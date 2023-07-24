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ГО "Аеророзвідка" збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень

ГО "Аеророзвідка" разом з Центром інновацій і розвитку оборонних технологій працює над розробкою, підтримкою та впровадженням різноманітних mil-tech-рішень. Серед яких – Delta, екосистема продуктів для ситуаційної обізнаності, АІ-платформи та інструменти для кіберрозвідки.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці ГО Аеророзвідка, передає Цензор.НЕТ.

"Кількість нових проєктів та продуктів для Збройних сил постійно зростає, тому відкриваємо збір на перші 10 робочих станцій для розробників. Кожна станція складається з ноутбуку, монітору, клавіатури, миші та навушників.

Вартість однієї станції – 40 000 грн. А тому найближчим часом потрібно зібрати 400 000 грн", - йдеться в повідомленні

ГО Аеророзвідка збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГО "Аеророзвідка" шукає інструкторів з пілотування БПЛА мультироторного типу

Аби швидше закрити збір, Аеророзвідка оголошує розіграш мерчу, більшу частину якого неможливо просто купити в магазині.

  • За кожні зібрані 5 000 грн розігруватиметься лист зі стікерами.
  • За кожні 25 000 грн – шеврон Believer.
  • За кожні 50 000 грн – футболку "Око" Аеророзвідки.
  • За кожні 100 000 грн – значок Аеророзвідки.

ГО Аеророзвідка збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень 02
ГО Аеророзвідка збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень 03
ГО Аеророзвідка збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень 04
ГО Аеророзвідка збирає 400 000 грн на робочі станції для розробників mil-tech-рішень 05

Мінімальний внесок – необмежений, банка для збору тут: https://send.monobank.ua/jar/3B7sZA4PD4

Обов‘язково вказуйте свої КОНТАКТИ (телефон або email) в коментарі до переказу, щоб ми змогли надіслати вам лот. В розіграшах подарунків зможуть взяти участь тільки особи, які вказали свої контактні дані.

Переможців визначатимуть після кожних зібраних 100 000 грн.

Збір на ноутбуки вважатиметься закритим, коли на банці буде 1 216 552 грн.

Автор: 

збір (334) аеророзвідка (25)


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Топ коментарі
+3
Я впевнений, зберуть. Я тільки що задонатив не мало.
Але як тут не згадати витрати на серіали і "золоті" яйця?
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24.07.2023 16:20
+1
на 1+1 идите , там миллиарды на шапито выделяют , может и вам с барского плеча что-то перепадет , крошки из под стола.
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24.07.2023 16:20
+1
+++
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24.07.2023 16:22
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Я впевнений, зберуть. Я тільки що задонатив не мало.
Але як тут не згадати витрати на серіали і "золоті" яйця?
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24.07.2023 16:20 Відповісти
на 1+1 идите , там миллиарды на шапито выделяют , может и вам с барского плеча что-то перепадет , крошки из под стола.
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24.07.2023 16:20 Відповісти
Барін за це кланятись прилюдно змусить, воно їм треба?
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24.07.2023 16:30 Відповісти
+++
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24.07.2023 16:22 Відповісти
Де ініціатива- відосик зепрезедента місячні зарплати суддів,прокурорів,депутатів вр,опу та ін. перерахувати в фонд "Дрони для ЗСУ"
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24.07.2023 16:26 Відповісти
Думаю, державні мужі мали б так організувати витрачання бюджетних коштів у справжнє велике будівництво (для задоволення потреб ЗСУ), щоб кожна копійка витрат була під невсипущим контролем громадянського суспільства.
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24.07.2023 16:34 Відповісти
Скільки будуть волонтери і народ збирати гроші, а МОУ займатися розпилом бюджету?
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24.07.2023 17:24 Відповісти
Просто до вище коментаторів а що ви зробили особисто, щоб чиновники не розкрадали бюджет, не лише тепер а за всі роки.... У нас від коли Україна, все розкрадають.... І що ви робите зараз щоб вони більше не попали ніколи до корита, а їх помічники чи заступники....

А ці ноутбуки це чиєсь врятоване життя, думаю що необовязково донатити грошима, у когось може бути хороший непотрібний ноут з RTX картою...
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24.07.2023 17:35 Відповісти
...робоча станція на основі НОУТБУКУ-МОНІТОРУ, клавіатури, миші та навушників...?
- Шось я десь геть на старості років загубився у тому, що купаюся вже тридцять років.. напевне вже тону
але від щирого серця бажаю нашим захисникам-оборонцям удачі, Перемоги Україні, нам усим... з останніх сил
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24.07.2023 17:52 Відповісти
А в моем областном центре за єтот год плиточки вместо асфальта новой виложили! Мама не горюй. Километри, и продолжают класть, прямо сегодня. А ви "армии воюющей не хватает". Ага, счас.
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24.07.2023 18:24 Відповісти
Завод, який виготовив ту плитку, кому належить? Комусь із родини мера?
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24.07.2023 19:59 Відповісти
+
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24.07.2023 20:14 Відповісти
 
 