуть після кожних зібраних 100 000 грн.
Збір на ноутбуки вважатиметься закритим, коли на банці буде 1 216 552 грн.
Будь ласка, зачекайте...
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Але як тут не згадати витрати на серіали і "золоті" яйця?
А ці ноутбуки це чиєсь врятоване життя, думаю що необовязково донатити грошима, у когось може бути хороший непотрібний ноут з RTX картою...
- Шось я десь геть на старості років загубився у тому, що купаюся вже тридцять років.. напевне вже тону
але від щирого серця бажаю нашим захисникам-оборонцям удачі, Перемоги Україні, нам усим... з останніх сил